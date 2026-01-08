اوپن اے آئی نے لانچ کیا چیٹ جی پی ٹی ہیلتھ، اب اے آئی سمارٹ طریقے سے رکھے گا آپ کی صحت کا خیال
ChatGPT Health سے صارفین طبی ریکارڈ کو محفوظ طریقے سے جوڑ کر AI کی مدد سے اپنی صحت کو بہتر سمجھ سکیں گے۔
Published : January 8, 2026 at 5:19 PM IST
حیدرآباد: چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی ہیلتھ کے نام سے ایک نیا فیچر لانچ کیا ہے۔ یہ منفرد اے آئی خصوصیت صارفین کو اپنے میڈیکل ریکارڈ اور ویلنیس ایپس کو چیٹ جی پی ٹی سے محفوظ طریقے سے منسلک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ صارفین کو زیادہ باخبر اور پر اعتماد صحت کے فیصلے کرنے کے قابل بنائے گا۔
اوپن اے آئی میں ایپلی کیشنز کے سی ای او فدجی سیمو نے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی ہیلتھ چیٹ جی پی ٹی کو پرسنل سپر اسسٹنٹ بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیچر لوگوں کو ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے بہتر معلومات اور صحیح ٹولز فراہم کرکے اپنے مقاصد تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ اپنے تجربے کا اشتراک کرتے ہوئے، سیمو نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صحت کی دیکھ بھال کا نظام مریضوں اور ڈاکٹروں دونوں کے لیے مکمل طور پر فعال نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں اب اے آئی ٹولز کا سہارا لے رہے ہیں۔
صارفین چاہیں تو اپنے میڈیکل ریکارڈ اور ویلنیس ایپس کو جوڑ سکتے ہیں، جس سے چیٹ جی پی ٹی کو مزید ذاتی نوعیت کی اور متعلقہ معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تاہم، کمپنی نے واضح کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ہیلتھ تشخیص یا علاج کا متبادل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ڈاکٹر کے مشورے کا متبادل ہے۔ اس کا مقصد صرف روزمرہ کے سوالات کو سمجھنا اور صحت سے متعلق فیصلوں میں مدد کرنا ہے۔
چیٹ جی پی ٹی ہیلتھ کی خصوصیات
اوپن اے آئی نے امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ 2023 اور 2024 کے درمیان ڈاکٹروں کے ذریعہ اے آئی کا استعمال تقریباً دوگنا ہونے کی امید ہے۔ تقریباً 68 فیصد ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اے آئی مریضوں کی بہتر دیکھ بھال فراہم کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ دریں اثنا، اوپن اے آئی کی طرف سے کئے گئے ایک سروے نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں امریکہ میں پانچ میں سے تین بالغوں نے صحت یا صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کاموں کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال کیا ہے، اور 75 فیصد نے انہیں بہت مددگار پایا۔
کمپنی کے مطابق، لاکھوں لوگ پہلے ہی ہر ہفتے چیٹ جی پی ٹی سے صحت اور تندرستی کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی ہیلتھ اس ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا، جس میں پرائیویسی اور سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ صحت سے متعلق بات چیت کے لیے چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایک الگ جگہ مختص کی جاتی ہے، جہاں فائلیں، چیٹس، اور منسلک ایپس دیگر چیٹس سے بالکل الگ تھلگ رہتی ہیں۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا اس کے اے آئی ماڈلز کو تربیت دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
اوپن اے آئی نے ڈیجیٹل ہیلتھ پلیٹ فارم b.well کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ صارفین اپنے صحت کے ڈیٹا کو کنٹرول کر سکیں۔ فی الحال، اس خصوصیت کے لیے ویٹ لسٹ رکھی گئی ہے، اور میڈیکل ریکارڈز کو جوڑنے کی اہلیت ریاستہائے متحدہ تک محدود ہے۔ اسے بتدریج مستقبل میں دوسرے ممالک میں بھی لایا جائے گا۔
