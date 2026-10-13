میٹا کا نیا 'میوز ونڈر': اوپن اے آئی اور اینتھروپک کے ہم پلہ فرنٹیر ماڈلز کی رونمائی
فیس بک اور انسٹاگرام کی اس پیرنٹ کمپنی نے بتایا تھاکہ رواں سال اے آئی پر اسکے اخراجات 145 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں۔
Published : October 13, 2026 at 4:30 PM IST
سان فرانسسکو: میٹا نے پیر کے روز دو نئے جدید ترین ("فرنٹیر") مصنوعی ذہانت کے ماڈلز 'ونڈر' (Wonder) اور 'ونڈر فل' (Wonder Full) متعارف کرائے ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ماڈلز اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی اور اینتھروپک کے کلاڈ کے برابر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے 'ایکس' پر لکھا: "میوز اسپارک ماڈلز کا ہمارا پہلا خاندان تھا، اور اب میوز ونڈر ماڈلز کا ایک کہیں بڑا اور زیادہ جدید طبقہ ہے جو ہمیں صفِ اول میں لے آیا ہے۔"
زکربرگ نے گزشتہ ایک سال کے دوران میٹا کو اوپن اے آئی اور اینتھروپک جیسی صفِ اول کی کمپنیوں کے مقابلے پر لانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں، تاکہ نئے صارفین کو راغب کیا جا سکے اور اشتہارات پر روایتی انحصار کم کر کے آمدنی کے نئے ذرائع پیدا کیے جا سکیں۔ جون 2025 میں، میٹا نے سان فرانسسکو کے اے آئی اسٹارٹ اپ 'اسکیل اے آئی' (Scale AI) میں 14 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی اور اس معاہدے کے تحت اس کے شریک بانی الیگزینڈر وانگ کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ زکربرگ نے وانگ کو کمپنی کا چیف اے آئی آفیسر مقرر کیا، جو نئے قائم کردہ شعبے 'سپر انٹیلی جنس لیبز' کی نگرانی کر رہے ہیں۔
Introducing Muse Wonder, our new family of frontier models with state of the art performance for personal and professional agentic work. https://t.co/NKHrybrGKQ— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
میٹا نے رواں سال اپریل میں 'اسپارک' ماڈل پیش کیا تھا، جس کے ساتھ ہی کمپنی نے اپنے اوپن سورس ماڈل 'لاما' (Llama) سے کنارہ کشی اختیار کی جو صنعت کی دیگر کمپنیوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اب نئے ونڈر ماڈلز جلد ہی میٹا کی پرسنل ایجنٹ ایپ 'میوز' (Muse) کے بامعاوضہ سبسکرائبرز کے لیے دستیاب ہوں گے۔ وانگ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ونڈر "ہمارا اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ باصلاحیت ماڈل ہے جو اس میدان کے بڑے کھلاڑیوں کو ٹکر دیتا ہے۔"
Introducing Muse Wonder, our new family of frontier models with state of the art performance for personal and professional agentic work. https://t.co/NKHrybrGKQ— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
ایک بلاگ پوسٹ میں میٹا نے ایک آزاد تجزیاتی فرم 'آرٹیفیشل اینالیسز' کے بینچ مارک ڈیٹا کا حوالہ دیا، جس کے مطابق میٹا کا نیا ماڈل اپنے سابقہ اسپارک ماڈل کے ساتھ ساتھ اینتھروپک، اوپن اے آئی اور گوگل کے ماڈلز کو پیچھے چھوڑتا دکھائی دیتا ہے۔ تاہم، فرم کے اعداد و شمار کے مطابق ونڈر مارکیٹ کے سب سے مہنگے ماڈلز میں بھی شامل ہے۔ حفاظتی اور سیکیورٹی خدشات کے باوجود، میٹا نے مصنوعی ذہانت کی عالمی دوڑ میں غلبہ پانے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جاری رکھی ہے۔
جولائی میں فیس بک اور انسٹاگرام کی اس پیرنٹ کمپنی نے بتایا تھا کہ رواں سال اے آئی پر اس کے اخراجات 145 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں۔ کمپنی کے دنیا بھر میں روزانہ 3.6 ارب سے زائد متحرک صارفین ہیں۔ ابتدائی دور میں فیس بک کا فلسفہ "تیزی سے آگے بڑھو اور روایات توڑو" مانا جاتا تھا، لیکن حال ہی میں زکربرگ نے اشارہ دیا کہ کمپنی رفتار کے ساتھ حفاظتی تقاضوں کا توازن برقرار رکھے گی۔ زکربرگ نے گزشتہ ماہ کہا کہ میٹا نے حفاظت اور سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے میوز کی ریلیز میں کئی ماہ کی تاخیر کی۔
Muse Wonder is also available through Muse Code, the Meta Model API, and rolling into other products soon. More in the blog: https://t.co/8duWKj3cfI— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
اگست میں میٹا نے خودکار کوڈنگ کے شعبے میں 'میوز کوڈ' متعارف کرایا، جس کے بعد ستمبر میں ایک مکمل ایجنٹک ایپ 'میوز' لانچ کی گئی جو کوڈنگ، تحقیق، خریداری اور بکنگ جیسے کام خودکار طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ اپنی سالانہ ڈویلپر کانفرنس میں میٹا نے 'میوز چارم' نامی ایک ہینڈ ہیلڈ ہارڈویئر ڈیوائس بھی پیش کی جس کی مدد سے صارفین اسمارٹ فون کے بغیر بھی اپنے ورچوئل ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
سلیکون ویلی کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ 'انسٹنکٹ' جیسے نوخیز اسٹارٹ اپس بھی میدان میں تیزی سے نام بنا رہے ہیں، اور نیویارک ٹائمز کے مطابق زکربرگ نے اسی مسابقت کے پیشِ نظر میوز کی لانچنگ کو تیز کیا۔ دوسری جانب، صنعت کے کچھ حلقوں نے حفاظتی خدشات کے پیش نظر ترقی کی رفتار کو سست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ستمبر میں زکربرگ سمیت چھ بڑی امریکی ٹیک کمپنیوں کے سربراہان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجویز کردہ حفاظتی ضوابط کے ایک "اخلاقی طور پر پابند" معاہدے پر دستخط کیے۔
You can use Muse Wonder to power your Muse by subscribing today. We'll work to bring this level of intelligence to everyone over time.— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
یہ بھی پڑھیں: ویانا اور بیجنگ کے سائنسدانوں کی تاریخی کامیابی: دنیا کی پہلی 'نیوکلیئر کلاکس' تیار، روایتی ایٹمی گھڑیوں سے کس طرح مختلف؟
اینتھروپک، اوپن اے آئی اور گوگل کے رہنماؤں نے ماڈلز کے غیر متوقع رویوں اور امتحانی حدود سے باہر جانے کے واقعات کے بعد محتاط رفتار کی حمایت کی ہے۔ اینتھروپک کے سی ای او ڈاریو اموڈائی نے اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کی مکمل حفاظت یقینی بنانے کے لیے رفتار کو ضرورت کے مطابق سست رکھیں گے۔