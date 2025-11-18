آکسیجن او ایس سکسٹین کے ساتھ بھارت میں ون پلس ففٹین آر اسمارٹ فون لانچ، خصوصیات جانیں
OnePlus جلد ہی بھارت میں OnePlus 15R لانچ کرے گا۔ یہ فون اینڈرائیڈ 16 پر مبنی OxygenOS 16 اپ ڈیٹ کے ساتھ آئے گا۔
Published : November 18, 2025 at 3:13 PM IST
حیدرآباد: اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ون پلس نے حال ہی میں ہندوستانی مارکیٹ میں اپنا نیا ون پلس ففٹین لانچ کیا ہے۔ اب، معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ ون پلس بھارت میں ون پلس ففٹین آر بھی لانچ کرے گا۔ اس آنے والے فون کے اینڈرائیڈ 16 پر مبنی آکسیجن او ایس 16 اپ ڈیٹ کے ساتھ لانچ ہونے کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔
ون پلس 15R اپنے پچھلے ماڈل کے الرٹ سلائیڈر کو پلس کی کے ساتھ بدل دے گا، یہ ایک ملٹی فنکشنل کلید ہے جو والیوم پروفائل کو تبدیل کرنے، فوٹو پر کلک کرنے، ریکارڈنگ شروع کرنے اور سب سے اہم بات پلس مائنڈ کے ذریعے یادوں کو کیپچر کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ون پلس 13R کے کیمروں کو Hasselblad کے ساتھ برانڈ نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا ون پلس اپنے نئے ڈیٹیل میکس انجن کو 15R کے لیے بھی استعمال کرے گا۔
ون پلس 15R کی متوقع تفصیلات
یہ بات قابل غور ہے کہ ون پلس نے ابھی تک بھارت میں ون پلس 15R کے لیے باضابطہ طور پر کوئی وضاحتیں ظاہر نہیں کی ہیں۔ تاہم، کمپنی نے چند ہفتے قبل چین میں ون پلس Ace 6 لانچ کیا تھا، جو ممکنہ طور پر دوبارہ برانڈڈ ون پلس 15R ہونے کا امکان ہے۔
ون پلس Ace 6 پر ڈسپلے کے بارے میں، اس میں 165Hz ریفریش ریٹ کے ساتھ 6.83 انچ 1.5K LTPS AMOLED ڈسپلے ہے۔ ون پلس ففٹین کی طرح، یہ IP66، IP68، IP69، اور IP69K پانی اور دھول سے تحفظ کے ساتھ آتا ہے۔
پروسیسر کے لحاظ سے، ون پلس Ace 6 OIS کے ساتھ 50MP پرائمری کیمرہ اور 8MP الٹرا وائیڈ لینس دیئے گئے ہیں۔ سیلفیز اور ویڈیو کالز کے لیے 16MP کا فرنٹ کیمرہ فراہم کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ون پلس 15R کی وضاحتیں ملتی جلتی ہیں، تو آنے والے فون میں اپنے پیشرو کے مقابلے میں کمزور کیمرہ سیٹ اپ ہوسکتا ہے، جس میں ٹیلی فوٹو لینس بھی شامل ہے۔
بیٹری کے حوالے سے، اس فون میں 120W وائرڈ فاسٹ چارجنگ کے لیے سپورٹ کے ساتھ 7,800mAh بیٹری ہونے کی توقع ہے۔ ون پلس کے پاس پہلے آر لائن اپ میں وائرلیس چارجنگ سپورٹ کی کمی تھی، اور امکان ہے کہ اس سال کی ڈیوائس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔
رنگ کے اختیارات کے بارے میں، ون پلس Ace 6 مسابقتی سیاہ، فلیش وائٹ، اور کوئیک سلور میں فروخت کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ون پلس ففٹین آر بھارت میں کون سے رنگوں میں دستیاب ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ون پلس 15 بھی اپنے چینی ہم منصب کی طرح ہی رنگوں میں دستیاب تھا۔
ون پلس ففٹین آر کی قیمت
ون پلس Ace 6 کی چین میں قیمت 2,599 یوآن (تقریباً 32,000 روپے) ہے، جو اس کے پیشرو کے مقابلے میں 300 یوآن زیادہ ہے۔ چونکہ ون پلس نے پہلے ہی اپنے فلیگ شپ ماڈل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، اس لیے امکان ہے کہ ون پلس 15R کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا، جو پچھلے ماڈل کے 42,999 سے بڑھ کر تقریباً 45,000 روپے سے شروع ہوگا۔
یہ بھی پڑھیں: