OnePlus16 اور OnePlus 16R بھارت میں کب ہوں گے لانچ، فیچرز میں کیا ہوگا خاص؟
OnePlus 16R میں 200MP مین کیمرہ، 9000mAh بیٹری اور ColorOS 17 ملنے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
Published : October 10, 2026 at 10:44 AM IST
حیدرآباد: ون پلس فون استعمال کرنے والے بھارتی صارفین کے ذہنوں میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ سوال چل رہا ہے کہ ون پلس کا اگلا فلیگ شپ (Flagship) اسمارٹ فون بھارت میں کب لانچ ہوگا۔ کچھ وقت پہلے تک ایسی افواہیں چل رہی تھیں کہ ون پلس اب اپنے ٹاپ فلیگ شپ فونز بھارت میں لانچ نہیں کرے گا، لیکن اب حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اس سلسلے میں ایک مقبول ٹپسٹر 'گیجٹس ڈیٹا' نے اپنے ایکس (ٹویٹر) اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ ون پلس جلد ہی بھارت میں دو فلیگ شپ فونز لانچ کرنے والی ہے۔ ان دو فونز میں ایک OnePlus 16 اور دوسرا OnePlus 16R ہو سکتے ہیں۔ ٹپسٹر کے مطابق، ان دونوں فونز کو دسمبر 2026 یا جنوری 2027 میں بھارت میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔
🚨 Exclusive 🚨 OnePlus is planning to launch 2 flagship phones, soon in India 🇮🇳 ‼️ One is very likely the OnePlus 16R... The other flagship phone 🤔, I'm guessing, might be the OnePlus 16 ‼️ The launch is expected to take place ~ December 2026 or early 2027 ✅ OnePlus 16R expected specs : ✅ 6.78" 1.5K 185Hz flat OLED ✅ 200MP Main + 50MP 3.5x telephoto ✅ ~9000mAh🔋100W⚡ ✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ✅ Metal frame, US FS— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 9, 2026
کئی فلیگ شپ فونز کا آپشن بھارتی صارفین کے لیے
اسی ٹائم لائن کے دوران بھارت میں iQOO 16، Motorola Signature 27 اور Xiaomi 18 Pro فونز کا لانچ ہونا بھی کنفرم ہو چکا ہے۔ ایسے میں OnePlus 16 سیریز سمیت کئی فلیگ شپ فونز کا آپشن بھارتی صارفین کو نئے سال کے موقع پر ملنے والا ہے۔ تاہم، OnePlus 16 کو چین میں 12 اکتوبر یعنی دو دن بعد ہی لانچ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اس کے بھارت میں لانچ ہونے سے متعلق صورتحال مزید واضح ہو پائے گی۔
OnePlus 16R کے ممکنہ اسپیسی فیکیشنز (Expected Specs)
رپورٹس کے مطابق، OnePlus 16R کے اسپیسی فیکیشنز کافی حد تک OnePlus Ace 7 جیسے ہو سکتے ہیں۔ اس میں گزشتہ سال کا فلیگ شپ پروسیسر یعنی Snapdragon 8 Elite Gen 5 چِپ سیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فون پرانے ماڈل OnePlus 15R سے کہیں زیادہ پاورفل ہوگا۔
These 3 phones are officially confirmed ✅ to launch in India 🇮🇳 with Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : • iQOO 16 • Xiaomi 18 Pro • Motorola Signature 27 iQOO 16 Specs : • 6.85" 2K 165Hz flat M16 LTPO OLED , 2800 nits HBM 🔆, 1100 nits manual brightness 🔆 • 3300Hz PWM ✅, 5000Hz Instant TSR ✅, AR film • 2nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 + Q4 chip • LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage 📸 50MP 1/1.3" OIS Omnivision50Q + 50MP 1/2.88" UW + 50MP IMX882 3x OIS W-shaped telephoto 🤳32MP GC32E1 1/3.1" sensor • OriginOS 7 • 8400mAh🔋100W wired⚡ 40W wireless ⚡USB 3.2 • IP68, IP69, slightly rounded metal frame, US FS, NFC, IR • AAC 091640 dual axis haptics, symmetrical dual stereo speakers, Android 17 Xiaomi 18 Pro Specs : • 6.4" 1.5K 120Hz flat LTPO OLED , TCL M11 panel , 2200 nits HBM 🔆, 🔴 Privacy display, 0.99mm ultra slim bezels, 4 mics 🔴 Snapdragon 8 Elite Gen 6 (TSMC 2nm) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage • Best haptics on Android • 2.9" 120Hz smart OLED display at the rear • Xiaomi Crystal glass 3.0 display protection ✅ New customisable AI button 📸 200MP Light Fusion 960 1/1.28" , f/1.67 OIS LOFIC main 📸 50MP OV51D UW 📸 200MP HP5 1/1.56" 3.2x OIS periscope telephoto , 12cm telemacro support 🤳50MP OV50M • IP66, IP68, IP69, US FS, stereo speakers, HyperOS 4, IR, WiFi 7, USB 3.2 Gen 1 • 7000mAh🔋100W wired⚡50W wireless⚡ • 8.4mm & 203g Officially confirmed specs of Moto Signature 27 : 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" 3.5° OIS main camera 🔭 200MP periscope telephoto with 3.5° OIS (could be the HP5 sensor) 🔴 AI video enhancement engine 💨 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 🥶 ArcticMesh Cooling system : 40% larger vapour chamber + copper mesh + liquid metal + thermal gel 📶 Six-antenna cloud arrey 🎨 Gemini Omni media creation : transform text prompts into photos and videos 🔴 Lyria Audio Generation : Generates background music and soundtrack synchronised with videos 🎵 Motorola's first phone with Bang and Olufsen speakers : • Dedicated B&O listening profiles & deeper integration with the software ✅ 7 years of OS updates • Pantone Capulet Olive 🫒 and Pantone Coal Smoke (black 🖤) colors 💪 Aluminium frame with contoured edges 🔴 The camera area has Ceramic and brushed aluminum Others : Motorola Edge 27 has total four rear cameras : ✅ 50MP LY910 Main + UW + W shaped telephoto + L shaped periscope telephoto • 6.8" Quad Curved 165Hz LTPO OLED • ~6000mAh🔋IP68, IP69— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 9, 2026
اس فون میں 6.78 انچ کا 1.5K LTPS OLED ڈسپلے ہو سکتا ہے، جس کا ریفریش ریٹ اپ گریڈ ہو کر 185Hz تک جا سکتا ہے، جب کہ پرانے ماڈل میں یہ 165Hz تھا۔ اس فون کے کیمرہ سیٹ اپ اور فیچرز میں بھی کافی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں:
مین کیمرہ: 200MP کا جدید کیمرہ سینسر مل سکتا ہے، جب کہ پہلے 50MP سینسر تھا۔
ٹیلی فوٹو لینس: 3.5x آپٹیکل زوم کے ساتھ الگ سے 50MP کا ٹیلی فوٹو لینس آ سکتا ہے (یہ فیچر OnePlus 15R میں موجود نہیں تھا)۔
فرنٹ کیمرہ: سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے فون میں 16MP کا فرنٹ کیمرہ مل سکتا ہے۔
بیٹری اور چارجنگ: اس فون میں 9000mAh کی ایک بڑی بیٹری ملنے کی بات کہی جا رہی ہے، جو 100W کی سپرفاسٹ چارجنگ کے سپورٹ کے ساتھ آ سکتی ہے (واضح رہے کہ OnePlus 15R میں 7,400mAh بیٹری دی گئی تھی)۔
سافٹ ویئر: اس فون میں ColorOS 17 کا سپورٹ مل سکتا ہے، جو Android 17 پر بیسڈ ہے۔ اب ون پلس کے فونز اپنے پرانے سافٹ ویئر OxygenOS کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ یہ اوپو (Oppo) کے سافٹ ویئر ColorOS پر چلتے ہیں۔
OnePlus 16R کی قیمت (Expected Price)
بھارت میں OnePlus 16R کی قیمت 70,000 سے 75,000 روپے کے درمیان ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ OnePlus 15R کے مقابلے میں کافی مہنگا ہوگا، جسے 47,999 روپے کی ابتدائی قیمت پر لانچ کیا گیا تھا، لیکن اب اس پرانے فون کی قیمت بھی بڑھ کر 59,999 روپے ہو چکی ہے۔ بتادیں کہ ابھی تک ون پلس کمپنی نے اپنے ان اگلے فلیگ شپ فونز کے بھارت لانچ سے متعلق آفیشل طور پر کچھ بھی کنفرم نہیں کیا ہے، یہ تمام معلومات ٹپسٹر کے دعوؤں اور افواہوں پر مبنی ہیں۔