آرٹیمس تھری مشن: چاند پر انسانوں کو اتارنے سے پہلے خلائی تاریخ کا مشکل ترین ٹیسٹ! سمجھیں پورا عمل
خلا باز زمین کے مدار میں بلیو اوریجن اور اسپیس ایکس کے لینڈرز کی مدد سے چاند پر اترنے کی ٹیکنالوجی کی جانچ کریں گے۔
Published : October 24, 2026 at 12:27 PM IST
حیدرآباد: ناسا کئی دہائیوں کے بعد ایک بار پھر انسانوں کو چاند پر اتارنے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے امریکی خلائی ایجنسی ایک بڑا ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ ٹیسٹ آرٹیمس 3 مشن کے دوران ہوگا، جس کا تجربہ خلا بازوں کو دوبارہ چاند پر جانے میں مدد فراہم کرے گا۔
تاہم، آرٹیمس III مشن کے اس ٹیسٹ میں انسان چاند پر نہیں اتریں گے۔ وہ زمین کے نچلے مدار میں رہ کر مستقبل کے مون لینڈرز (یعنی چاند پر اترنے والے خلائی جہاز) کے ٹیسٹ ورژنز کی جانچ کریں گے۔ ناسا نے اسے اپنے خلائی مشنز کی تاریخ کے سب سے بڑے اور مشکل ترین ٹیسٹس میں سے ایک قرار دیا ہے۔
We are not slowing down. 🚀 Our Artemis III mission will send four astronauts to low Earth orbit next year to test critical systems needed for future lunar landings https://t.co/G5CkHbQhFR and we’re accelerating efforts to ensure the success of Artemis IV, the first Artemis mission on the lunar surface https://t.co/zEDKEcLpXY.— NASA (@NASA) October 23, 2026
خلا میں کون جائے گا اور کیا مقصد ہوگا؟
یہ مشن سال 2027 میں لانچ کیا جائے گا، جو تقریباً 14 دنوں تک جاری رہے گا۔ 'اوریون' نام کے خلائی جہاز میں چار خلا باز سوار ہوں گے۔ اس مشن میں ناسا کے رینڈ بریسنک، فرینک روبیو اور آندرے ڈگلس کے ساتھ یورپی خلائی ایجنسی (ای ایس اے) کے لوکا پرمیتانو بھی شامل ہوں گے۔ یہ خلا باز بلیو اوریجن اور اسپیس ایکس کے لینڈرز کے ٹیسٹ ورژنز سے ملنے، جہازوں کے جڑنے اور ان کے اندر رہنے کی مشق کریں گے۔ ان کا یہی تجربہ سال 2028 میں چاند پر جانے والے 'آرٹیمس IV' مشن میں کام آئے گا۔
پہلا پڑاؤ: بلیو مون لینڈر
اس ٹیسٹ مشن میں سب سے پہلے بلیو اوریجن اپنے 'بلیو مون مارک 2' لینڈر کا ٹیسٹ ورژن زمین سے تقریباً 273 میل اوپر ایک گول مدار میں بھیجے گا، جو وہاں 30 دنوں تک رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ درست پایا گیا، تو کچھ دنوں بعد فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے ایس ایل ایس راکٹ کے ذریعے اوریون کو لانچ کیا جائے گا۔
اوریون پہلے 18x1122 میل کے بیضوی مدار میں جائے گا اور پھر تقریباً 345 میل کی گول مدار میں پہنچ کر درجہ حرارت کے لحاظ سے مستحکم ہوگا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بلیو مون کے قریب جائے گا اور پہلے دو دن کرو سسٹم (عملے کے نظام) کی جانچ کرے گا۔
During next year’s Artemis III mission, teams will practice rendezvous, docking, and proximity operations in low-Earth orbit https://t.co/CvvLHl11hI— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026
خلائی جہازوں کے آپس میں جڑنے کے بعد، خلا باز تقریباً دو دن بلیو مون کے اندر گزاریں گے۔ وہ خود کیبن، کنٹرول اور لائف سپورٹ سسٹم کی جانچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہوا اور دباؤ درست رہتا ہے یا نہیں۔ ناسا نے بتایا کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی کمرشل لینڈر کو عملے کے ساتھ پرکھا جائے گا۔
دوسرا پڑاؤ: اسٹار شپ کے ساتھ ٹیسٹ
اوپر بتائے گئے ٹیسٹس کو پورا کرنے کے بعد خلائی جہاز اوریون الگ ہوگا اور اسپیس ایکس فلوریڈا سے اسٹار شپ ورژن 3 کا ٹیسٹ خلائی جہاز لانچ کرے گا۔ یہ 206 ناٹیکل میل کے نچلے مدار میں رہے گا۔ اوریون اس کے ساتھ تقریباً دو گھنٹے تک جڑا رہے گا، لیکن عملہ اس کے اندر نہیں جائے گا۔ یہاں پر کنٹرول، کمیونیکیشن اور سافٹ ویئر کی جانچ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ڈاکنگ کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ بلیو مون میں کیبن کے بغل والا پورٹ استعمال ہوگا، جب کہ اسٹار شپ میں نوز (اگلے حصے) پر لگا سسٹم کام کرے گا۔
Artemis III is about learning. The lessons learned throughout the mission will help refine future exploration plans, strengthen partnerships with industry, and ensure astronauts are prepared for humanity's next giant leap to the lunar surface in 2028. https://t.co/Nu9q6SOpIT— NASA Artemis (@NASAArtemis) October 23, 2026
باقی دنوں میں کیا ہوگا؟
ان تمام مراحل کو پورا کرنے کے بعد اوریون کے پاس زمین پر واپسی سے پہلے پانچ دن اور ہوں گے۔ ان دنوں میں کرو سروائیول سوٹ، ڈاکنگ سینسرز، آواز اور درجہ حرارت کی جانچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عملہ اس بات کو بھی چیک کرے گا کہ اگر کسی وجہ سے مشن کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو جائے تو اپنی صحت اور صورت حال کو خود کیسے پرکھا جائے۔ چاند کے نمونے زمین پر لانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور پودوں کے بیج بھی بھیجے جائیں گے۔ اس کے بعد، آخر میں اوریون بحرِ الکاہل میں کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب اترے گا، جہاں سے ناسا اور امریکی بحریہ عملے کو خلائی جہاز سے باہر نکالیں گے۔
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