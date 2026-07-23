واٹس ایپ پر اب ڈاؤن لوڈ کیے بغیر کھل جائے گی پی ڈی ایف فائل، چیٹ میں ہی ہوگی ہائلائٹنگ اور ایڈیٹنگ
اب WhatsApp صارفین PDF فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کیے بغیر براہ راست چیٹ کے اندر ہی دیکھ سکیں گے اور اس میں ترمیم کرسکیں گے۔
Published : July 23, 2026 at 5:16 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک بڑا فیچر متعارف کرایا ہے جو انہیں پی ڈی ایف فائلوں کو چیٹ کے اندر ہی دیکھنے اور اس میں ترمیم کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس فیچر کے بعد ڈاؤن لوڈ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ واٹس ایپ نے اس خصوصیت کے لیے ایڈوب ایکروبیٹ کے ساتھ شراکت کی ہے، جو فی الحال واٹس ایپ ویب اور ونڈوز ڈیسک ٹاپ ایپ پر عالمی سطح پر دستیاب ہے۔
پہلے، واٹس ایپ پر پی ڈی ایف فائل کھولنے کے لیے پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا تھا اور پھر اسے علیحدہ ایپلی کیشن میں کھولنا پڑتا تھا۔ اس نئے انضمام کے ساتھ، پورا عمل چیٹ انٹرفیس کے اندر ہی مکمل ہوتا ہے۔
صارفین دستاویزات کو فل سکرین موڈ، اسکرول اور زوم میں دیکھ سکتے ہیں، نیز بنیادی مارک اپ ٹولز جیسے کہ ہائی لائٹنگ، انڈر لائننگ اور اسٹرائیک تھرو کا استعمال براہ راست واٹس ایپ کے اندر کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے دنیا بھر میں تین بلین سے زیادہ صارفین ہیں، جن میں سے اکثر انوائسز، معاہدوں اور فارمز جیسی دستاویزات کا اشتراک کرنے کے لیے روزانہ پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔
اعلی درجے کی ایڈیٹنگ سہولت
اس نئے فیچر کی ایک اہم خصوصیت پاس ورڈ سے محفوظ پی ڈی ایف فائلوں کو براہ راست چیٹ میں کھولنے کی صلاحیت ہے (حالانکہ ان تک رسائی کے لیے درست پاس ورڈ درج کرنا ضروری ہے)۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ چیٹ میں دستاویزات دیکھنے کے دوران واٹس ایپ کا اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن مکمل طور پر برقرار رہتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف چیٹ میں شریک افراد ہی فائل دیکھ سکیں۔
اس کے علاوہ، ایسے صارفین کے لیے جن کو مزید جدید پی ڈی ایف ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نیا "ایڈیٹ ان ایکروبیٹ" آپشن دستیاب ہے۔ اس کا انتخاب دستاویز کو براہ راست ایڈوب ایکروبیٹ کے ویب ورژن میں منتقل کرتا ہے، جس میں متن اور امیج ایڈیٹنگ، دستاویزات کو جے پی جی یا ورڈ فارمیٹس میں تبدیل کرنا، فائل کمپریشن، متعدد فائلوں کو ضم کرنا، پاس ورڈ کا تحفظ شامل کرنا، صفحات کو منظم کرنا، اور دستاویزات پر دستخط کرنا شامل ہیں۔ تاہم، آپ کو ان میں سے زیادہ تر جدید خصوصیات کو استعمال کرنے کے لیے ایکروبیٹ پرو سبسکرپشن خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ ترمیم کرنے کے بعد، صارفین فائل کو اسی واٹس ایپ چیٹ میں واپس بھیج سکتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مکمل ایکروبیٹ ایکسٹینشن سے چلنے والا یہ جدید فیچر فی الحال صرف واٹس ایپ ویب پر کام کرتا ہے۔
آئی پیڈ سائن اپ، کار پلے اپڈیٹس، اور میوزک شیئرنگ
ایکروبیٹ کی خصوصیات کے علاوہ، واٹس ایپ نے کئی دیگر نئی صلاحیتیں متعارف کرائی ہیں، جن میں آئی پیڈ سائن اپ، کار پلے اپ ڈیٹس، اور میوزک شیئرنگ شامل ہیں۔ صارفین اب براہ راست آئی پیڈ ایپ پر نیا واٹس ایپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، جبکہ اس سے قبل اسے اسمارٹ فون سے لنک کرنا لازمی تھا۔
کمپنی نے ایپل کارپلے اور اینڈرائیڈ آٹو کے تجربے کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، جس سے صارفین کو میسیج سننے اور ان کا جواب دینے، کال کرنے اور کال ہسٹری کو ہینڈز فری دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید برآں، ایک نیا میوزک شیئرنگ فیچر متعارف کرایا گیا ہے، جو صارفین کو ایپل میوزک یا اسپاٹائف سے براہ راست اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر گانے شیئر کرنے کے قابل بناتا ہے۔
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