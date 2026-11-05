دو دہائیوں تک کائناتی دھماکوں کی تحقیق کے بعد ناسا کی خلائی دوربین زمین پر گر کر تباہ
امریکی خلائی فورس پچھلے چند برسوں سے شدید شمسی سرگرمیوں (سولر ایکٹیویٹی) کے باعث گرتے ہوئے اس کے مدار پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی۔
Published : November 5, 2026 at 12:58 PM IST
فلوریڈا: کائنات کے عظیم ترین دھماکوں پر 22 سالہ طویل تحقیق کے بعد امریکی خلائی ادارے ناسا کی صفِ اول کی خلائی رصد گاہوں میں سے ایک بدھ کے روز زمین پر گر کر تباہ ہو گئی۔ ’سوئفٹ آبزرویٹری‘ کا یہ خاتمہ اسے بچانے کے لیے شروع کیے گئے ایک انتہائی مشکل ریسکیو مشن کی ناکامی کے تین ماہ سے بھی کم عرصے بعد پیش آیا ہے۔ امریکی خلائی فورس نے انڈونیشیا کے قریب سوئفٹ کے فضا میں دوبارہ داخل ہونے کی تصدیق کی ہے۔
امریکی خلائی فورس پچھلے چند برسوں سے شدید شمسی سرگرمیوں (سولر ایکٹیویٹی) کے باعث گرتے ہوئے اس کے مدار پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی۔ ناسا نے اس خلائی دوربین کا مدار اوپر اٹھانے کے لیے ایک نجی کمپنی کی خدمات حاصل کی تھیں، لیکن ’کیٹالسٹ اسپیس‘ کا تین بازوؤں پر مشتمل روبوٹک جہاز جولائی میں اپنی لانچ کے بعد تکنیکی خرابی کا شکار ہو گیا اور ستمبر میں زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈیڑھ ٹن وزنی اس خلائی جہاز کا کتنا حصہ فضا میں جل کر راکھ ہوا، تاہم ناسا کو توقع تھی کہ اس کے چند کثیف اور ٹھوس پرزے تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔
سوئفٹ کو 2004 میں مدار میں بھیجا گیا تھا، جس کا ابتدائی مقصد گاما شعاعوں کے اخراج اور پھٹنے والے ستاروں کا دو سال تک مطالعہ کرنا تھا۔ تاہم، اس مشن نے اپنے طے شدہ وقت سے 11 گنا طویل عرصہ کام کیا اور ہزاروں کائناتی دھماکوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ دوربین گہرائی سے مشاہدہ کرنے والی دیگر دوربینوں کے لیے ابتدائی آگاہی فراہم کرنے والی صفِ اول کی رصد گاہ ثابت ہوئی۔ ناسا ایک اور خلائی رصد گاہ یعنی ’ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ‘ کو بچانے کے لیے بھی نجی صنعت کی دلچسپی کا جائزہ لے رہا ہے، جس کا مدار بھی شمسی طوفانوں کی وجہ سے مسلسل نیچے آ رہا ہے۔
1990 میں لانچ کی گئی ہبل کے بارے میں حالیہ تجزیوں کے مطابق خدشہ ہے کہ یہ 2030 کی دہائی کے وسط تک زمین پر گر سکتی ہے۔ خلائی ادارہ نجی کمپنیوں سے اس بات پر تجاویز طلب کر رہا ہے کہ آیا وہ ہبل کے مدار کو دوبارہ بلند کر سکتی ہیں، اس کے نظام کو اپ گریڈ کر سکتی ہیں، یا اسے قابو پاتے ہوئے زمین پر گرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں یا یہ تینوں کام کر سکتی ہیں۔ اس نوعیت کا کوئی بھی مشن 2032 تک انجام دینا لازمی ہوگا۔
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ناسا کی سائنس مشن چیف نکی فاکس کا کہنا تھا کہ سوئفٹ کے جلد بازی میں کیے گئے کام کے برعکس، خلائی ادارے کے پاس ہبل کو محفوظ بنانے کے مختلف آپشنز پر غور کرنے کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزک مین نے ایک بیان میں کہاکہ "ہبل کے پاس اب بھی سائنسی میدان میں خدمات کے لیے اہم کام باقی ہے، اور ہمیں ہر ممکن موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ یہ خلائی دوربین زیادہ سے زیادہ عرصے تک اپنا کام جاری رکھ سکے۔"