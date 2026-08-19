اوپن اے آئی نے 'چیٹ جی پی ٹی فار ٹینس' کا آغاز کیا، یہاں جانیں 'اسٹڈی موڈ' کی اہم خصوصیات
OpenAI نے 13 سے 17 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے تیار کردہ ChatGPT کا ایک نیا ورژن لانچ کیا ہے۔
Published : August 19, 2026 at 3:24 PM IST
حیدرآباد: مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے دور میں نوعمروں کی سیفٹی سے متعلق خدشات اکثر اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اس درمیان، امریکہ میں مقیم اے آئی کمپنی اوپن اے آئی نے خاص طور پر نوعمروں کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا ایک نیا ورژن لانچ کر کے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جسے "چیٹ جی پی ٹی فار ٹینس" کا نام دیا گیا ہے۔ اسے 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
حالیہ دنوں میں، نوعمروں کی دماغی صحت پر اے آئی چیٹ بوٹس کے اثرات پر عالمی سطح پر مختلف اے آئی کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی ہے۔ نتیجتاً، اوپن اے آئی نے ایک نیا تجربہ پیش کرنے کے لیے یہ نیا ورژن متعارف کرایا ہے جو تعلیمی سپورٹ ("سٹڈی موڈ") اور سیفٹی دونوں کو ترجیح دیتا ہے۔
OpenAI launches ChatGPT for Teens 13-17 and is currently rolling it out worldwide.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 18, 2026
It comes with study mode which helps in learning through questions, break reminders on excessive usage, and some self-harm and adult content ban.
Parents can also set usage time per day and set… pic.twitter.com/s5BQ4h6scm
پڑھائی میں مدد کرے گا "سٹڈی موڈ"
اس نئے ورژن کی نمایاں خصوصیت "سٹڈی موڈ" ہے۔ براہ راست جوابات فراہم کرنے کے بجائے، یہ فیچر مرحلہ وار رہنمائی کرتا ہے، تاکہ طلباء کو خود سوچ کر مسائل کو آزادانہ طور پر حل کر سکیں۔ اوپن اے آئی نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا ہے کہ اگر سسٹم کسی نوجوان کو ہوم ورک مکمل کرنے کے لیے شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے تو چیٹ بوٹ انھیں دوبارہ اسٹڈی موڈ پر بھیج دیتا ہے۔
مزید برآں، نئے ورژن میں کوئز اور سیکھنے کے تصورات (لرننگ ویزولائزیشن) جیسے ٹولز شامل کئے گئے ہیں، جس سے طلباء اپنی سمجھ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ والدین یا سرپرست بھی "اسٹڈی اؤرس" فیچر کی مدد سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ کن مخصوص اوقات میں "سٹڈی موڈ" خود بخود فعال رہے۔
سیفٹی سے متعلق کیا ہیں تبدیلیاں
اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ نیا تجربہ کمپنی کے "انڈر 18 اصولوں" پر مبنی ہے، جو ترقیاتی سائنس اور ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے ذریعے، خود کو نقصان پہنچانے، تشدد، کھانے میں مسائل، خطرناک سرگرمیاں، اور جنسی مواد جیسے مسائل کے لیے سخت حفاظتی اقدامات ڈیفالٹ طور پر فعال ہوں گے۔
اس میں پیرنٹل کنٹرولز اور فیملی ٹولز بھی شامل ہیں، جس سے والدین کو سیٹنگز کر سکیں گے، سیفٹی نوٹیفیکیشن موصول حاصل کر سکیں گے اور "کوائٹ آؤرس" سیٹ کرسکیں گے۔
حالانکہ، یہ سوال باقی ہے کہ آیا ایک نوجوان اگر ایسا کرنا چاہے تو وہ ان سیفٹی فیچرز کو نظرانداز کر سکتا ہے۔ چونکہ بچے عموماً پیرنٹل کنٹرول جیسے سسٹم کو روکنے میں ماہر ہوتے ہیں، اس لیے اس نئے ورژن اور سسٹم کا حقیقی ٹیسٹ آنے والے وقت میں پتی چلے گا۔
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