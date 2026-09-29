Oppo K14 Plusبھارت میں لانچ،8000mAhبیٹری کے ساتھ ملے گا 144Hzڈسپلے
اوپو نے بھارت میں ایک نیا فون لانچ کیا۔ اس میں میڈیا ٹیک کا ڈائمنسٹی 7360 میکس چِپ سیٹ دیا گیا۔ جانیے اس کی قیمت؟۔
Published : September 29, 2026 at 4:29 PM IST
حیدرآباد: اوپو نے بھارت میں اپنا ایک نیا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے۔ اس فون کا نام OPPO K14 Plus ہے۔ اوپو نے اپنی اس لائن اپ سیریز میں پہلے Oppo K14 Lite اور K14x کو بھی لانچ کیا تھا اور اب K14 Plus اس سیریز کا ٹاپ ماڈل (سب سے بہترین ماڈل) ہے۔ کمپنی نے اس فون میں بڑی بیٹری، اسموتھ اسکرین اور زبردست پرفارمنس دی ہے۔ اس فون کو 8 اکتوبر 2026 سے فلپ کارٹ (Flipkart) اور اوپو کی آفیشل ویب سائٹ پر فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔
فیچرز اور اسپیسیفیکیشنز (خصوصیات)
ڈسپلے: اس فون میں 6.77 انچ کا 1.5K AMOLED ڈسپلے دیا گیا ہے، جس کا ریفریش ریٹ 144Hz تک سپورٹ کرتا ہے اور یہ ضرورت کے حساب سے خودکار طور پر بدلتا رہتا ہے۔ اس اسکرین کی برائٹنس (چمک) 3600 نٹس (Nits) تک جاتی ہے، جس کی وجہ سے فون کی اسکرین تیز دھوپ میں بھی بالکل صاف دکھائی دیتی ہے۔
The OPPO K14 Plus keeps up with it all, with a smooth 1.5K 144Hz AMOLED Display and powerful Dimensity 7360 MAX to the 50MP Main Camera with OIS, and much more.— OPPO India (@OPPOIndia) September 28, 2026
Know more on Flipkart - https://t.co/K0JVOUDo17#OPPOK14Plus #PoweredToPerformBuiltToLast #OPPOK14Series pic.twitter.com/rC0fWEmwT9
پراسیسر اور کولنگ: اس فون میں بہترین پرفارمنس کے لیے MediaTek Dimensity 7360 Max چِپ سیٹ دیا گیا ہے، جو 4nm آرکیٹیکچر اور 8 کورز (Octa-core) پر مشتمل ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ فون گیمنگ اور روزمرہ کے کاموں کو انتہائی آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ فون کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس میں 5000 اسکوائر ایم ایم (sq mm) کا ویپر چیمبر کولنگ سسٹم دیا گیا ہے، تاکہ طویل وقت تک گیمنگ کرنے سے بھی فون گرم نہ ہو۔
Get ready to experience the power of the new OPPO K14 Plus!— OPPO India (@OPPOIndia) September 29, 2026
Sale on Flipkart, 8th Oct 12PM. Starting from ₹25,999*.
Make your next upgrade a powerful one.
Know more on Flipkart - https://t.co/K0JVOUDVQF#OPPOK14Plus #PoweredToPerformBuiltToLast #OPPOK14Series
*T&C Apply pic.twitter.com/yqlkTa4Du1
ریم اور اسٹوریج: اس کے 8GB ریم والے ویرینٹ کو ورچوئل ریم (Virtual RAM) کی مدد سے بڑھا کر 16GB تک کیا جا سکتا ہے۔ اس فون میں UFS 3.1 ٹائپ اسٹوریج دیا گیا ہے۔ یہ اس فون کی سب سے خاص باتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کی بدولت زیادہ اسٹوریج بھر جانے کے بعد بھی فون کی رفتار دھیمی نہیں ہوتی اور وہ اسموتھلی کام کرتا رہتا ہے۔
|خصوصیت
|تفصیلات
|اسکرین
|6.77 انچ 1.5K AMOLED، 144Hz، 3600 nits
|پروسیسر
|MediaTek Dimensity 7360 Max
|RAM/اسٹوریج
|6GB/8GB + 128GB/256GB
|پیچھے والا کیمرہ
|50MP OIS + 2MP
|فرنٹ کیمرہ
|16MP
|بیٹری
|8000mAh، 45W چارجنگ
|سافٹ ویئر
|ColorOS 16 (Android 16)
کیمرہ سیٹ اپ
اس فون کے پچھلے حصے (Back Panel) پر 50MP کا مین کیمرہ سینسر دیا گیا ہے، جو او آئی ایس (OIS - Optical Image Stabilization) سپورٹ کے ساتھ آتا ہے تاکہ تصاویر اور ویڈیوز دھندلی نہ بنیں۔ اس کے ساتھ فون میں 2MP کا ڈیپتھ سینسر دیا گیا ہے، جو بہترین پورٹریٹ شاٹس (بیک گراؤنڈ بلر) کے لیے ہے۔ سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے سامنے کی طرف 16MP کا سونی (Sony) سینسر دیا گیا ہے۔ اس فون کے مین کیمرے سے 4K ویڈیوز بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔
8,000mAh کی جاندار بیٹری
اس فون کی سب سے خاص اور حیران کن بات اس کی بڑی بیٹری ہے۔ کمپنی نے اس میں 8,000mAh کی انتہائی طاقتور بیٹری دی ہے، جو 45W کی وائرڈ فاسٹ چارجنگ اور 10W کی وائرڈ ریورس چارجنگ (دوسرے فونز کو چارج کرنے کی سہولت) کے سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مکسڈ یوز (عام اور تھوڑی بھاری کارکردگی) پر یہ فون آرام سے 3 دن تک چل سکتا ہے اور گیمنگ کے دوران بھی طویل وقت تک ساتھ نبھاتا ہے۔ کمپنی نے اس بیٹری کے لیے 6 سال تک بہترین ہیلتھ (صحت) برقرار رہنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔
مضبوطی اور سافٹ ویئر
یہ فون IP69K ریٹیڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے پانی کی تیز بوچھاڑ اور دھول سے زبردست تحفظ حاصل ہے۔ مزید یہ کہ، یہ فون ملٹری گریڈ شاک ریسسٹنس (Military-Grade Shock Resistance) کے لیے بھی سرٹیفائیڈ ہے، یعنی گرنے پر اس کے ٹوٹنے کا خطرہ بہت کم ہے۔ سافٹ ویئر کی بات کریں تو یہ فون COLOROS 16 پر چلتا ہے، جو کہ جدید ترین Android 16 پر مبنی ہے۔
|متغیرات
|قیمت
|6GB RAM + 128GB اسٹوریج
|₹29,999
|8GB RAM + 128GB اسٹوریج
|₹32,999
|8GB RAM + 256GB اسٹوریج
|₹35,999
قیمت اور دستیابی
اوپو نے اپنے اس فون کو تین ویرینٹس میں لانچ کیا ہے۔ یہ دو پرکشش رنگوں— سولر اورنج اور اسٹار وائٹ میں دستیاب ہوگا۔ اس کی سیل (فروخت) شروع ہوتے ہی منتخب بینک کارڈز کے ذریعے ادائیگی کرنے پر گاہکوں کو 4,000 روپے کا انسٹنٹ ڈسکاؤنٹ (فوری چھوٹ) ملے گا۔ اس کے علاوہ فون پر 6 ماہ کی نو-کوسٹ ای ایم آئی (No-Cost EMI) کا آپشن بھی دیا جا رہا ہے۔
مجموعی طور پر، یہ فون ان صارفین کے لیے ایک بہترین متبادل ثابت ہو سکتا ہے جو طویل ترین بیٹری لائف، اسموتھ اسکرین اور روزمرہ کے کاموں کے لیے ایک پائیدار فون چاہتے ہیں۔ اگرچہ 256GB اسٹوریج والے ویرینٹ کی قیمت تھوڑی زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ 4,000 روپے کے بینک آفر کے ساتھ اسے خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بہترین ڈیل ثابت ہوگی۔
Oppo K14 Plus Alternatives: کن فونز سے ہوگی ٹکر؟
بھارتی مارکیٹ میں اس قیمت کے دائرے میں Oppo K14 Plus کو ٹکر دینے کے لیے کچھ دیگر آپشنز بھی موجود ہیں:
Vivo T5x: اس میں اس سے بہتر پراسیسر اور زیادہ جاندار سیلفی کیمرہ مل جاتا ہے۔
Motorola Edge 70 Fusion: اس فون میں زیادہ بہتر اسکرین، اچھا کیمرہ اور تھوڑی تیز چارجنگ اسپیڈ ملتی ہے، لیکن مٹرولا کے فونز میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کی تاخیر اور اس کے بعد فون میں خرابی آنے کا ڈر رہتا ہے۔
Realme P4s 5G اور Realme P4 Pro 5G: یہ دونوں فونز بھی اسی پرائس رینج (قیمت کے زمرے) میں بہترین متبادل ہو سکتے ہیں۔