اینڈرائیڈ اور آئی او ایس ہوا ایڈوانس: اب ویڈیو ایڈیٹنگ فیچر پیش کرے گا گوگل فوٹوز
گوگل نے گوگل فوٹوز میں ویڈیوز بنانے اور اس میں ترمیم کرنے کے لیے کئی نئے فیچرز متعارف کرائے ہیں۔
Published : December 10, 2025 at 1:09 PM IST
حیدرآباد: ٹیک کا بادشاہ گوگل نے گوگل فوٹوز میں ویڈیوز بنانے اور اس میں ترمیم کرنے کے لیے کئی نئے فیچرز متعارف کرائے ہیں۔ کمپنی نے منگل کو اس اپ ڈیٹ کا اعلان کیا۔ ان تبدیلیوں میں ایک نیا فیچر ہے جو صارفین کو فوٹو ایپ میں متعدد تصاویر اور ویڈیو کلپس کے ساتھ ہائی لائٹ ریلز بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
ٹیک کمپنی نے یہ اپ ڈیٹ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز کے لیے جاری کیا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو ایڈیٹر بھی متعارف کرایا ہے جو دونوں پلیٹ فارمز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو یونیورسل ٹائم لائن اور ملٹی کلپ ایڈیٹنگ جیسی معاون خصوصیات سے لیس ہیں۔ مزید برآں، صارفین نئے فونٹس، رنگوں اور پس منظر کے ساتھ متن کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
گوگل فوٹوز میں نئی خصوصیات
اینڈرائیڈ پر دستیاب، گوگل فوٹوز میں ٹیمپلیٹس پہلے سے سیٹ فارمیٹس پیش کرتے ہیں، جس میں موسیقی، ٹیکسٹ اور کٹس پہلے سے ہی ساؤنڈ ٹریک کے ساتھ مطابقت پذیر ہیں۔ کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں اس نئے فیچر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صارفین ایک ٹیمپلیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہ تصاویر اور ویڈیوز منتخب کر سکتے ہیں جنہیں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں اور فوٹو ایپ کو ان کے لیے ایک ہائی لائٹ ریل بنانے دے سکتے ہیں۔
اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو گوگل فوٹوز فار اینڈرائیڈ ایپ میں Create ٹیب پر جانا ہوگا اور ہائی لائٹ ویڈیو کو منتخب کرنا ہوگا۔ گوگل نے یہ بھی کہا کہ وہ مستقبل میں بھی نئے ٹیمپلیٹس متعارف کرواتا رہے گا۔
ویڈیو ایڈیٹر میں ترمیم کے عمل کو آسان بناتا ہے کینوس
دوسری بڑی تبدیلی اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پر نیا ویڈیو ایڈیٹر ہے۔ گوگل کا دعویٰ ہے کہ یہ صارفین کو اپنی ہائی لائٹ ویڈیوز کو زیادہ تخلیقی انداز میں بڑھانے کی اجازت دے گا، جس میں ملٹی کلپ ایڈیٹنگ، یونیورسل ٹائم لائن اور کہانی سنانے جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ مزید برآں، نئے ویڈیو ایڈیٹر میں ایک موافقت پذیر کینوس موجود ہے، جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ترمیم کے عمل کو آسان بناتا ہے۔
گوگل کی معلومات کے مطابق، یہ ری ڈیزائن کردہ ویڈیو ایڈیٹر اب اینڈرائیڈ پر ڈیفالٹ ویڈیو ایڈیٹر ہے اور اسے گیلری ایپ میں کلپس ایڈٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صارفین مزید ضرورت کے مطابق ایک ویڈیو کلپ میں موسیقی اور متن شامل کر سکتے ہیں۔
فیچر اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب
اس کے علاوہ، کمپنی نے فوٹوز میں ایک میوزک لائبریری متعارف کرائی ہے، جس سے صارفین ٹریک براؤز کر سکتے ہیں اور اپنی ہائی لائٹ ریل کے لیے صحیح کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ فیچر اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ وہ نئے فونٹس، پس منظر اور رنگوں کے ساتھ متن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔