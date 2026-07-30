اب واٹس ایپ ویب پر کر سکیں گے آڈیو-ویڈیو کالز، ٹرانسفر فیچر بھی شروع کیا گیا
واٹس ایپ نے ویب کالنگ، کال ٹرانسفر، ویٹنگ روم، کوئیک ایچ ڈی، اور نائز سپریشن سمیت نئے فیچرز شروع کی ہیں۔
Published : July 30, 2026 at 9:57 AM IST
حیدرآباد: اگر آپ واٹس ایپ ویب استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوسکتی ہے۔ واٹس ایپ نے اب اپنی ویب سروس میں آڈیو اور ویڈیو کالنگ کی سہولت متعارف کرائی ہے۔ اس خصوصیت کے ساتھ، آپ ڈیسک ٹاپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیے بغیر اپنے براؤزر سے براہ راست آڈیو اور ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔
پہلے، واٹس ایپ ویب کے ذریعے آڈیو یا ویڈیو کالز کرنے کے لیے ڈیسک ٹاپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی- یہ ایک طویل عمل تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ آسانی سے اپنے براؤزر میں واٹس ایپ ویب اوپن کرتے ہوئے کال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نے کئی دیگر فیچرز کا بھی اعلان کیا ہے، جن میں کال ٹرانسفر، ویٹنگ روم، کوئیک ایچ ڈی، اور نائز سپریشن شامل ہیں۔ آئیے ان فیچرز میں سے ہر ایک کی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔
We’re introducing new features that make @WhatsApp calls even easier, like calling from WhatsApp Web, call transfer, background noise suppression, and more. https://t.co/4HKD5xjxZb— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) July 28, 2026
ویب کالنگ: ویب کالنگ فیچر سے صارفین واٹس ایپ ویب سے براہ راست ون آن ون اور گروپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ فیچر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو شیئرڈ کمپیوٹرز پر کام کرتے ہیں، دفتری لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں جہاں ایپ ڈاؤن لوڈز پر پابندی ہے، یا صرف براؤزر کے ذریعے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ویب کالنگ میں اسکرین شیئرنگ، ری ایکشنز، اور ایک وقف کردہ 'کالز' ٹیب بھی شامل ہے جو آپ کی کال کی مکمل تاریخ اور ڈیڈیکیٹیڈ کالز ٹیب بھی ملے گا۔ کمپنی کے مطابق، ویب کے ذریعے کی جانے والی تمام کالیں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ، مفت اور وقت کی حد کے بغیر ہوں گی۔
کال ٹرانسفر: کمپنی نے کال ٹرانسفر کا فیچر بھی شروع کیا ہے، جس سے صارفین ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس پر ایکٹو گروپ کال کو منقطع کیے بغیر سوئچ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ موبائل فون پر شروع کی گئی کال کو آپ کے گھر پہنچنے کے بعد بغیر کسی رکاوٹ کے ویب یا ڈیسک ٹاپ ورژن میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔
ویٹنگ روم: اس فیچر سے گروپ کال کے میزبانوں کو یہ کنٹرول ملے گا کہ کال لنک پر "Require approval to join" "(شامل ہونے کے لیے منظوری) آپشن آن کرنے پر ہی شرکاء کال میں شامل ہو سکتے ہیں جب میزبان انہیں منظور کر لے۔
کوئک ایچ ڈی: یہ خصوصیت کال کے آغاز سے ہی ہائی ڈیفینیشن ویڈیو کے معیار کو یقینی بناتی ہے۔ دریں اثنا، نائز سپریشن کا فیچر پس منظر کے شور کو کم کرتا ہے، شور والے ماحول میں بھی واضح آڈیو کو یقینی بناتا ہے۔ اسے ان کال سیٹنگز کے ذریعے کسی بھی وقت آن یا آف کیا جا سکتا ہے۔ واٹس ایپ کے مطابق یہ تمام فیچر بتدریج متعارف کروائے جا رہے ہیں اور جلد ہی تمام صارفین کے لیے دستیاب ہوں گے۔
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