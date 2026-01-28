ناسا نے اپنا سب سے طاقتور سپر کمپیوٹر 'ایتھینا' کو لانچ کر دیا
ایتھینا ناسا کے ہائی اینڈ کمپیوٹنگ کیپبلٹیز پروجیکٹ کا حصہ ہے، جو ناسا کے ایمس ریسرچ سینٹر میں ماڈیولر سوپرکمیوٹنگ فیسیلٹی (MSF) میں موجود ہے۔
Published : January 28, 2026 at 1:21 PM IST
حیدرآباد: امریکہ کی خلائی ایجنسی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن (NASA) نے ایک نئے سپر کمپیوٹر ایتھینا (ATHENA) کی نقاب کشائی کی ہے۔ یہ ایک ایڈوانسڈ سسٹم ہے جو نئی جنریشن کے مشن اور ریسرچ پروجکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ایتھینا ایک پیٹاسیکل سپر کمپیوٹر ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ناسا کا اب تک کا سب سے طاقتور کمپیوٹر ہے۔ یہ خلائی ایجنسی کے اعلیٰ درجے کے کمپیوٹنگ کیپبلٹیز پروجیکٹ کا حصہ ہے، جو سائنسدانوں اور انجینئروں کو اسپیس، ایروناٹکس اور سائنس میں کچھ انتہائی مشکل چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔
نیا سپر کمپیوٹر ناسا کے ایمس ریسرچ سینٹر میں ماڈیولر سپر کمپیوٹنگ سہولت (MSF) میں رکھا گیا ہے۔ خلائی ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ایتھینا ناسا کے کسی بھی دوسرے نظام سے زیادہ کمپیوٹنگ پاور فراہم کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ پچھلے سپر کمپیوٹرز اٹیکن (Atiken) اور پلیئڈیز (Pleiades) کے مقابلے میں تیز اور زیادہ طاقت والا ہے۔
Meet @NASA’s newest, most powerful supercomputer: Athena.— NASA Ames (@NASAAmes) January 27, 2026
Housed here at our Silicon Valley center, Athena is designed to support a new generation of research—simulating rocket launches, modeling next-generation aircraft, and training large-scale artificial intelligence… pic.twitter.com/s4jMxNDdoO
اس موقعے پر چیف سائنس ڈیٹا آفیسر اور ہائی-اینڈ کمپیوٹنگ کیپبلیٹی پروجیکٹ کے سربراہ کیون مرفی نے کہا، "ایکسپلوریشن نے ہمیشہ ناسا کو کمپیوٹنگ کے معاملے میں جو ممکن ہے، اس کی حد تک پہنچایا ہے۔ اب ایتھینا کے ساتھ ناسا اپنے مشن کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خصوصی کمپیوٹنگ وسائل دینے کی اپنی کوششوں کو تیز کرے گا۔"
ایتھینا خاص کیوں؟
ناسا کا کہنا ہے کہ بیٹا ٹیسٹنگ کی مدت کے بعد اس نے جنوری میں ایتھینا کو سائنسدانوں، انجینئروں اور محققین کے لیے پیش کیا جو پہلے سے ہی اٹیکن اور پلیئڈیز سسٹم استعمال کر رہے تھے۔
نیا سپر کمپیوٹر 20 پیٹافلاپ سے زیادہ کی اعلیٰ ترین کارکردگی دے سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، ناسا کے پرانے سپر کمپیوٹرز، اٹیکن اور پلیئڈس درمیانی درجے کے سمارٹ فونز کی طرح سوچیں جو قابل بھروسہ اور روزمرہ کے کاموں کو بہت اچھی طرح سے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
دوسری طرف، ایتھینا ایک فلیگ شپ ہینڈ سیٹ ہے جو تیز، کارکردگی پر مبنی، اور طاقت کے لحاظ سے موثر ہے، جو بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ضروری ایپس کو چلانے کے قابل ہے۔ لہذا، ناسا کا ایتھینا پریمیم ڈیوائس میں ایک بڑا اپ گریڈ ہے، جو نئے امکانات کو کھولتا ہے۔
