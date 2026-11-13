غیر ازدواجی تعلقات سے قومی سلامتی کے خدشات پیدا ہونے کے بعد این ویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ مستعفی
ہوانگ نے ایلس ہوانگ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرلیے تھے اور یہ نتیجہ اخذ کیاکہ وہ براہِ راست بیجنگ کو معلومات فراہم کررہی تھیں۔
Published : November 13, 2026 at 8:51 AM IST
ہانگ کانگ: غیر ازدواجی تعلقات کے باعث قومی سلامتی کے خدشات جنم لینے کے بعد این ویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ نے جمعرات کو استعفیٰ دے دیا۔ کمپنی نے کولیٹ کریس کو عبوری سی ای او مقرر کیا ہے، جو اس وقت ایگزیکٹو نائب صدر اور چیف فنانشل آفیسر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ایک مبینہ چینی جاسوس کے ساتھ تعلقات سامنے آنے کے بعد ہوانگ کو مستعفی ہونے کے بڑھتے ہوئے مطالبات کا سامنا تھا۔ بدھ کی رات گئے میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ہوانگ کے این ویڈیا کی ایک ایسی خاتون ملازمہ کے ساتھ بھی غیر ازدواجی تعلقات تھے جو براہِ راست ان کے ماتحت کام کرتی ہیں۔
جمعرات کو پری مارکیٹ ٹریڈنگ میں دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے والی این ویڈیا کے حصص میں 10 فیصد کمی واقع ہوئی۔ این ویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ کو اپنی لپیٹ میں لینے والے اس اسکینڈل کے مرکز میں موجود ڈیٹا سینٹر کمپنی 'میگا اسپیڈ' نے جمعرات کو امریکی قومی سلامتی کو لاحق ممکنہ خطرات کی تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کا عہد کیا۔ دریں اثنا، اطلاعات کے مطابق ان انکشافات کے بعد کہ ہوانگ کے میگا اسپیڈ کی ایک سابق ایگزیکٹو کے ساتھ تعلقات تھے جن پر چینی حکومت کا ایجنٹ ہونے کا شبہ ہے، این ویڈیا کے بورڈ کا اجلاس ہوانگ کے مستقبل پر غور کے لیے جاری تھا۔
'دی نیویارک ٹائمز' نے بدھ کو خبر دی تھی کہ ہوانگ کے این ویڈیا کی ایک ایگزیکٹو کے ساتھ بھی تعلقات تھے جو ان کے ماتحت تھیں۔ خبر رساں ادارے 'ایسوسی ایٹڈ پریس' آزادانہ طور پر ان رپورٹس کی تصدیق نہیں کر سکا۔ جمعرات کی صبح تک ان مشاورتوں کے کسی نتیجے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اسکینڈل منظرِ عام پر آنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں، سنگاپور میں صدر دفتر رکھنے والی کمپنی 'میگا اسپیڈ انٹرنیشنل' نے جمعرات کو کہا کہ وہ امریکی برآمدی کنٹرول کے قوانین کی پاسداری کی اپنی ذمہ داری کو "انتہائی سنجیدگی" سے لیتی ہے۔
میگا اسپیڈ کی سابق ایگزیکٹو کے ساتھ ہوانگ کے تعلقات کی تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ کمپنی کے چیئرمین اور سی ای او تان یونگ پونگ، جو جیمز تان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کے دستخط سے جاری بیان میں کہا گیا کہ "میگا اسپیڈ امریکی حکومت کے ساتھ تعمیری اور شفاف انداز میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔" این ویڈیا نے کہا ہے کہ اس کے پاس "یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے" کہ قومی سلامتی یا این ویڈیا کے رازوں پر کوئی سمجھوتہ ہوا ہے، تاہم اس کی انکوائری تمام دستیاب معلومات کا جائزہ لے گی۔ اس خاتون کے ساتھ ہوانگ کے تعلقات کی تفصیلات غیر واضح ہیں۔
نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ ان کا نام ایلس ہوانگ ہے، جو ہوانگ لی کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، اور وہ میگا اسپیڈ میں ایک اعلیٰ ایگزیکٹو تھیں۔ کمپنی اپنی ویب سائٹ پر این ویڈیا کے ساتھ اپنی شراکت داری کو نمایاں طور پر پیش کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ ٹائمز نے خبر دی تھی کہ امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ این ویڈیا کے ہوانگ نے ایلس ہوانگ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے تھے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ براہِ راست بیجنگ کو معلومات فراہم کر رہی تھیں۔ اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایف بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
میگا اسپیڈ کو گزشتہ سال ان دعوؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر این ویڈیا کے جدید کمپیوٹر چپس چین بھیج رہی ہے، تاہم دسمبر میں کمپنی نے کہا تھا کہ ایسی برآمدات کے "کوئی شواہد نہیں" ہیں۔ سنگاپور نے بھی کہا ہے کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ چین نے دنیا کی قیمتی ترین کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ ہوانگ کو جال میں پھنسانے کی کسی بھی کوشش میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ این ویڈیا مصنوعی ذہانت (اے آئی) کو چلانے والے چپس بنانے میں صفِ اول کی کمپنی بن چکی ہے اور ہوانگ چین کو این ویڈیا چپس کی فروخت پر عائد پابندیاں نرم کرنے کے لیے واشنگٹن میں لابنگ کرتے رہے ہیں۔ جنوری میں انہوں نے چین کو اپنے H200 چپس فروخت کرنے کے لیے ٹرمپ کی منظوری حاصل کر لی تھی۔
جمعرات کو اپنے بیان میں میگا اسپیڈ نے کہا کہ اس نے امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی (بی آئی ایس) جو ٹیکنالوجی کی برآمدات پر قومی سلامتی کی پابندیوں کے نفاذ کا ذمہ دار ہے کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور وہ "کسی بھی دوسرے متعلقہ امریکی سرکاری ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کرنے" کے لیے تیار ہے۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے اپنے کمپیوٹر چپس کی "جامع گنتی" کرنے اور اپنے برآمدی کنٹرول کی تصدیق کے لیے ایک امریکی قانونی فرم کی خدمات حاصل کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ "میگا اسپیڈ مناسب سرکاری جانچ پڑتال کا خیرمقدم کرتی ہے اور ٹھوس اقدامات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کے لیے پرعزم ہے کہ وہ ذمہ دارانہ، شفاف اور قابلِ اطلاق امریکی قوانین کے مطابق کام کرتی ہے۔"
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قومی سلامتی سے متعلق سوالات کے علاوہ میگا اسپیڈ کے مالی معاملات نے بھی توجہ مبذول کرائی ہے۔ سنگاپور کے کارپوریٹ ریکارڈ کے مطابق، 2023 کے اواخر سے 2024 تک کمپنی کے کل اثاثوں میں تقریباً 90 گنا اضافہ ہوا اور یہ تقریباً 3 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئے۔ جبکہ کمپنی کی آمدنی 2023 میں صفر سے بڑھ کر 2024 میں 294 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی۔