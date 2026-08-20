اوپن اے آئی کا 'چیٹ جی پی ٹی فار ٹینز' لانچ، جنسی مواد سے کرے گا بہتر حفاظت
'چیٹ جی پی ٹی فار ٹینز' کو جنسی چیٹ کو بلاک کرنے، خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے سے روکنے کیلئے تیار کیا گیا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 12:30 PM IST
حیدرآباد: اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کا ایک نیا ورژن پیش کیا ہے، جسے خاص طور پر نوعمروں (ٹین ایجرز) کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ وہ پہلی نسل ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں بڑی ہوئی ہے۔ 'چیٹ جی پی ٹی فار ٹینز' کو 13 سے 17 سال کے بچوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں مزید مضبوط حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، جیسے کہ اس میں خودکشی، خود کو نقصان پہنچانے، اور رومانوی یا جنسی چیٹ پر روک لگائی گئی ہے۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد نوعمروں کو ان کی عمر کے حساب سے صحیح ماحول میں اے آئی کا درست استعمال کرنے کے لیے گائیڈ کرنا ہے۔ اس کے نئے ورژن میں پڑھائی لکھائی میں مدد کرنے والا فیچر بھی شامل ہے۔ اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ طلبہ کو صرف جوابات یا اسکول کے مضامین لکھ کر دینے کے بجائے انہیں سیکھنے میں مدد کرے۔
اوپن اے آئی میں گلوبل پالیسی کی وائس پریذیڈنٹ، این او لیری نے کہا کہ کمپنی نوعمروں کے ساتھ ان کی عمر کے حساب سے سلوک کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نوعمروں کے ساتھ نوجوانوں جیسا ہی سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم ان کی نشوونما کے صحیح مرحلے کو دھیان میں رکھیں، یعنی نہ تو ہم انہیں نیچا دکھائیں اور نہ ہی بچوں جیسا سمجھیں، بلکہ یہ بھی یقینی بنائیں کہ انہیں ایسا کوئی مواد نہ دکھائی دے جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔"
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ 'فیئر پلے' میں اے آئی اور پرائیویسی معاملات کے ایسوسی ایٹ جنرل کونسل، برینڈن بوفارڈ نے ان حفاظتی اقدامات کو ایک اچھا قدم قرار دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کا اثر کتنا ہوگا، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صاف نہیں ہے کہ اوپن اے آئی کے یہ اقدامات نوجوان صارفین کی چیٹ بوٹس کی لت اور ان پر جذباتی انحصار سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں یا نہیں۔
انہوں نے کہا کہ "اس طرح کے اعلانات کو صحیح سمت میں ایک قدم مانا جا سکتا ہے۔ لیکن میں والدین کو خبردار بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ اس اعلان کی بنیاد پر حفاظت کے مغالطے میں نہ آئیں۔"
والدین، اساتذہ اور بچوں کی نشوونما کے ماہرین نے نوعمروں کی طرف سے اے آئی چیٹ بوٹس کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نقل کرنے اور نقصان دہ مشورے ملنے سے لے کر جذباتی طور پر اے آئی پر انحصار کرنے جیسے خطرات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے، ایک نگرانی کرنے والے گروپ کی تحقیق میں پایا گیا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی نے حساس نوعمروں کو منشیات کے استعمال، کھانے کی عادات میں مسائل اور خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کی تھیں۔
'کامن سینس میڈیا' کی سال 2025 کی ایک اسٹڈی کے مطابق، امریکہ میں 70 فیصد سے زیادہ نوعمر دوستی یا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اے آئی چیٹ بوٹس کا سہارا لے رہے ہیں اور ان میں سے آدھے لوگ باقاعدگی سے اے آئی ساتھیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین نے پہلے اس ٹیکنالوجی پر 'جذباتی طور پر بہت زیادہ انحصار' کو لے کر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ نوجوانوں میں یہ بہت عام بات ہے۔
چیٹ جی پی ٹی فار ٹینز: بہتر حفاظت والا ایک نیا ورژن
اوپن اے آئی کے مطابق، 'چیٹ جی پی ٹی فار ٹینز' کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ چیٹ بوٹ صارف کے تئیں ذاتی جذبات رکھنے کا اشارہ نہ دے، یا ایسا نہ دکھائے کہ اس میں شعور ہے یا وہ جذبات محسوس کرتا ہے۔ اسے نوعمروں کے ساتھ رومانوی یا جنسی گفتگو کو روکنے کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے۔
اوپن اے آئی میں چائلڈ ڈیولپمنٹ کی ہیڈ، الیسن مشکن نے کہا کہ کمپنی نے ان ممکنہ اشاروں کی پہچان کی ہے، جن کے ذریعے ماڈل کسی نوجوان کو اپنے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے راغب کر سکتا ہے۔
اوپن اے آئی صارفین کی عمر کی تصدیق نہیں کرتا ہے، لیکن یہ 'ایج-ایشورنس ٹیکنالوجی' (عمر کا اندازہ لگانے والی ٹیکنالوجی) کا استعمال کرتے ہوئے یہ طے کرتا ہے کہ آیا صارف 18 سال سے کم عمر کا ہے۔ اس کے لیے صارف کے سوال سمیت کئی دیگر عوامل دیکھے جاتے ہیں۔ جو صارفین نابالغ پائے جاتے ہیں یا جو خود کو 18 سال سے کم عمر کا بتاتے ہیں، انہیں خود بخود چیٹ بوٹ کے 'ٹین ورژن' میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔
ایسے اکاؤنٹس میں 'پیرنٹل کنٹرول' (والدین کی نگرانی) کی سہولت بھی ہوتی ہے، جس سے والدین یا سرپرست چیٹ بوٹ کے استعمال پر نظر رکھ سکتے ہیں اور اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ انسٹاگرام پر میٹا کے ٹین اکاؤنٹس جیسا ہی ہے، جن میں عام اکاؤنٹس کے مقابلے میں مواد، چیٹ اور پرائیویسی سے متعلق زیادہ سخت قوانین ہوتے ہیں۔
اوپن اے آئی کی این او لیری نے بتایا کہ اگرچہ پیرنٹل کنٹرول کے لیے ٹین صارف اور والدین دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، لیکن 'چیٹ جی پی ٹی فار ٹینز' کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پیرنٹل کنٹرول کے بغیر بھی چیٹ بوٹ محفوظ رہے۔
تاہم، فیئر پلے کے بوفارڈ نے چیٹ جی پی ٹی کی ڈیفالٹ سیٹنگز کو لے کر ایک تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ حفاظتی اقدامات جنہیں وہ سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی کی لانگ ٹرم میموری (طویل مدتی یادداشت) کو محدود کرنا، نوعمروں کے اکاؤنٹس پر ڈیفالٹ طور پر لاگو نہیں ہوتے ہیں اور ان کے لیے پیرنٹل کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مواد اور تشویش کے دیگر شعبوں میں ڈیفالٹ حفاظتی اقدامات ہونے کے باوجود، اس سے 'حفاظت میں ایک بڑی کمی' رہ جاتی ہے۔
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