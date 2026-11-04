'بہتر کالنگ، بہتر انٹرنیٹ'... ٹرائی کا بڑا فیصلہ
جنوری 2027 سے نافذ ہوں گے نئے قوانین۔ تمام آپریٹرز کو ماننی ہوں گی شرائط۔ پڑھیں سربھی گپتا کی رپورٹ۔
Published : November 4, 2026 at 12:21 PM IST
نئی دہلی: ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا (TRAI) نے بھارت کے ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو جدید بنانے، کال کوالٹی کو بہتر بنانے اور مختلف ٹیلی کام نیٹ ورکس کے درمیان کنکشن کو مزید موثر بنانے کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے ہیں۔
'ٹیلی کمیونیکیشن انٹر کنکشن (تیسری ترمیم) ریگولیشن، 2026' نامی یہ نئے قوانین 1 جنوری 2027 سے نافذ العمل ہوں گے۔ ان قوانین کا مقصد یہ آسان بنانا ہے کہ ٹیلی کام نیٹ ورکس آپس میں کیسے جڑتے ہیں اور کالز یا دیگر ٹریفک کا تبادلہ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے تحت آپریٹرز کو 'لائسنس یافتہ سروس ایریا' (LSA) کی سطح پر کنکشن کی طرف بڑھنے اور 'انٹرنیٹ پروٹوکول' (IP) پر مبنی انٹر کنکشن ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہوگی۔
کال کو دونوں نیٹ ورکس کے درمیان پہنچانے میں مدد
ٹیلی کام انٹر کنکشن اس سسٹم کو کہتے ہیں جو مختلف سروس پرووائیڈرز کے صارفین کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب کوئی شخص ایک ٹیلی کام آپریٹر کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے نیٹ ورک کے صارف کو کال کرتا ہے، تو انٹر کنکشن ہی اس کال کو دونوں نیٹ ورکس کے درمیان پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔
آئی پی (IP) پر مبنی کنکشن کی طرف منتقلی
سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک آئی پی پر مبنی انٹر کنکشن کی طرف بڑھنا ہے۔ ان قوانین کے نفاذ کے بعد بننے والے تمام نئے انٹر کنکشنز میں آئی پی پر مبنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا لازمی ہوگا۔ پرانے E1/TDM پر مبنی سسٹمز پر چلنے والے موجودہ کنکشنوں کو بھی تین سال کے اندر آئی پی پر مبنی ٹیکنالوجی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
آئی پی پر مبنی انٹر کنکشن نیٹ ورکس کے درمیان کمیونیکیشن ٹریفک کو منتقل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پروٹوکول ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ اس تبدیلی سے بینڈوتھ کی کارکردگی، کال کوالٹی اور نیٹ ورک کی مجموعی کارکردگی میں بہتری کی امید ہے۔ ساتھ ہی، جیسے جیسے موبائل ڈیٹا اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی مانگ بڑھ رہی ہے، یہ ٹیلی کام آپریٹرز کو بڑھتے ہوئے ٹریفک کو سنبھالنے میں بھی مدد کرے گا۔
ٹیلی کام کنکشن اب ایل ایس اے (LSA) کی سطح پر منتقل ہوں گے
اس ترمیم سے ٹیلی کام آپریٹرز کے اپنے نیٹ ورک کو جوڑنے کے طریقے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اب تک، انٹر کنکشن کا انتظام 'لانگ ڈسٹنس چارجنگ ایریا' (LDCA) اور 'شارٹ ڈسٹنس چارجنگ ایریا' (SDCA) کی سطحوں پر ہوتا ہے۔ نئے نظام کے تحت، اگلے تین سالوں میں یہ کنکشن آہستہ آہستہ 'لائسنس یافتہ سروس ایریا' (LSA) کی سطح کے پوائنٹ آف انٹر کنکشن پر شفٹ ہو جائیں گے۔
پوائنٹ آف انٹر کنکشن (PoI) وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دو ٹیلی کام نیٹ ورکس آپس میں جڑتے ہیں تاکہ کالز اور دیگر ٹریفک کا تبادلہ ہو سکے۔ اس تبدیلی سے کال روٹنگ آسان ہونے، نمبرنگ کے وسائل کا انتظام بہتر ہونے اور ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے کام کاج کی پیچیدگیاں کم ہونے کی امید ہے۔
کنکشن سرنڈر کرنے کے لیے نئے قوانین
نئے قوانین میں ان ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے ایک علیحدہ طریقہ کار بھی شامل کیا گیا ہے جو کسی پوائنٹ آف انٹر کنکشن کو سرنڈر (ختم) کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے کے قوانین میں بنیادی طور پر پی او آئی (PoI) کو ڈس کنیکٹ کرنے کی گنجائش تھی، جس کا استعمال سروس پرووائیڈرز کے درمیان تنازع جیسی خصوصی صورتحال میں کیا جاتا تھا۔
ترمیم شدہ نظام کے تحت، اب آپریٹرز اپنی مرضی سے کسی ایسے پی او آئی کو سرنڈر کر سکتے ہیں جس کی انہیں اب ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تب ہو سکتا ہے جب کال ٹریفک کم ہو جائے، کسی خاص علاقے سے خدمات ہٹا لی جائیں، یا ٹریفک کو کسی دوسرے کنکشن کے ذریعے بھیج دیا جائے۔ اس اقدام سے آپریٹرز کو اپنے نیٹ ورک کا زیادہ تدبر اور مہارت سے انتظام کرنے اور بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) پر ہونے والے غیر ضروری اخراجات سے بچنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔
ادائیگی کے قوانین اور جرمانے میں تبدیلی
ٹرائی (TRAI) نے ٹیلی کام آپریٹرز کے درمیان انٹر کنکشن سے جڑے کچھ مالیاتی التزامات (Financial Provisions) میں بھی ترمیم کی ہے۔ دوبارہ تشخیص (Re-evaluation) کے بعد جمع کرائی گئی بینک گارنٹی کی میعاد اور ان کی دوبارہ تشخیص کے درمیانی وقفے کو 6 ماہ سے بڑھا کر 12 ماہ کر دیا گیا ہے۔ ریگولیٹر نے انٹر کنکشن پوائنٹس کے لیے درکار زیادہ سے زیادہ بینک گارنٹی کا حساب لگانے کے طریقے میں بھی تبدیلی کی ہے۔ نئے قوانین میں انٹر کنکشن فیس کی ادائیگی میں ہونے والی تاخیر سے نمٹنے کے لیے بھی التزامات شامل کیے گئے ہیں۔
عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے رپورٹنگ کی شرائط
ٹیلی کام آپریٹرز تاخیر سے کی جانے والی ادائیگیوں پر لگنے والی سود کی شرح (Interest Rate) کے بارے میں باہمی رضامندی سے فیصلہ کریں گے۔ یہ شرحِ سود، اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) کے ایک سال کے 'مارجنل کاسٹ آف فنڈز بیسڈ لینڈنگ ریٹ' (MCLR) میں دو فیصد پوائنٹس (Percentage Points) کا اضافہ کرنے سے حاصل ہونے والی شرح سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ، ٹرائی نے نئے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے رپورٹنگ کی شرائط طے کی ہیں اور قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف سطحوں کے مالیاتی جرمانے کا ڈھانچہ بھی متعارف کرایا ہے۔
صارفین کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟
موبائل صارفین کے لیے ان تبدیلیوں کا بنیادی مقصد ٹیلی کام انفراسٹرکچر (بنیادی ڈھانچے) کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ صارفین کے لیے کوئی نئی سروس شروع کرنا۔ آئی پی (IP) پر مبنی کنکشنز اور آسان نیٹ ورک کے نظام کو اپنانے سے کال ہینڈلنگ، نیٹ ورک کی کارکردگی اور سروس کی پائیداری و بھروسہ مندی میں بہتری آنے کی امید ہے۔ تاہم، اس کا حقیقی فائدہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ ٹیلی کام آپریٹرز اس نئے ڈھانچے کو کتنی مؤثر طریقے سے نافذ کرتے ہیں۔ یہ ترمیم، تکنیکی ترقی اور قابلِ اعتماد کمیونیکیشن نیٹ ورک کی بڑھتی ہوئی مانگ کے مطابق بھارت کے ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ٹرائی کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔