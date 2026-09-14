اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ میں 'پیٹس' فیچر شامل کر دیا، تفصیلات جانیں
اوپن اے آئی کی چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ اب صارفین کو 'اینیمیٹڈ پیٹس' کے ذریعے فوری چیٹ کرنے کی سہولت دیتی ہے۔
Published : September 14, 2026 at 12:53 PM IST
حیدرآباد: اوپن اے آئی نے حال ہی میں اپنی چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ میں 'پیٹس' کے نام سے ایک دلچسپ نیا فیچر متعارف کرایا ہے۔ یہ فیچر صارفین کو ایک چھوٹے اینیمیٹڈ کردار کی مدد سے گفتگو شروع کرنے اور اپنے کاموں کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو اسکرین پر موجود دیگر ونڈوز کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔
ابتدائی طور پر اسے مئی سال 2026 کے اوائل میں لانچ کیا گیا تھا، جس کے بعد ستمبر سال 2026 میں اس میں 'کوئیک چیٹ' فنکشن کا اضافہ کر کے اسے مزید وسعت دی گئی۔ یہ فنکشن صارفین کو چیٹ جی پی ٹی کی مین ونڈو کھولے بغیر، اینیمیٹڈ کریکٹر کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے ان پٹ باکس میں براہ راست ٹائپ کرنے یا بولنے کی سہولت دیتا ہے۔
یہ فیچر کیا ہے؟
یہ 'پیٹس' محض سجاوٹ کے لیے نہیں ہیں۔ جب صارفین دیگر ایپلی کیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کریکٹرز رئیل ٹائم اسٹیٹس اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں؛ جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی کسی درخواست پر کام کر رہا ہے، جواب کا منتظر ہے، یا اس نے کام مکمل کر لیا ہے۔ ایک بیل کا آئیکن صارفین کو بیک وقت متعدد چیٹس کی پیش رفت پر نظر رکھنے کی اجازت دیتا ہے، جب کہ کسی بھی تھریڈ کو منتخب کرنے پر مکمل گفتگو کھل جاتی ہے۔ اس فیچر میں دکھایا گیا ہے کہ صارفین "مجھے توجہ مرکوز کرنی ہے" یا "آج کی میٹنگز ختم کرو" جیسی فوری ہدایات دیتے ہیں جس پر یہ پیٹ فوراً جواب دیتا ہے۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ فیچر کام میں مداخلت کو کم کرتا ہے اور لوگوں کو زیادہ مہارت سے ملٹی ٹاسکنگ (بیک وقت کئی کام) کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ صارفین کو اپنا جاری کام چھوڑ کر دوسری ونڈو پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
Your pet has a job now. Pets help you keep track of your chats while you’re away from the desktop app. Now, you can start a new chat right from your pet, too. Not a pet person? Meet Mini: the same shortcuts and updates, taking up less space on your screen. Pick your pet—or go Mini—in the ChatGPT desktop app settings.— ChatGPT (@ChatGPT) September 11, 2026
جو صارفین اس فیچر کو توجہ بھٹکانے کا باعث سمجھتے ہیں، وہ 'منی' آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن اینیمیٹڈ پیٹ کو مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے، اور اس کی جگہ صرف ایک چھوٹا کنٹرول پینل رہ جاتا ہے جس میں چیٹ اور اپ ڈیٹ کے تمام فنکشنز موجود ہوتے ہیں اور یہ اسکرین پر کم جگہ بھی گھیرتا ہے۔
پیٹس فیچر کو کیسے سیٹ اپ کریں؟
صارفین چند آسان مراحل میں پیٹس فیچر کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں:
- مرحلہ 1: چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ کھولیں۔
- مرحلہ 2: سیٹنگز میں جائیں۔
- مرحلہ 3: پیٹس سیکشن کو منتخب کریں اور کسی پیٹ کریکٹر یا پھر 'منی' آپشن کا انتخاب کریں۔
- مرحلہ 4: اسکرین پر اینیمیٹڈ ساتھی کو لانے کے لیے /پیٹ ٹائپ کریں یا کمانڈ مینو سے شو پٹ کو منتخب کریں۔
سیٹنگز میں 'پیٹس' سیکشن پہلے سے بنے بنائے پیٹس کے ساتھ آتا ہے، جب کہ صارفین کریئیٹ پٹ آپشن کے ذریعے اپنی پسند کا کسٹم پیٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپشن ایک بنڈل اسکل انسٹال کرتا ہے اور کسٹمائزیشن کے لیے ایک نئی چیٹ کھول دیتا ہے۔
اس اے آئی چیٹ بوٹ کو استعمال کرتے ہوئے میک صارفین کی بورڈ شارٹ کٹ آپشن + اسپیس، جب کہ ونڈوز صارفین ونڈوز + آلٹ + پی دبا کر پیٹ کو سامنے لا سکتے ہیں۔ پیٹ کو اسکرین سے ہٹانے کے لیے صارفین یہی کمانڈ دوبارہ دبا سکتے ہیں یا پھر پیٹ پر رائٹ کلک کر کے ہائڈ منتخب کر سکتے ہیں۔
مزید برآں، میک صارفین اسکرین شاٹ (جسے ایپ شاٹ کہا جاتا ہے) براہ راست اس فلوٹنگ پیٹ کنٹرولز پر بھیج سکتے ہیں، بشرطیکہ چیٹ جی پی ٹی کی مین ونڈو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہو اور ایپ شاٹ کی پرمیشنز فعال ہوں۔
یہ پیٹس فیچر میکوز (macOS) اور ونڈوز دونوں پر دستیاب ہے، تاہم اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ اس تک رسائی ایپ کے اپ ڈیٹ ورژن اور انفرادی ورک اسپیس سیٹنگز پر منحصر ہو سکتی ہے۔
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