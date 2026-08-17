چیٹ جی پی ٹی میں آیا نیا 'کمپیوٹر ہسٹری' فیچر، آپ کی میک ایکٹیوٹی کو یاد رکھیں گا
OpenAI نے میک صارفین کے لیے ایک نیا فیچر شروع کیا ہے جو اسکرین شاٹس لیے بغیر صارف کی سرگرمی کو یاد رکھتا ہے۔
Published : August 17, 2026 at 12:37 PM IST
حیدرآباد: اوپن اے آئی نے اپنے چیٹ جی پی ٹی ڈیسک ٹاپ ایپ میں میک صارفین کے لیے "کمپیوٹر ہسٹری" کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے۔ یہ ایک "آپٹ ان" فیچر ہے، یعنی یہ ڈیفالٹ کے طور پر فعال نہیں ہے۔ صارفین کو اسے خود چالو کرنا ہوگا۔ یہ ان ایپس اور ویب سائٹس پر صارف کی سرگرمی کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے جن پر اسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اوپن اے آئی نے اس نئے فیچر کا اعلان اپنے آفیشل ایکس (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل اور کمپنی کے ڈیسک ٹاپ ایپ چینج لاگ کے ذریعے کیا۔ کمپنی کے مطابق یہ فیچر فی الحال چیٹ جی پی ٹی پرو، بزنس اور انٹرپرائز صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ بزنس اور انٹرپرائز کے کے لیے، ایک ایڈمن کو استعمال سے پہلے منظوری دینا ضروری ہے۔ تب ہی ہر رکن اپنی صوابدید پر اسے فعال کر سکتا ہے۔
ChatGPT can now remember your activity across the apps and websites on your computer.— OpenAI (@OpenAI) August 13, 2026
With Computer History in the desktop app, future interactions feel more personalized and require less explanation. pic.twitter.com/WHZPxPp31R
اسکرین شاٹس کو ٹریک نہیں کرتا
آپ کو "کرونیکل" نام کا ایک سابقہ تجرباتی فیچر یاد ہوگا، جو اسکرین شاٹس اور او سی آر ٹیکنالوجی کے ذریعہ صارف کی سرگرمی کو ریکارڈ کرتا تھا۔ "کمپیوٹر ہسٹری" اب اس فیچر کی جگہ لے رہی ہے اور مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ یہ اسکرین شاٹس نہیں لیتا، اسکرین کو ریکارڈ نہیں کرتا، یا مائیکروفون یا سسٹم آڈیو تک رسائی نہیں مانگتا۔ اس کے بجائے، یہ کلکس، ٹائپنگ، کی بورڈ شارٹ کٹس، اور ایپس کے درمیان سوئچنگ جیسی سرگرمیوں کو ٹریک کرنے کے لیے میک کے ایکسیسبیلٹی سسٹم کا استعمال کرتا ہے۔ اوپن اے آئی کے منیک کنڈل نے اعلان میں کہا کہ یہ فیچر اسکرین یا آڈیو کیپچر پر انحصار نہیں کرتا ہے۔
اس طریقے سے جمع کی گئی معلومات کو ابتدائی طور پر میک پر تقریباً 48 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر سٹور کرتا ہے جب تک کے اسے اوپن اے آئی کے سرورز پر "میموری" میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اصل ڈیٹا پروسیسنگ کے بعد سرور پر نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی اسے ماڈل ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم، اگر قانونی طور پر ضرورت ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حتمی میموری فائلوں کو براہ راست صارف کے میک پر متن کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔
پرائیویسی کے خدشات
چونکہ یہ فیچر صارف کی معمولی سرگرمیوں کو ٹریک کرتا ہے، اس لیے اس کا موازنہ ونڈوز کے متنازعہ 'ریکال' فیچر سے کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق، میک پر محفوظ کردہ فائلیں انکرپٹڈ نہیں ہیں۔ نظریاتی طور پر، اس کا مطلب ہے کہ دیگر ایپس ممکنہ طور پر ان تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ نتیجتاً، پرائیویسی سے متعلق صارف کے خدشات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم اوپن اے آئی نے صارفین کو مکمل کنٹرول بھی فراہم کیا ہے۔
صارفین مینو بار کے ذریعے مخصوص ایپس کو اس ٹریکنگ سے روک سکتے ہیں، کسی بھی وقت فیچر کو روک سکتے ہیں، اور آخری دس منٹ، ایک گھنٹے، ایک دن، یا یہاں تک کہ پوری تاریخ کا ڈیٹا حذف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس میں نجی براؤزنگ کی سرگرمی کو کبھی شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ فیچر فی الحال عالمی سطح پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ تاہم، یورپی اکنامک ایریا، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ کے صارفین اسے آنے والے ہفتوں میں حاصل کر سکیں گے۔
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