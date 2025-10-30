اگلے مہینے OnePlus 15 بھارت میں ہوگا لانچ، اسنیپ ڈریگن کا جدید ترین طاقتور پروسیسر، تین 50 میگا پکسل کیمرہ، قیمت جانیں
ون پلس نے اپنے آفیشل ایکس ہینڈل کے ذریعے اس فون کی لانچ کی تاریخ کا انکشاف کیا ہے۔
حیدرآباد: ون پلس 15 بھارتی بازار میں لانچ ہونے والا ہے، جس کی تاریخ میں سامنے آ گئی ہے۔ اسے حال ہی میں چینی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا تھا۔ یہ ون پلس فلیگ شپ فون OnePlus 13 کا اپ گریڈ ہے۔ ون پلس 13 کو اس سال کے شروع میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس اسمارٹ فون میں کوالکوم کے تازہ ترین اسنیپ ڈریگن ایٹ الائٹ چپسیٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔
یہ اعلان 27 اکتوبر کو چین میں اس کے لانچ ہونے کے چند دن بعد سامنے آیا ہے۔ OnePlus 15 ہندوستان میں امیزن اور کمپنی کے آن لائن اسٹور پر دستیاب ہوگا۔ فون کے چینی ورژن میں 6.78 انچ تھرڈ جنریشن بی او ای لچکداراولیڈ ڈسپلے استعمال کیا گیا ہے۔ فون میں ٹرپل رئیر کیمرہ یونٹ ہے، جس میں 50 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے۔
ون پلس نے اپنے آفیشل ایکس ہینڈل کے ذریعے اس فون کی لانچ کی تاریخ کا انکشاف کیا ہے۔ OnePlus 15 بھارت میں اگلے ماہ 13 نومبر کو لانچ کیا جائے گا۔بھارت میں اس فون کی لانچنگ تقریب شام 7 بجے منعقد ہوگی۔ فون کی فروخت رات 8 بجے شروع ہوگی۔
سیلفیز اور ویڈیو کالنگ کے لیے فون میں 32MP کیمرہ ہے۔ یہ آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن (او آئی ایس)کو سپورٹ کرتا ہے۔اس میں ایک پیرسکوپ کیمرہ بھی ہے جو 100x ڈیجیٹل زوم کو سپورٹ کرتا ہے۔
ون پلس 15 کی قیمت جانیں
غور طلب ہے کہ OnePlus 15 کو چین میں 27 اکتوبر کو لانچ کیا گیا تھا۔ 12 جی بی ریم + 256 جی بی اسٹوریج کے ساتھ بیس ویرینٹ کی قیمت 3,999 یوآن، یا تقریباً 50,000 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ ٹاپ آف دی لائن ویریئنٹ کی قیمت 5,399 یوآن یا تقریباً 67,000 روپے ہے۔
اس پریمیم OnePlus فون میں 7300mAh بیٹری ہے جس میں 120W فاسٹ وائرڈ اور 50W وائرلیس چارجنگ کی سہولت ہے۔ فون اینڈرائیڈ 16 پر مبنی OxygenOS 16 پر چلتا ہے۔ اس میں کمپنی نے گوگل جیمنی پر مبنی اے آئی خصوصیات شامل کی ہیں۔
اس میں 16 جی بی ریم اور ایک ٹی بی اسٹوریج ملتا ہے۔ چینی ویرینٹ مطلق سیاہ، مسٹی پرپل، اور سینڈ ڈیون رنگوں میں پیش کیا گیا ہے۔ ہندوستانی مارکیٹ میں، فون ان تین رنگوں میں فروخت ہونے کی امید ہے۔