چاند پر ناسا بنائے گا ایک مستقل انسانی اڈہ، 2026 میں تین نئے مشن شروع کرے گا
ناسا نے چاند پر طویل مدتی انسانی کارروائیوں میں مدد کے لیے تین چاند بیس مشنز، قمری ڈرونز اور مواصلاتی نظام کا اعلان کیا۔
Published : May 27, 2026 at 2:53 PM IST
حیدرآباد: آرٹیمیز ٹو قمری پرواز کی کامیابی کے بعد، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن (ناسا) نے چاند پر انسانی موجودگی کو قائم کرنے کے منصوبوں کا خاکہ پیش کیا ہے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران، امریکی خلائی ایجنسی نے تین 'چاند بیس' مشنوں میں سے پہلے کا اعلان کیا، جن کا ہدف اس سال لانچ کیا گیا ہے۔
ناسا اس بیس پر لینڈرز، روور اور ڈرون تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے چار امریکی کمپنیوں کو کئی ملین ڈالر کے ٹھیکے دیے ہیں۔ ایل ٹی ویز آسٹرو لیبز اور قمری چوکیاں تعمیر کریں گے، جب کہ جیف بیزوس کی بلیو اوریجن ان روورز کو چاند کے جنوبی قطب کے قریب ایک جگہ پر پہنچانے کے لیے دو لینڈرز فراہم کرے گی۔
LIVE: We're sharing the latest updates on @NASAMoonBase, our lunar habitat where astronauts will work and live. https://t.co/7oWZYx0GYx— NASA (@NASA) May 26, 2026
فائر فلائی ایرو اسپیس، جو گزشتہ سال چاند پر کامیابی سے اتری تھی، پہلا ڈرون چاند پر پہنچائے گی۔ ناسا کا کہنا ہے کہ وہ محض علامتی قمری لینڈنگ سے آگے بڑھ کر ایک طویل مدتی آپریشنل فن تعمیر کی طرف بڑھ رہا ہے جو خلابازوں، کارگو سسٹمز، سائنسی مشنز، اور مریخ کی مستقبل کی تلاش میں معاونت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزاک مین نے کہا، "چاند کی بنیاد کسی اور آسمانی دنیا پر امریکہ اور انسانیت کی پہلی چوکی ہوگی۔ ہر مشن، چاہے عملہ ہو یا بغیر عملے کے، سیکھنے کا موقع ہو گا کیونکہ ہم چاند کی سطح پر واپس جائیں گے، قابل رہائش انفراسٹرکچر بنائیں گے، اور انتہائی مشکل اور خطرناک ماحول میں رہنے اور کام کرنے کے لیے درکار ہنر سیکھیں گے۔"
مون بیس مشن
ناسا نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں چاند کی بنیاد کا بنیادی ڈھانچہ کسی کمپیکٹ چوکی کے بجائے تقسیم شدہ شہر سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے۔ کارلوس گارسیا گولن، مون بیس پروگرام کے ایگزیکٹو نے کہا، "ہمیں یقین ہے کہ چاند کی بنیاد سینکڑوں مربع میل سائز کی ہوگی، جس میں متنوع اثاثے ہوں گے۔"
ایجنسی نے وضاحت کی کہ بیس کے اجزاء، بشمول رہائشی کوارٹرز، پاور سسٹم، کان کنی کی جگہیں، اور سائنسی اسٹیشن، ممکنہ طور پر ایک بڑے علاقے میں پھیلے ہوں گے، کیونکہ چاند پر کوئی ایک مقام زندگی گزارنے، توانائی پیدا کرنے اور تلاش کرنے کے لیے تمام ضروری حالات فراہم نہیں کرتا ہے۔
مون فال ڈرون مشن
بریفنگ کے دوران ناسا نے مون فال پر نئی اپ ڈیٹس بھی شیئر کیں، یہ ایک مشن ہے جو چاند کی سطح پر مختصر "پروازیں" کرنے کے لیے چار ڈرون بھیجے گا۔ قطب قمری کے قریب مشکل اور غیر متوقع ماحول کی وضاحت کرتے ہوئے، گولن نے وضاحت کی کہ ان کے پاس ان علاقوں کے لیے تقریباً ایک میٹر وقف شدہ ڈیٹا موجود ہے جن کی وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔
قمری نیوی گیشن اور کمیونیکیشن سسٹم
ناسا نے چاند کے گرد ایک مضبوط مواصلاتی اور نیویگیشن سسٹم بنانے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا، جس کا مقصد ایجنسی کے بڑھتے ہوئے قمری انفراسٹرکچر کو سپورٹ کرنا ہے۔ گارشیا گولن نے کہا کہ "ہمارے پاس پہلے ہی چاند سے ابتدائی مواصلات فراہم کرنے کا معاہدہ ہے۔" "ہم واقعی نیویگیشن، پوائنٹنگ، کلاک ٹائمنگ، اور مشاہدے کی صلاحیتوں کو فراہم کرنے کے لیے اسے بڑھانا چاہتے ہیں۔"
پروگرام کے ایک اہلکار گارشیا گولن نے کہا کہ یہ کوشش پہلے سے جاری ہے۔ گولن نے کہا کہ "ہمارے پاس چاند سے ابتدائی مواصلات فراہم کرنے کا معاہدہ ہے۔ مقصد نیویگیشن، پوائنٹنگ، کلاک سنکرونائزیشن، اور مشاہدے کی صلاحیتوں کو شامل کرنے کے لیے اس کو بڑھانا ہے۔
ایجنسی کے مطابق، مستقبل کے مشن چاند کے گرد گردش کرنے والے مصنوعی سیاروں پر انحصار کریں گے جو روبوٹک اور انسانی دونوں کارروائیوں کے لیے مواصلات، نیویگیشن اور مشاہداتی خدمات فراہم کریں گے۔
ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزاک مین نے اس اقدام کو خلائی تحقیق میں ایک بڑی تبدیلی کا حصہ قرار دیا۔ اساق مین نے کہا، "ہم مشنوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جو صرف ناسا ہی پورا کر سکتا ہے۔"