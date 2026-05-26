واٹس ایپ پر چیٹ کرنے کے لیے اپنا فون نمبر شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اس طرح آپ اپنا یوزر نیم بنا سکتے ہیں!
واٹس ایپ کا نیا یوزر نیم فیچر جلد آرہا ہے جس کے ذریعے صارفین اپنا فون نمبر شیئر کیے بغیر چیٹ کرسکیں گے۔
Published : May 26, 2026 at 5:37 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ اپنا فون نمبر ہر اس شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے جس کے ساتھ آپ واٹس ایپ پر چیٹ کرتے ہیں تو ایک نیا فیچر آنے والا ہے۔ واٹس ایپ کے اس نئے فیچر کا نام یوزر نیم ہے جو پہلے ہی انسٹاگرام اور ٹیلی گرام جیسے پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ اس خصوصیت کے ساتھ، آپ اپنا فون نمبر شیئر کیے بغیر کسی سے بھی چیٹ کر سکیں گے۔ بس اپنا منفرد صارف نام درج کریں اور آپ چیٹ کر سکیں گے۔
جب کوئی واٹس ایپ پر آپ کا صارف نام استعمال کرتے ہوئے آپ سے رابطہ کرتا ہے، تو وہ آپ کا فون نمبر نہیں دیکھے گا، صرف آپ کا ہینڈل۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو خریداروں، فروخت کرنے والوں، کمیونٹی گروپس یا اجنبیوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنی ذاتی معلومات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔
اس خصوصیت کے لیے قواعد
۔صارف کا نام 3 سے 35 حروف کے درمیان ہونا چاہیے۔
۔اس میں کم از کم ایک حرف ہونا چاہیے۔
۔نام میں حروف، اعداد، ادوار اور انڈر سکور استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
۔کچھ چیزیں کام نہیں کریں گی، جیسے وہ نام جو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو سے شروع ہوتے ہیں، وہ نام جو ڈومین ایکسٹینشن کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، اور بار بار ادوار کے ساتھ صارف نام۔
WhatsApp is rolling out the username feature on Android and iOS!— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 8, 2026
With a gradual launch, WhatsApp usernames are now available to a very limited number of users. Discover if you have access and how to claim your username.https://t.co/AJEULwGn67 pic.twitter.com/xMBM1kPRqa
صارف نام کی خصوصیت اختیاری ہوگی۔
ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ فیچر مکمل طور پر اختیاری ہوگا۔ وہ لوگ جو واٹس ایپ کو صرف اپنے فون نمبر کے ساتھ استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ اسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہر اکاؤنٹ کا ایک صارف نام ہوگا، جسے بعد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ صارف کا نام تبدیل کرنے سے پچھلی چیٹس یا کسی اور اکاؤنٹ کی سرگرمی متاثر نہیں ہوگی۔ فون نمبر لاگ ان، تصدیق، اور اکاؤنٹ کی بازیابی سے وابستہ رہے گا۔
صارف نام کیسے بنائیں
واٹس ایپ نے اس فیچر کو اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں صارفین کے ساتھ آزمانا شروع کر دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو پہلے ہی اسے استعمال کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ توقع ہے کہ اسے 2026 میں سب کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔ صارف نام ترتیب دینا بہت آسان ہوگا۔
ذیل کے مراحل پر عمل کریں:
مرحلہ 1: واٹس ایپ کھولیں۔
مرحلہ 2: سیٹنگ پر جائیں۔
مرحلہ 3: پروفائل سیکشن پر جائیں۔
مرحلہ 4: آپ کو یوزر نیم کا آپشن ملے گا، وہاں اپنا پسندیدہ نام ٹائپ کریں۔
مرحلہ 5: واٹس ایپ چیک کرے گا کہ آیا یہ دستیاب ہے اور اگر ہے تو یہ آپ کا ہے۔
مجموعی طور پر یہ فیچر واٹس ایپ کا ڈیجیٹل پرائیویسی کی جانب ایک اچھا قدم ہے۔ ایسے وقت میں جب آن لائن فراڈ اور فون نمبر کی چوری تیزی سے عام ہوتی جارہی ہے، اپنا نمبر شیئر کیے بغیر بات چیت کرنے کا آپشن بہت مفید ثابت ہوسکتا ہے۔