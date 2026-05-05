اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کی پرائیویسی پالیسی اپ ڈیٹ کر دی، کوکیز کے ذریعے ایڈ ٹریکنگ شروع کی
OpenAI پرائیویسی پالیسی اپ ڈیٹ: کمپنی اپنی خدمات کو اپنے پلیٹ فارم سے باہرمارکیٹنگ کے لیے کوکیز کا استعمال کرے گی۔۔
Published : May 5, 2026 at 1:25 PM IST
حیدرآباد: اے آئی کمپنی اوپن اے آئی نے اپنی پرائیویسی پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ اس اپ ڈیٹ کے تحت، کمپنی نے کہا کہ وہ دوسری ویب سائٹس پر اپنی خدمات جیسے چیٹ جی پی ٹی اور کوڈیکس کو فروغ دینے کے لیے صارفین کے بارے میں محدود معلومات تیسرے فریق کے ساتھ شیئر کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں، اوپن اے آئی اپنی خدمات کو اپنے پلیٹ فارم کی حدود سے باہر مارکیٹنگ کرنے کے لیے کوکیز کا استعمال کرے گا۔
آپ کی معلومات کے لیے بتادیں کہ کوکیز جانکاری کے ایسے ڈیٹا پیکٹ ہوتے ہیں جو ویب سائٹس اور مشتہرین کو انفرادی ویب سرفرز کی شناخت کرنے اور ان کی براؤزنگ کی عادات کو ٹریک کرنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان کو ناپسندیدہ نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس کے باوجود، اوپن اے آئی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صارفین کی چیٹ کسی تیسرے فریق کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی اور وہ نجی رہیں گی۔ اے آئی اسٹارٹ اپ نے کہا، "اس کا چیٹ جی پی ٹی کے اندر آپ کی بات چیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ آپ کی بات چیت نجی رہتی ہے اور مارکیٹنگ پارٹنرز کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی۔"
بعض اطلاعات کے مطابق، صارفین کو ای میل کے ذریعے اوپن اے آئی کی نئی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلیوں کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ کردہ پرائیویسی پالیسی فی الحال صرف ریاستہائے متحدہ میں صارفین پر لاگو ہوتی ہے، اور اس کا مقصد مفت صارفین کو پیڈ سبسکرائبرز میں تبدیل کرنا ہے، اور ساتھ ہی تبادلوں کے لحاظ سے اس کے اشتہارات کی تاثیر کا اندازہ لگانا ہے۔
پرائیویسی پالیسی میں یہ اپ ڈیٹ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹیک کمپنی اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کے اندر اپنے ایڈورٹائزنگ نیٹ ورک کو بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سال کے شروع میں، کمپنی نے امریکہ میں صارفین کے لیے چیٹ جی پی ٹئ کے آؤٹ پٹ کے نیچے اشتہارات دکھانا شروع کیے تھے۔ اے آئی کے حریف، جیسے کہ گوگل، اپنی تخلیقی اے آئی پروڈکٹس اور سروسز کے اندر اشتہارات کو دکھانے کے امکانات کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اوپن اے آئی کے ترجمان تایا کرسچنسن کا حوالہ دیتے ہوئے، وائرڈ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے: "مشتہرین کے ساتھ لوگوں کی گفتگو یا صارف کے دیگر نجی مواد کو شیئر نہ کرنے کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔"
اس نے مزید کہا، "بہت سی دوسری کمپنیوں کی طرح، اوپن اے آئی منتخب مارکیٹنگ پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو تھرڈ پارٹی ویب سائٹس اور ایپس پر ہماری مصنوعات دریافت کرنے میں مدد ملے؛ ہم نے اپنی پرائیویسی پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے۔"
اوپن اے آئی کی نئی پرائیویسی پالیسی کیا کہتی ہے؟
اپنی نئی پرائیویسی پالیسی کے 'پرسنل ڈیٹا کا انکشاف' (Disclosure of Personal Data) سیکشن میں، اوپن اے آئی نے تفصیلات بتاتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ یہ پرسنل ڈیٹا کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ کمپنی کی نظرثانی شدہ پالیسی کے مطابق، شناخت کنندگان جیسے صارفین کے ای میل ایڈریسز یا کوکی آئی ڈیز کو اشتہاری پلیٹ فارمز کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔
یہ اوپن اے آئی کو اس بات کی تصدیق کرنے کے قابل بناتا ہے کہ آیا صارفین نے انسٹاگرام پر اس کے لیے اشتہار دیکھنے کے بعد مخصوص کارروائیاں کی ہیں، جیسے کوڈیکس اے آئی کوڈنگ اسسٹنٹ کے لیے سائن اپ کرنا۔
اسے آپٹ آؤٹ کیسے کریں؟
اگرچہ کئی رپورٹس بتاتی ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی پر مارکیٹنگ کی ترتیبات بطور ڈیفالٹ فعال ہیں، صارفین ان اقدامات پر عمل کر کے اس طرح کی ٹریکنگ سے آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں:
1. چیٹ جی پی ٹی کا ویب ورژن پر جائیں
2. سیٹنگز > ڈیٹا کنٹرولز > مارکیٹنگ پرائیویسی پر جائیں
3. ٹوگل کو 'آف' پر سیٹ کریں
