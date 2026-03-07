ETV Bharat / technology

اب نابینا افراد کے لیے بھی سمارٹ ڈیوائسز کی مدد سے نقشے پڑھنا اور جیومیٹری حل کرنا آسان (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 7, 2026 at 12:20 PM IST

سنگاریڈی: ٹیکنالوجی نابینا طلبہ کے لیے نئے دروازے کھول رہی ہے۔ جدید ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ تیار کردہ آلات اب نابینا افراد کو نقشوں پر مقامات کی شناخت کرنے اور جیومیٹری جیسے پیچیدہ مضامین کو آسانی سے سیکھنے میں مدد دے رہے ہیں۔

سنگاریڈی ضلع کے کنڈی میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد (IITH) میں قائم مخصوص افراد کی لائبریریوں میں ڈیجیٹل خدمات اور ٹکنالوجی کے استعمال سے متعلق ایک قومی کانفرنس میں ماہرین نے خاص طور پر بصارت سے محروم طلبہ کے لیے بنائے گئے کئی معاون آلات کا مظاہرہ کیا۔

نمائش کے لیے پیش کیے گئے آلات میں سے ایک "فونک لیبلر" نے لوگوں کی خاص توجہ حاصل کی۔ جب اس ڈیوائس کو دنیا کے نقشے پر کسی مخصوص ملک یا بھارت کے نقشے میں کسی ریاست پر رکھا جاتا ہے تو یہ آڈیو کے ذریعے اس مقام کا نام پڑھتا ہے۔ یہ نابینا طلباء کو آزادانہ طور پر جغرافیائی نقشوں کو سمجھنے اور مختلف ممالک، ریاستوں اور خطوں کے مقامات کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔

Phone Labeller allows visually imapired students to explore locations in a tactile map.
فون لیبلر بینائی سے محروم طلباء کو نقشے میں مقامات کو پڑھنے اور سمجھنے کی اجازت دیتا ہے (ETV Bharat)

اس موقعے پر فونک لیبلر کے ساتھ، خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ ڈیجیٹل آلات اور جیومیٹری بکس بھی ڈسپلے کیے گئے۔ یہ ٹولز بصارت سے محروم طلباء کو عام طلباء کی طرح ہندسی تصورات اور عمل کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ٹچائل مارکنگز اور آڈیو گائیڈنس کی مدد سے طلباء جیومیٹرک تعمیرات اور حسابات کو اعتماد کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔

اس نمائش نے کانفرنس میں شرکت کرنے والے ماہرین تعلیم، محققین اور منتظمین کی خاصی توجہ مبذول کروائی۔ منتظمین نے کہا کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز تعلیم کو مزید جامع اور معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ان آلات کو ایک نجی کمپنی نے خالصتاً غیر منافع بخش بنیادوں پر جامع تعلیم کی حمایت کے لیے تیار کیا ہے۔

A participant named Jainam is demonstrating how geometry tools designed for blind students work.
ایک خاتون نابینا طلباء کے لیے ڈیزائن کیے گئے جیومیٹری ٹولز کا مظاہرہ کرتی ہوئیں (ETV Bharat)

مظاہرے میں شریک جے نم نام کی ایک خاتون نے ان ٹولز کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ اس ٹیکنالوجی سے ان تمام طلباء کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جو بریل جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ آلات بصارت سے محروم لوگوں مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کیے بغیر نقشوں اور جیومیٹری کے اسباق کو سمجھنا آسان بناتے ہیں۔"

کانفرنس میں ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں اور لائبریریوں میں معاون ٹیکنالوجی کا انضمام نابینا افراد کے لیے سیکھنے کے مواقع کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی اختراعات سے طلباء کو سیکھنے میں حائل رکاوٹوں پر قابو پانے اور مرکزی دھارے کی تعلیم میں زیادہ فعال طور پر حصہ لینے میں مدد ملے گی۔

