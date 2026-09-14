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اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ میں 'پیٹس' فیچر شامل کر دیا، تفصیلات جانیں

اوپن اے آئی کی چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ اب صارفین کو 'اینیمیٹڈ پیٹس' کے ذریعے فوری چیٹ کرنے کی سہولت دیتی ہے۔

Users who find the Pets feature distracting can use the Mini option, which shows only a small control panel and takes up less space.
'پیٹس فیچر کی وجہ سے جن صارفین کی توجہ بھٹکتی ہو، وہ 'منی' کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں؛ اس میں صرف ایک چھوٹا کنٹرول پینل دکھائی دیتا ہے اور یہ کم جگہ گھیرتا ہے۔ (Image Credit: OpenAI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 14, 2026 at 12:53 PM IST

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حیدرآباد: اوپن اے آئی نے حال ہی میں اپنی چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ میں 'پیٹس' کے نام سے ایک دلچسپ نیا فیچر متعارف کرایا ہے۔ یہ فیچر صارفین کو ایک چھوٹے اینیمیٹڈ کردار کی مدد سے گفتگو شروع کرنے اور اپنے کاموں کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو اسکرین پر موجود دیگر ونڈوز کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔

ابتدائی طور پر اسے مئی سال 2026 کے اوائل میں لانچ کیا گیا تھا، جس کے بعد ستمبر سال 2026 میں اس میں 'کوئیک چیٹ' فنکشن کا اضافہ کر کے اسے مزید وسعت دی گئی۔ یہ فنکشن صارفین کو چیٹ جی پی ٹی کی مین ونڈو کھولے بغیر، اینیمیٹڈ کریکٹر کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے ان پٹ باکس میں براہ راست ٹائپ کرنے یا بولنے کی سہولت دیتا ہے۔

یہ فیچر کیا ہے؟

یہ 'پیٹس' محض سجاوٹ کے لیے نہیں ہیں۔ جب صارفین دیگر ایپلی کیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کریکٹرز رئیل ٹائم اسٹیٹس اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں؛ جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی کسی درخواست پر کام کر رہا ہے، جواب کا منتظر ہے، یا اس نے کام مکمل کر لیا ہے۔ ایک بیل کا آئیکن صارفین کو بیک وقت متعدد چیٹس کی پیش رفت پر نظر رکھنے کی اجازت دیتا ہے، جب کہ کسی بھی تھریڈ کو منتخب کرنے پر مکمل گفتگو کھل جاتی ہے۔ اس فیچر میں دکھایا گیا ہے کہ صارفین "مجھے توجہ مرکوز کرنی ہے" یا "آج کی میٹنگز ختم کرو" جیسی فوری ہدایات دیتے ہیں جس پر یہ پیٹ فوراً جواب دیتا ہے۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ فیچر کام میں مداخلت کو کم کرتا ہے اور لوگوں کو زیادہ مہارت سے ملٹی ٹاسکنگ (بیک وقت کئی کام) کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ صارفین کو اپنا جاری کام چھوڑ کر دوسری ونڈو پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

جو صارفین اس فیچر کو توجہ بھٹکانے کا باعث سمجھتے ہیں، وہ 'منی' آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن اینیمیٹڈ پیٹ کو مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے، اور اس کی جگہ صرف ایک چھوٹا کنٹرول پینل رہ جاتا ہے جس میں چیٹ اور اپ ڈیٹ کے تمام فنکشنز موجود ہوتے ہیں اور یہ اسکرین پر کم جگہ بھی گھیرتا ہے۔

پیٹس فیچر کو کیسے سیٹ اپ کریں؟

صارفین چند آسان مراحل میں پیٹس فیچر کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں:

  • مرحلہ 1: چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ کھولیں۔
  • مرحلہ 2: سیٹنگز میں جائیں۔
  • مرحلہ 3: پیٹس سیکشن کو منتخب کریں اور کسی پیٹ کریکٹر یا پھر 'منی' آپشن کا انتخاب کریں۔
  • مرحلہ 4: اسکرین پر اینیمیٹڈ ساتھی کو لانے کے لیے /پیٹ ٹائپ کریں یا کمانڈ مینو سے شو پٹ کو منتخب کریں۔

سیٹنگز میں 'پیٹس' سیکشن پہلے سے بنے بنائے پیٹس کے ساتھ آتا ہے، جب کہ صارفین کریئیٹ پٹ آپشن کے ذریعے اپنی پسند کا کسٹم پیٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپشن ایک بنڈل اسکل انسٹال کرتا ہے اور کسٹمائزیشن کے لیے ایک نئی چیٹ کھول دیتا ہے۔

اس اے آئی چیٹ بوٹ کو استعمال کرتے ہوئے میک صارفین کی بورڈ شارٹ کٹ آپشن + اسپیس، جب کہ ونڈوز صارفین ونڈوز + آلٹ + پی دبا کر پیٹ کو سامنے لا سکتے ہیں۔ پیٹ کو اسکرین سے ہٹانے کے لیے صارفین یہی کمانڈ دوبارہ دبا سکتے ہیں یا پھر پیٹ پر رائٹ کلک کر کے ہائڈ منتخب کر سکتے ہیں۔

مزید برآں، میک صارفین اسکرین شاٹ (جسے ایپ شاٹ کہا جاتا ہے) براہ راست اس فلوٹنگ پیٹ کنٹرولز پر بھیج سکتے ہیں، بشرطیکہ چیٹ جی پی ٹی کی مین ونڈو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہو اور ایپ شاٹ کی پرمیشنز فعال ہوں۔

یہ پیٹس فیچر میکوز (macOS) اور ونڈوز دونوں پر دستیاب ہے، تاہم اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ اس تک رسائی ایپ کے اپ ڈیٹ ورژن اور انفرادی ورک اسپیس سیٹنگز پر منحصر ہو سکتی ہے۔

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