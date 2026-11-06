اوپن اے آئی نے سافٹ ویئر کی سیکیورٹی خامیوں کی تلاش اور تدارک کے لیے 'جی پی ٹی-6 سائبر' متعارف کرا دیا
کمپنی نے لینکس مینٹینرز کو ممکنہ پیچز کے ہمراہ 304 اہم نتائج سے آگاہ کیا، جبکہ دیگر خامیوں کی اصلاح پر کام جاری ہے۔
Published : November 6, 2026 at 6:57 PM IST
نئی دہلی: اوپن اے آئی نے 'جی پی ٹی-6 سائبر' لانچ کر دیا ہے، جو کہ ایک نیا سائبر سیکیورٹی ماڈل ہے۔ اسے سافٹ ویئر سیکیورٹی کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنے، ان کی جانچ کے طریقے وضع کرنے اور سیکیورٹی ٹیموں کو خامیوں کے تدارک میں مدد دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس ماڈل نے موزیلا فائر فاکس براؤزر میں 81 ایسی سنگین سیکیورٹی خامیوں کی نشاندہی کی ہے جن کا پہلے علم نہیں تھا، جبکہ لینکس کرنل کی 948 خامیوں کے لیے مکمل فعال ایکسپلائٹس تیار کیے، جو سافٹ ویئر سیکیورٹی خطرات کو جانچنے میں اس کی غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت ہے۔
اوپن اے آئی کے مطابق ”ہم جی پی ٹی-6 سائبر متعارف کروا رہے ہیں، جو سیکیورٹی تحقیق کے میدان میں ایک بڑا قدم ہے۔ یہ کمزوریوں کو تلاش کرنے اور انہیں ٹھیک کرنے میں کہیں زیادہ مؤثر ہے اور محققین کی مقرر کردہ حدود کی پاسداری کرنے میں بے حد قابلِ اعتماد ہے۔“ اوپن اے آئی کے مطابق موزیلا نے فائر فاکس کی ان 81 خامیوں کو انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ اوپن اے آئی نے موزیلا کے ساتھ شواہد، ٹیسٹ اور مجوزہ پیچز شیئر کیے، جس کے فوراً بعد موزیلا نے ان کا ازالہ شروع کر دیا۔ ماڈل نے فائر فاکس کے 30 ایسے معلوم مسائل کی بھی نشاندہی کی جو پچھلی رپورٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک تھے۔
لینکس کرنل کی ٹیسٹنگ کے دوران جی پی ٹی-6 سائبر نے 1,724 خامیوں کو دوبارہ پیش کیا اور ان میں سے 948 کے لیے کام کرنے والے ایکسپلائٹس تیار کیے۔ اوپن اے آئی کے مطابق یہ کارکردگی اسی ٹیسٹنگ سسٹم پر اس کے پچھلے ماڈل 'جی پی ٹی-5.6 سول' کے ذریعے تیار کردہ 166 ایکسپلائٹس کے مقابلے میں پانچ گنا سے بھی زیادہ ہے۔ کمپنی نے لینکس مینٹینرز کو ممکنہ پیچز کے ہمراہ 304 اہم نتائج سے آگاہ کیا، جبکہ دیگر خامیوں کی اصلاح پر کام جاری ہے۔
اس ماڈل نے 'ExploitGym' بینچ مارک پر 48.5 فیصد اسکور حاصل کیا، جبکہ جی پی ٹی-5.6 سائبر کا اسکور 32.1 فیصد تھا۔ اوپن اے آئی نے اسے پچھلے ماڈل کے مقابلے میں 51 فیصد کی تقابلی بہتری قرار دیا۔ ویب پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے ایک نئے بینچ مارک پر جی پی ٹی-6 سائبر کا ریکال اسکور 40.3 فیصد رہا، جبکہ جی پی ٹی-6 آسٹرا نے 32 فیصد اسکور کیا۔ ایک اور ٹیسٹ 'RemoteExploitBench' میں جی پی ٹی-6 سائبر نے 95 فیصد کام مکمل کیے، جبکہ 'ڈے بریک بلیو' سے لیس جی پی ٹی-6 آسٹرا نے تمام کام کرنے سے انکار کر دیا۔
اوپن اے آئی کے مطابق جی پی ٹی-6 سائبر صرف اُس ایک ٹاسک میں ناکام رہا جس میں وہ ریموٹلی (دور بیٹھ کر) ایکسپلائٹ چلانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اوپن اے آئی نے ماڈل کو مجاز ٹیسٹنگ کی حدود میں رکھنے کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کو بھی اجاگر کیا۔ ماڈل نے بغیر کسی ڈیپلائمنٹ پرامپٹ کے 99.93 فیصد ٹیسٹس میں غیر مجاز سروسز پر حملہ کرنے سے گریز کیا، جبکہ پرامپٹ کے ساتھ یہ شرح 100 فیصد رہی۔ اس کے مقابلے میں اس کے پیشرو جی پی ٹی-5.6 سائبر نے بغیر پرامپٹ کے 94.49 فیصد اسکور کیا تھا۔
کمپنی نے اپنے 'پریپیئرڈنس فریم ورک' کے تحت سائبر سیکیورٹی صلاحیتوں کے زمرے میں جی پی ٹی-6 سائبر کو ”کریٹیکل“ (انتہائی حساس) درجہ دیا ہے، جبکہ جی پی ٹی-5.6 سائبر کو ”ہائی“ درجہ دیا گیا تھا۔ تاہم ماڈل کی اتنی زیادہ صلاحیتوں نے اس کے ممکنہ غلط استعمال سے متعلق خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ آپریشنل ٹیکنالوجی کی سائبر سیکیورٹی فراہم کرنے والے عالمی ادارے 'ڈریگوس' نے کنٹرولڈ لیب کے ماحول میں سائبر اجازت یافتہ 'ڈے بریک ریڈ' ماڈلز کے ذریعے اس کا جائزہ لیا۔ ایک فرضی پاور پلانٹ لیبارٹری میں جانچ کے دوران جی پی ٹی-6 سائبر نے حفاظتی ریلے ڈیٹا کو منظم کرنے والے انجینئرنگ سافٹ ویئر میں دو نئی خامیوں کا پتا لگایا۔
یہ خامیاں حفاظتی سیٹنگز اور سرکٹ بریکر کے ٹرپ میکانزم کو خطرے میں ڈال سکتی تھیں۔ اوپن اے آئی کے مطابق اس جانچ کے بعد ماڈل کے حفاظتی فریم ورک کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے سائبر مانیٹرنگ، خطرات کی تفتیش، سینڈ باکسنگ، انسانی نگرانی اور اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات نافذ کیے ہیں۔ اوپن اے آئی فی الحال جی پی ٹی-6 سائبر کو اپنی اے پی آئی اور کوڈیکس کے ذریعے صرف مخصوص اور منظور شدہ 'ڈے بریک ریڈ' صارفین کے لیے دستیاب کر رہی ہے، جس کے بعد اس تک رسائی مرحلہ وار بڑھائی جائے گی۔
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'ڈے بریک ریڈ' کو ایڈوانسڈ ایکسپلائٹ بنانے اور مجاز سیکیورٹی ٹیسٹنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ 'ڈے بریک بلیو' کا مقصد خامیوں کی تصدیق اور ان کے حل (پیچز) تیار کرنا ہے۔ کمپنی نے فرنٹ لائن سائبر ڈیفنڈرز اور محدود وسائل رکھنے والی تنظیموں (بشمول سرکاری اداروں اور ضروری خدمات فراہم کرنے والوں) کے لیے 1 ارب ڈالر کے 'ڈے بریک گرانٹ پروگرام' کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حساس انفراسٹرکچر کی حفاظت کرنے والے منظور شدہ اداروں کے لیے مجاز سیکیورٹی ٹیسٹنگ کے لیے ایک علیحدہ سب گروپ بھی قائم کیا گیا ہے۔