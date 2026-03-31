تریپن برس بعد چاند پر انسان بھیجنے کی تیاری، ناسا کے آرٹیمیس ٹو مشن کی الٹی گنتی شروع
مینیجرز نے کہا کہ مرمت کے بعد راکٹ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اب موسم کا سازگار ہونا ضروری ہے۔
Published : March 31, 2026 at 11:18 AM IST
کیپ کیناورل: ناسا نے 53 برسوں کے بعد ایک بار پھر چاند پر انسان بھیجنے کے لیے اپنے مشن آرٹیمس-2 کی لانچنگ کے لیے پیر کو الٹی گنتی شروع کر دی۔ 32 منزلہ خلائی لانچ سسٹم راکٹ بدھ کی شام چار خلابازوں کے ساتھ پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک دن زمین کے مدار میں رہنے کے بعد خلا بازوں کا اورین کیپسول چاند کی طرف روانہ ہو گا۔ تقریباً 10 دن کے بعد خلا بازوں کا یہ مشن بحرالکاہل میں ایک سپلیش ڈاؤن کے ساتھ مکمل ہو گا۔
لانچ ڈائریکٹر چارلی بلیک ویل-تھامپسن نے کہا کہ "ہماری ٹیم نے ہمیں اس لمحے تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔" "یقینی طور پر تمام اشارے یہی بتا رہے ہیں ہم بہترین جا رہے ہیں، سب کچھ بہترین حالت میں ہے۔" مینیجرز نے کہا کہ تازہ مرمت کے بعد راکٹ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بس موسم کا ساتھ ملنا چاہیے۔
ناسا کے آرٹیمیس II مشن کو فروری میں بھیجا جانا تھا، لیکن ہائیڈروجن ایندھن کے رساو کی وجہ سے اسے روک دیا گیا۔ بعد ازاں لیک کو ٹھیک کیا گیا، تاہم پھر ایک ہیلیم پریشر لائن بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پچھلے مہینے کے آخر میں راکٹ کو ہینگر پر واپس جانا پڑا۔ راکٹ ہفتے بھر پہلے پیڈ پر دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ اس کا یو ایس-کینیڈین عملہ بھی جمعہ کو لانچنگ سائٹ پر پہنچ چکا ہے۔
سنہ 1968 سے سنہ 1972 تک چلے اپالو مشن میں صرف مردوں کو چاند پر بھیجا تھا، اس کے برعکس آرٹیمیس مشن پر روانہ ہو رہے عملے میں ایک خاتون، ایک سیاہ فام اور ایک غیر امریکی شہری بھی شامل ہے۔ آرٹیمیس II کے پائلٹ وکٹر گلوور نے سنیچر کے آخر میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان انہیں دیکھیں"لڑکی کی طاقت'' کے بارے میں جانیں، یہ بہت اچھا ہے، اور یہ کہ سفید فام، بھورے لڑکے اور لڑکیاں مجھے دیکھیں اور کہیں کہ 'ارے، وہ میری طرح لگتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟"
گلوور ایک سیاہ فام شخص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے جب ان چیزوں (نسل پرستی) کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔" اور کائنات کی کھوج ایک ہمہ جہت "انسانی تاریخ" بن جائے۔
مزید پڑھیں:
ناسا کا بڑا فیصلہ: خلا باز اب ذاتی اسمارٹ فونز خلا میں لے جا سکیں گے
خلا باز سنیتا ولیمز ناسا سے ریٹائر، 27 سال کی طویل سروس کے بعد لیا فیصلہ
سنیتا ولیمز سب سے زیادہ اسپیس واک کرنے والی خاتون بن گئیں، دیکھیے خلائی سفر کی جھلکیاں
ناسا کے سب سے معمر خلاباز ڈان پیٹٹ 70ویں سالگرہ پر خلا سے زمین پر واپس، ویڈیو دیکھیں