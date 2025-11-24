موٹو جی ففٹی سیون پاور ہوا لانچ، سات ہزار ایم اے ایچ بیٹری کے ساتھ سونی کا ففٹی میگا پکسل کیمرہ
Moto G57 Power کو آج ہندوستان میں لانچ کیا گیا۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔
Published : November 24, 2025 at 1:26 PM IST
حیدرآباد: Moto G57 Power 5G آج 24 نومبر کو ہندوستان میں لانچ کیا گیا۔ یہ Motorola کا تازہ ترین بجٹ اسمارٹ فون ہے۔ اس فون کی خاص بات اس کی 7,000mAh بیٹری ہے جو کہ 30W وائرڈ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ پروسیسر کے لیے، کمپنی نے Qualcomm کا Snapdragon 6s Gen 4 chipset لانچ کیا ہے، جو 8GB RAM اور 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔ Moto G57 Power 5G کی قیمت 14,999 روپے سے شروع ہوتی ہے، جو 8GB RAM اور 128GB اسٹوریج پیش کرتا ہے۔
Moto G57 Power 5G بھارت میں لانچ کر دیا گیا ہے۔ کمپنی کا یہ بجٹ فون کئی طاقتور خصوصیات کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں 30W وائرڈ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ 7,000mAh بیٹری ہے۔ Motorola کا نیا ہینڈ سیٹ Qualcomm کے تازہ ترین Snapdragon 6s Gen 4 کے ساتھ آتا ہے۔ کمپنی فی الحال اس پر آفرز دے رہی ہے۔ آئیے اس فون کی دیگر تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
Moto G57 Power 5G قیمت اور دستیابی
Moto G57 Power 5G پاور کو ہندوستان میں 14,999 روپے میں لانچ کیا گیا ہے۔ یہ قیمت اس کے واحد 8GB + 128GB اسٹوریج ویرینٹ کے لیے ہے۔ تاہم، ایک تعارفی پیشکش کے حصے کے طور پر، ہینڈ سیٹ صرف ₹12,999 میں خریداری کے لیے دستیاب ہوگا۔ بینک آفرز اور خصوصی لانچ ڈسکاؤنٹ دستیاب ہوں گے۔
Moto G57 Power 5G تفصیلات
Moto G57 Power 5G میں 120Hz ریفریش ریٹ اور 1050 nits تک کی چوٹی کی چمک کے ساتھ 6.7 انچ FHD+ LCD ڈسپلے ہے۔ کارننگ گوریلا گلاس 7i اسکرین کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا سمارٹ فون ہے جس میں Qualcomm کا نیا Snapdragon 6s Gen 4 پروسیسر ہے، جو 4nm پر بنایا گیا ہے اور بجلی کی کارکردگی کے ساتھ اعلیٰ کارکردگی کا وعدہ کرتا ہے۔
فون 8 جی بی ریم کے ساتھ آتا ہے، جسے ورچوئل ریم کا استعمال کرتے ہوئے 16 جی بی تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ 128GB UFS 2.2 اسٹوریج کے ساتھ بھی آتا ہے۔
سینسر مین کیمرہ، کیمرہ سیٹ اپ، میکرو سپورٹ کے ساتھ
کیمرہ سیٹ اپ میں 50MP Sony LYT-600 سینسر مین کیمرہ، 8MP کا الٹرا وائیڈ کیمرہ (میکرو سپورٹ کے ساتھ) اور 8MP سیلفی کیمرہ شامل ہے۔ ویڈیو ریکارڈنگ 1080p تک معاون ہے۔ فون کی سب سے بڑی خاص بات اس کی 7000mAh بیٹری ہے، جو 30W ٹربو پاور چارجنگ کے ساتھ آتی ہے۔ Motorola کا دعویٰ ہے کہ فون عام استعمال کے ساتھ تین دن تک آرام سے چل سکتا ہے۔
یہ Motorola کا پہلا فون ہے جو Android 16 کے ساتھ آؤٹ آف دی باکس کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کمپنی نے OS اپ گریڈ (Android 17) اور تین سال کی سیکیورٹی اپ ڈیٹس کا وعدہ کیا ہے۔ فون ایک مخصوص ڈیزائن کا حامل ہے، جس میں IP64 ریٹنگ، MIL-STD 810H سرٹیفیکیشن، اور پشت پر ویگن لیدر فنش ہے۔ ڈیوائس کا وزن 210 گرام ہے۔