اب فون نمبر شیئر کرنے کی نہیں پڑے گی ضرورت، واٹس ایپ نے یوزر نیم فیچر متعارف کرایا
واٹس ایپ کا نیا یوزر نیم فیچر صارفین کو اپنا فون نمبر چھپاتے ہوئےدوسروں سے رابطہ قائم کرنے کا آسان طریقہ فراہم کر رہا ہے۔
Published : April 8, 2026 at 10:53 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ کافی عرصے سے اپنے صارفین کے لیے ایک نیا پرائیویسی فیچر تیار کر رہا ہے۔ اب یہ خصوصیت آہستہ آہستہ رول آؤٹ ہو رہی ہے۔ نومبر 2025 میں کمپنی نے کاروباری اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایک ای میل بھیجا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ 2026 میں اس فیچر کی آمد کے لیے تیاری کریں۔ کمپنی جلد از جلد اس فیچر کو دوسرے صارفین تک پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔
اس فیچر کا سب سے بڑا فائدہ پرائیویسی ہے۔ اب صارفین انسٹاگرام اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز کی طرح اپنے فون نمبر کے بجائے اپنا صارف نام شیئر کرکے دوسروں سے رابطہ قائم کرسکیں گے۔ اگر کوئی نیا آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے تو وہ صرف آپ کا صارف نام استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کا فون نمبر دوسروں کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ تبدیلی ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو گی جو اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو شیئر کرنے کے لیے اپنا فون نمبر شیئر نہیں کرنا چاہتے۔
وا بیٹا کے مطابق ایک پلیٹ فارم جو واٹس ایپ کے فیچرز کو ٹریک کرتا ہے یہ رول آؤٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ آپ اپنے واٹس ایپ پروفائل سیٹنگز میں جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ نیا فیچر آپ کے اکاؤنٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں صارف نام کی خصوصیت نظر آتی ہے تو آپ اپنا منفرد صارف نام بنا سکتے ہیں۔ تاہم واٹس ایپ نے صارف نام بنانے کے لیے کچھ سخت قوانین بھی قائم کیے ہیں۔
صارف نام کے قواعد کی کلیدی خصوصیات
ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ کا صارف نام تمام میٹا پلیٹ فارمز (واٹس ایپ ، انسٹاگرام، اور فیس بک) میں منفرد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی انسٹاگرام پر صارف نام ہے تو آپ وہی صارف نام واٹس ایپ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اکاؤنٹس سینٹر کے ذریعے دونوں اکاؤنٹس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹا واٹس ایپ کو زیادہ محفوظ اور صارف دوست بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ فون نمبر کے بجائے صارف ناموں کا اشتراک رازداری میں اضافہ کرے گا اور نئے رابطے بنانے میں آسانی پیدا کرے گا۔