ناسا کا بڑا فیصلہ: خلا باز اب ذاتی اسمارٹ فونز خلا میں لے جا سکیں گے
ناسا اب خلا بازوں کو کریو 12 اور آرٹیمیس II مشن سے ذاتی اسمارٹ فونز کو خلا میں لے جانے کی اجازت دے گا۔
Published : February 7, 2026 at 11:46 AM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): ناسا نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو خلابازوں کے تجربے کو بدل سکتا ہے۔ اب تک خلابازوں کو ذاتی اسمارٹ فونز خلا میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن جلد ہی یہ اصول تبدیل ہونے والا ہے۔ ناسا نے اعلان کیا ہے کہ خلاباز اپنے ذاتی اسمارٹ فونز کو آنے والے کریو 12 اور آرٹیمیس II مشن کے ساتھ خلا میں لے جا سکیں گے۔
ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزاک مین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ جانکاری شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ عملے کے ارکان کو اب اپنے اہل خانہ کے ساتھ خصوصی لمحات کو قید کر سکیں اور دنیا کے ساتھ متاثر کن تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر سکیں۔ انہوں نے اسے درست سمت میں ایک چھوٹا لیکن ضروری قدم قرار دیا۔
NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing…— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026
اب تک، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر خلابازوں کو صرف خصوصی لیپ ٹاپ اور منظور شدہ آلات استعمال کرنے کی اجازت تھی، جس سے انہیں ای میل بھیجنے، پیغامات بھیجنے اور ویڈیو کال کرنے کی اجازت تھی۔ تاہم، سب کچھ سختی سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اب تک سکیورٹی، مداخلت، پائیداری، اور ڈیٹا سکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسمارٹ فونز کی منظوری نہیں دی گئی تھی۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ خلاباز آسانی سے اپنے اہل خانہ کی تصاویر نہیں لے سکتے اور نہ ہی آرام دہ گفتگو میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ اب اسمارٹ فونز کو خلا میں لے جانے کی اجازت سے خلابازوں کے لیے پرانی صورت حال بدل جائے گی۔
خلاباز اب زیرو گریویٹی میں وائڈ اینگل سیلفیز لے سکیں گے
ناسا نے طویل اور سست عمل کو ختم کرتے ہوئے خلائی استعمال کے لیے جدید اسمارٹ فونز کو کامیابی کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ اس نئے فیصلے سے خلاباز زیادہ ذاتی اور قدرتی انداز میں تصاویر اور ویڈیوز ریکارڈ کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آنے والا مشن ناسا کا اب تک کا سب سے دستاویزی مشن بن سکتا ہے۔
اس فیصلے کے بعد زیرو گریویٹی وسیع زاویہ سیلفی، خلائی جہاز کے اندر مختصر لمحات، اور ممکنہ طور پر سوشل میڈیا پوسٹس بھی سیکھتے کو سکتی ہے جو تیزی سے وائرل ہو سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ ناسا کی سوچ میں بھی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی اب پرانے اور غیر ضروری طور پر سخت ضابطوں کو ترک کر کے جدید اور لچکدار انداز اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔
ناسا کے آنے والے مشن
ناسا کے آنے والے مشنوں کے بارے میں کریو 12 مشن 11 فروری سال 2026 کو صبح 6:00 بجے ET (ہندوستان میں 4:30 بجے) شروع ہوگا۔ یہ مشن اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ پر ڈریگن خلائی جہاز کا استعمال کرتے ہوئے لانچ کرے گا۔ عملے میں جیسیکا میئر، جیک ہیتھ وے، سوفی اڈینو، اور آندرے فیڈیائیف شامل ہیں۔ یہ مشن آئی ایس ایس پر تقریباً نو ماہ گزارے گا اور انسانی جسم پر مائیکرو گریوٹی کے اثرات کا مطالعہ کرے گا۔
ناسا کا ایک اور اہم مشن آرٹیمیس II ہے، جو مارچ سال 2026 میں شروع ہو سکتا ہے۔ اس دس روزہ مشن میں چاند کے گرد سفر کرنے والے چار خلاباز شامل ہوں گے۔ سنہ 1972 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب انسانوں نے زمین کے نچلے مدار سے آگے کا سفر کیا ہو۔
مزید پڑھیں:
ناسا نے اپنا سب سے طاقتور سپر کمپیوٹر 'ایتھینا' کو لانچ کر دیا
انٹرویو | ستاروں کی دنیا سے زمین کی حقیقت تک: سنیتا ولیمز کی خلائی داستان اور ناسا کے بعد کا سفر
ناسا کے سب سے معمر خلاباز ڈان پیٹٹ 70ویں سالگرہ پر خلا سے زمین پر واپس، ویڈیو دیکھیں