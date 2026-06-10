ناسا نے آرٹیمسIII مشن کے لیے خلابازوں کا اعلان کیا، چاند پر لینڈنگ ٹیکنالوجی کی جانچ کرے گا
ناسا نے آرٹیمیس کے لیے خلابازوں کے عملے کا اعلان کردیا۔ عملہ اورین کیپسول کو قمری لینڈرز کے ساتھ ڈاک کرنے کی مشق کرے گا۔
Published : June 10, 2026 at 10:25 AM IST
نیویارک: امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے منگل کی رات اپنے آرٹیمیس III مشن کے لیے خلابازوں کے عملے کا اعلان کیا۔ یہ مشن خلائی ایجنسی کے خلائی مسافروں کو چاند پر اتارنے کے منصوبے کا اگلا حصہ ہے۔ یہ اعلان ارٹیمس II کے چاند کے گرد ریکارڈ توڑ سفر کے دو ماہ بعد ہوا ہے، جس نے اپالو 13 کے فاصلے کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
ناسا نے اعلان کیا کہ ایجنسی کے رینڈی بریسنک، فرینک روبیو، آندرے ڈگلس اور یوروپی خلائی ایجنسی کے لوکا پرمیتانو چاند پر نہیں جائیں گے اور نہ ہی سطح پر اتریں گے۔ اس کے بجائے وہ دو قمری لینڈرز کے ساتھ اپنے اورین کیپسول کو ڈاک کرنے کی مشق کرتے ہوئے زمین کا چکر لگائیں گے۔
ایلون مسک کا اسپیس ایکس
ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزاک مین نے کہا، "آرٹیمس III کے عملے کے لیے، ہم ان کے آگے کے سفر پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔"ایلون مسک کا اسپیس ایکس اور جیف بیزوس کا بلیو اوریجن قمری لینڈر کی فراہمی کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ دو ہفتے کے مظاہرے کا ہدف 2027 ہے۔
بلیو اوریجن کو حال ہی میں اس وقت دھچکا لگا جب فلوریڈا میں اس کے لانچ پیڈ پر انجن فائر کرنے کے ٹیسٹ کے دوران اس کا بڑا راکٹ پھٹ گیا۔ اس کے اثرات نے قریبی گھروں کو ہلا کر رکھ دیا اور آسمان کو نارنجی رنگ کے آگ کے گولے سے روشن کر دیا۔ ناسا کے جیریمی پارسنز نے کہا کہ اس دھچکے نے سیکھنے کا موقع فراہم کیا اور خلائی ایجنسی کو یقین ہے کہ بلیو اوریجن کا راکٹ وقت پر تیار ہو جائے گا۔
تبدیلیوں کا مقصد اپالو دور کی سطح تک تیز کرنا
ناسا کے آرٹیمس پروگرام کا مقصد 1970 کی دہائی کے بعد پہلی بار خلابازوں کو چاند کی سطح پر واپس لانا ہے۔ پروگرام میں حالیہ تبدیلیوں کا مقصد اسے اپالو دور کی سطح تک تیز کرنا ہے، جس میں 2028 میں چاند پر اترنے سے پہلے زمین کے گرد خلائی پرواز بھی شامل ہے۔
Artemis III مشن کے کمانڈر بریسنک نے کہا، "بحیثیت عملہ، ہمیں اس ٹیم کا حصہ بننے پر فخر ہے جو آرٹیمیسIII (Artemis III) مشن کو خلا میں لے جائے گی۔" مشن کے ماہر ڈگلس نے مزید کہا، "میرا دماغ اس وقت دوڑ رہا ہے۔ لیکن میرا دل گرمجوشی اور خوشی سے بھرا ہوا ہے۔"
مئی میں، ناسا نے بلیو اوریجن سمیت چار کمپنیوں کو مستقبل کے چاند کے اڈے کے لیے لینڈر، روور اور ڈرون بنانے کے لیے ملٹی ملین ڈالر کے ٹھیکے دیے۔ اسحاق مان (Isaacman) نے کہا کہ چاند کی بنیاد کا مقصد مریخ پر مشن کی بنیاد رکھنا ہے۔
Artemis III کیا ہے؟
Artemis-III ایک انسان بردار خلائی مشن ہے۔ فلوریڈا میں ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے خلائی لانچ سسٹم (SLS) راکٹ کے ذریعے اورین خلائی جہاز پر چار خلابازوں کو خلا میں بھیجا جائے گا۔
چاند پر انسانی موجودگی کو برقرار رکھنے کا ہدف
مشن کا مقصد اورین اور کمرشل ہیومن لینڈنگ سسٹم کے درمیان ضروری کنکشن اور ڈاکنگ کی صلاحیتوں کی جانچ کرنا ہے، جو کہ خلابازوں کو چاند کے مدار سے چاند کی سطح تک لے جانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی ہے۔
یہ مشن براہ راست Artemis-II کی کامیابیوں پر استوار ہے، اپریل میں مکمل ہونے والی عملے کی آزمائشی پرواز، جس نے خلابازوں کے ساتھ اورین کی لائف سپورٹ اور سسٹم کی کارکردگی کا تجربہ کیا۔ آرٹیمیس III (Artemis III) اس سلسلے کا اگلا مرحلہ ہے، جو ناسا (NASA) کو چاند پر انسانی موجودگی کو برقرار رکھنے کے اپنے ہدف کے قریب لے جا رہا ہے۔