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OnePlus16 اور OnePlus 16R بھارت میں کب ہوں گے لانچ، فیچرز میں کیا ہوگا خاص؟

OnePlus 16R میں 200MP مین کیمرہ، 9000mAh بیٹری اور ColorOS 17 ملنے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

These pictures are of the OnePlus 15, the upgraded version of which will be the OnePlus 16
یہ تصویر OnePlus 15 کی ہے جس کا اپ گریڈ ورژن OnePlus 16 ہوگا (Image Credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2026 at 10:44 AM IST

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حیدرآباد: ون پلس فون استعمال کرنے والے بھارتی صارفین کے ذہنوں میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ سوال چل رہا ہے کہ ون پلس کا اگلا فلیگ شپ (Flagship) اسمارٹ فون بھارت میں کب لانچ ہوگا۔ کچھ وقت پہلے تک ایسی افواہیں چل رہی تھیں کہ ون پلس اب اپنے ٹاپ فلیگ شپ فونز بھارت میں لانچ نہیں کرے گا، لیکن اب حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

اس سلسلے میں ایک مقبول ٹپسٹر 'گیجٹس ڈیٹا' نے اپنے ایکس (ٹویٹر) اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ ون پلس جلد ہی بھارت میں دو فلیگ شپ فونز لانچ کرنے والی ہے۔ ان دو فونز میں ایک OnePlus 16 اور دوسرا OnePlus 16R ہو سکتے ہیں۔ ٹپسٹر کے مطابق، ان دونوں فونز کو دسمبر 2026 یا جنوری 2027 میں بھارت میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔

کئی فلیگ شپ فونز کا آپشن بھارتی صارفین کے لیے

اسی ٹائم لائن کے دوران بھارت میں iQOO 16، Motorola Signature 27 اور Xiaomi 18 Pro فونز کا لانچ ہونا بھی کنفرم ہو چکا ہے۔ ایسے میں OnePlus 16 سیریز سمیت کئی فلیگ شپ فونز کا آپشن بھارتی صارفین کو نئے سال کے موقع پر ملنے والا ہے۔ تاہم، OnePlus 16 کو چین میں 12 اکتوبر یعنی دو دن بعد ہی لانچ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اس کے بھارت میں لانچ ہونے سے متعلق صورتحال مزید واضح ہو پائے گی۔

OnePlus 16R کے ممکنہ اسپیسی فیکیشنز (Expected Specs)

رپورٹس کے مطابق، OnePlus 16R کے اسپیسی فیکیشنز کافی حد تک OnePlus Ace 7 جیسے ہو سکتے ہیں۔ اس میں گزشتہ سال کا فلیگ شپ پروسیسر یعنی Snapdragon 8 Elite Gen 5 چِپ سیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فون پرانے ماڈل OnePlus 15R سے کہیں زیادہ پاورفل ہوگا۔

اس فون میں 6.78 انچ کا 1.5K LTPS OLED ڈسپلے ہو سکتا ہے، جس کا ریفریش ریٹ اپ گریڈ ہو کر 185Hz تک جا سکتا ہے، جب کہ پرانے ماڈل میں یہ 165Hz تھا۔ اس فون کے کیمرہ سیٹ اپ اور فیچرز میں بھی کافی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں:

مین کیمرہ: 200MP کا جدید کیمرہ سینسر مل سکتا ہے، جب کہ پہلے 50MP سینسر تھا۔

ٹیلی فوٹو لینس: 3.5x آپٹیکل زوم کے ساتھ الگ سے 50MP کا ٹیلی فوٹو لینس آ سکتا ہے (یہ فیچر OnePlus 15R میں موجود نہیں تھا)۔

فرنٹ کیمرہ: سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے فون میں 16MP کا فرنٹ کیمرہ مل سکتا ہے۔

بیٹری اور چارجنگ: اس فون میں 9000mAh کی ایک بڑی بیٹری ملنے کی بات کہی جا رہی ہے، جو 100W کی سپرفاسٹ چارجنگ کے سپورٹ کے ساتھ آ سکتی ہے (واضح رہے کہ OnePlus 15R میں 7,400mAh بیٹری دی گئی تھی)۔

سافٹ ویئر: اس فون میں ColorOS 17 کا سپورٹ مل سکتا ہے، جو Android 17 پر بیسڈ ہے۔ اب ون پلس کے فونز اپنے پرانے سافٹ ویئر OxygenOS کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ یہ اوپو (Oppo) کے سافٹ ویئر ColorOS پر چلتے ہیں۔

OnePlus 16R کی قیمت (Expected Price)

بھارت میں OnePlus 16R کی قیمت 70,000 سے 75,000 روپے کے درمیان ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ OnePlus 15R کے مقابلے میں کافی مہنگا ہوگا، جسے 47,999 روپے کی ابتدائی قیمت پر لانچ کیا گیا تھا، لیکن اب اس پرانے فون کی قیمت بھی بڑھ کر 59,999 روپے ہو چکی ہے۔ بتادیں کہ ابھی تک ون پلس کمپنی نے اپنے ان اگلے فلیگ شپ فونز کے بھارت لانچ سے متعلق آفیشل طور پر کچھ بھی کنفرم نہیں کیا ہے، یہ تمام معلومات ٹپسٹر کے دعوؤں اور افواہوں پر مبنی ہیں۔

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