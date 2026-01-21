خلا باز سنیتا ولیمز ناسا سے ریٹائر، 27 سال کی طویل سروس کے بعد لیا فیصلہ
Published : January 21, 2026 at 12:51 PM IST
واشنگٹن: بھارتی نژاد خلا باز سنیتا ولیمز نے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مشہور خلا باز نے 27 سال کی خدمات کے بعد ناسا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ سنیتا کی ریٹائرمنٹ 27 دسمبر 2025 سے موثر ہے۔ انہوں نے تقریباً 27 سال پر محیط طویل کریئر کے دوران متعدد غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ اس شاندار کریئر کے دوران بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے تین مشن سمیت، انہوں نے خلا میں 608 دن سمیت متعدد انسانی خلائی پروازوں کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، جو ناسا کے خلابازوں کے ذریعہ خلا میں مجموعی طور پر گزارا گیا دوسرا سب سے طویل وقت ہے۔
ناسا ایڈمنسٹریٹر کی مبارکباد
اس موقعے پر ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزاک مین نے کہا کہ سنیتا ولیمز انسانی خلائی پرواز میں ٹریل بلیزر رہی ہیں۔ انہوں نے خلائی اسٹیشن پر اپنی قیادت سے ایکسپلوریشن کے مستقبل کو شکل دی اور لو ارتھ آربٹ میں تجارتی مشنوں کے لیے راستہ بنایا ہے۔ سائنس اور ٹکنالوجی کو آگے بڑھانے کے ان کے کام نے چاند پر آرٹیمیس مشن اور مریخ کے سفر کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کی غیر معمولی کامیابیاں نسلوں کو بڑے خواب دیکھنے کے لیے تحریک دیں گی جو ممکن ہے ان کی حدود کو آگے بڑھائیں گی۔ ناسا نے مزید کہا کہ "آپ کی ریٹائرمنٹ کے لیے مبارکباد، ناسا اور ہمارے ملک کے لیے آپ کی خدمات کے لیے شکریہ۔"
سنیتا ولیمز کے غیر معمولی کارنامے
ناسا کے مطابق سنیتا ولیمز نے خلا میں 608 دن گزارے، جو کسی بھی خلا باز کی طرف سے اسپیس میں گزارا جانے والا دوسرا طویل ترین وقت ہے۔ وہ کسی امریکی کے ذریعہ سب سے طویل وقت تک سنگل اسپیس فلائٹ کی فہرست میں چھٹے نمبر پر ہیں جو ناسا کے خلاباز بوچ ولمور کے برابر ہیں۔ دونوں نے ناسا کے بوئنگ اسٹار لائنر اور اسپیس ایکس کریو 9 مشن پر 286 دن گزارے۔ سنیتا ولیمز نے 62 گھنٹے اور 6 منٹ میں 9 اسپیس واک بھی مکمل کیں۔ یہ کسی خاتون کی سب سے طویل خلائی چہل قدمی ہے اور اب تک کا چوتھا طویل ترین اسپیس واک ہے۔ وہ خلا میں میراتھن دوڑنے والی پہلی شخص تھیں۔
'ناسا سنیتا کے تعاون کو کبھی نہیں بھولے گا'
ہیوسٹن میں ناسا کے جانسن اسپیس سینٹر کی ڈائریکٹر وینیسا وِچ نے کہا کہ سنیتا کے شاندار کریئر کے دوران وہ ہمیشہ آگے رہنے والی رہنما رہی ہیں۔ بوئنگ سٹار لائنر مشن کے دوران خلائی اسٹیشن پر ان کے لازوال کارنامے، حصولیابیاں اور مشن کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن آنے والی نسلوں کے ایکسپلوررس کو متاثر کرے گی۔
سنیتا نے 2006 میں ریکارڈ خلائی چہل قدمی کی
ولیمز نے سب سے پہلے دسمبر سال 2006 میں STS-116 کے ساتھ خلائی شٹل ڈسکوری پر روانہ ہوئی اور STS-117 کے عملے کے ساتھ اسپیس شٹل اٹلانٹس پر واپس آئیں۔ انہوں نے مہم 14/15 کے لیے فلائٹ انجینئر کے طور پر خدمات انجام دیں اور مشن کے دوران چار اسپیس واک مکمل کر کے ریکارڈ بنایا۔ سال 2012 میں ولیمز نے 127 دن کے مشن کے لیے مہم 32/33 کے رکن کے طور پر قازقستان کے بائیکونور کاسموڈروم سے آغاز کیا۔ انہوں نے مہم 33 کے لیے خلائی اسٹیشن کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ولیمز نے اسٹیشن کے ریڈی ایٹر میں رساؤ کی مرمت اور اسٹیشن کے شمسی ایرے سے سسٹم کو پاور دینے والے جزو کو تبدیل کرنے کے مشن کے دوران تین اسپیس واک کیے۔
گذشتہ سال جون میں ولیمز اور ولمور کو ناسا کے بوئنگ کریو فلائٹ ٹیسٹ مشن کے حصے کے طور پر اسٹار لائنر خلائی جہاز پر روانہ کیا تھا۔ سنیتا اور ولمور نے مہم 71/72 میں حصہ لیا، اور ولیمز نے پھر سے مہم 72 کے لیے خلائی اسٹیشن کی کمانڈ کی۔ انہوں نے مشن کے دوران دو اسپیس واک مکمل کیں اور مارچ 2025 میں اسپیس کرو 9 مشن کے حصہ کے طور پر زمین پر واپس آئیں۔ ناسا دفتر کے چیف سکاٹ ٹنگل نے کہا کہ "سنیتا بہت تیز ہیں۔ وہ ایک اچھی دوست اور ساتھی ہیں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ترغیب و تحریک دی، جس میں میں اور کور کے دیگر خلا باز شامل ہیں۔ ہم سب انہیں بہت یاد کریں گے۔"
