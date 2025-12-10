ETV Bharat / technology

اینڈرائیڈ اور آئی او ایس ہوا ایڈوانس: اب ویڈیو ایڈیٹنگ فیچر پیش کرے گا گوگل فوٹوز

گوگل نے گوگل فوٹوز میں ویڈیوز بنانے اور اس میں ترمیم کرنے کے لیے کئی نئے فیچرز متعارف کرائے ہیں۔

now video editing feature will be available in google photos itself introduced for android and ios Urdu News
گوگل فوٹوز (Google گوگل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 10, 2025 at 1:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ٹیک کا بادشاہ گوگل نے گوگل فوٹوز میں ویڈیوز بنانے اور اس میں ترمیم کرنے کے لیے کئی نئے فیچرز متعارف کرائے ہیں۔ کمپنی نے منگل کو اس اپ ڈیٹ کا اعلان کیا۔ ان تبدیلیوں میں ایک نیا فیچر ہے جو صارفین کو فوٹو ایپ میں متعدد تصاویر اور ویڈیو کلپس کے ساتھ ہائی لائٹ ریلز بنانے کی اجازت دیتا ہے۔

ٹیک کمپنی نے یہ اپ ڈیٹ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز کے لیے جاری کیا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو ایڈیٹر بھی متعارف کرایا ہے جو دونوں پلیٹ فارمز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو یونیورسل ٹائم لائن اور ملٹی کلپ ایڈیٹنگ جیسی معاون خصوصیات سے لیس ہیں۔ مزید برآں، صارفین نئے فونٹس، رنگوں اور پس منظر کے ساتھ متن کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

گوگل فوٹوز میں نئی ​​خصوصیات

اینڈرائیڈ پر دستیاب، گوگل فوٹوز میں ٹیمپلیٹس پہلے سے سیٹ فارمیٹس پیش کرتے ہیں، جس میں موسیقی، ٹیکسٹ اور کٹس پہلے سے ہی ساؤنڈ ٹریک کے ساتھ مطابقت پذیر ہیں۔ کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں اس نئے فیچر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صارفین ایک ٹیمپلیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہ تصاویر اور ویڈیوز منتخب کر سکتے ہیں جنہیں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں اور فوٹو ایپ کو ان کے لیے ایک ہائی لائٹ ریل بنانے دے سکتے ہیں۔

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو گوگل فوٹوز فار اینڈرائیڈ ایپ میں Create ٹیب پر جانا ہوگا اور ہائی لائٹ ویڈیو کو منتخب کرنا ہوگا۔ گوگل نے یہ بھی کہا کہ وہ مستقبل میں بھی نئے ٹیمپلیٹس متعارف کرواتا رہے گا۔

ویڈیو ایڈیٹر میں ترمیم کے عمل کو آسان بناتا ہے کینوس

دوسری بڑی تبدیلی اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پر نیا ویڈیو ایڈیٹر ہے۔ گوگل کا دعویٰ ہے کہ یہ صارفین کو اپنی ہائی لائٹ ویڈیوز کو زیادہ تخلیقی انداز میں بڑھانے کی اجازت دے گا، جس میں ملٹی کلپ ایڈیٹنگ، یونیورسل ٹائم لائن اور کہانی سنانے جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ مزید برآں، نئے ویڈیو ایڈیٹر میں ایک موافقت پذیر کینوس موجود ہے، جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ترمیم کے عمل کو آسان بناتا ہے۔

گوگل کی معلومات کے مطابق، یہ ری ڈیزائن کردہ ویڈیو ایڈیٹر اب اینڈرائیڈ پر ڈیفالٹ ویڈیو ایڈیٹر ہے اور اسے گیلری ایپ میں کلپس ایڈٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صارفین مزید ضرورت کے مطابق ایک ویڈیو کلپ میں موسیقی اور متن شامل کر سکتے ہیں۔

فیچر اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب

اس کے علاوہ، کمپنی نے فوٹوز میں ایک میوزک لائبریری متعارف کرائی ہے، جس سے صارفین ٹریک براؤز کر سکتے ہیں اور اپنی ہائی لائٹ ریل کے لیے صحیح کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ فیچر اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ وہ نئے فونٹس، پس منظر اور رنگوں کے ساتھ متن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

واٹس ایپ نے شاندار اے آئی فیچر 'رائٹنگ ہیلپ' متعارف کرایا، میسیج لکھنے میں آپ کو دے کا سنجیدہ اور شاندار تجویز

سُکاسٹ کشمیر زرعی سرگرمیوں میں آرٹیفشل انٹیلجنس استعمال کرنے پر کام کر رہی ہے، پروفیسر ریحانہ حبیب کانٹھ

مدرسہ بورڈ کے میلہ ایپ کے ذریعے ہوگی اے آئی کی پڑھائی، 2018 سے پہلے کی تمام مارک شیٹس ہوں گی ڈیجیٹل

حیرت انگیز: گوگل میپس کو ہندوستان میں پہلی بار ملی اے آئی خصوصیات، ایپ میں آئیں گے یہ دس اپڈیٹس

گوگل سرچ کا اے آئی موڈ اب ہندی میں بھی دستیاب، جانیے اسے کیسے کیا جائے استعمال

مسک نے اوپن اے آئی کو خریدنے کے لیے بولی لگائی، سیم آلٹ مین نے کہا آپ کا شکریہ

پلیز اینڈ تھینک یو کی وجہ سے اوپن اے آئی کو لاکھوں ڈالر کا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟

اے آئی نے جنگ کی نوعیت بدل دی، بھارت کو اپنی فتح کا منصوبہ خود بنانا ہو گا

TAGGED:

GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITOR
GOOGLE PHOTOS FOR ANDROID
GOOGLE PHOTOS NEW FEATURES
GOOGLE PHOTOS FOR IOS
GOOGLE PHOTOS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.