ڈگری جعلی ہے یا اصلی؟ ایپ فوری طور پر کرے گی خلاصہ، گورکھپور کے طلباء نے کی ایک اہم ایجاد
دھنباد میں نیشنل ہیکاتھون میں پہلا انعام جیتا، اور 1.5 لاکھ روپے کا انعام حاصل کیا۔
Published : December 13, 2025 at 12:38 PM IST
گورکھپور، اترپردیش: مدن موہن مالویہ یونیورسٹی آف ٹکنالوجی (ایم ایم ایم یو ٹی)، گورکھپور کے طلباء کی ٹیم 'نیوونمیش' نے آئی آئی ٹی دھنباد میں منعقدہ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون (SIH) 2025 میں حصہ لیا۔ ٹیم نے پہلا مقام حاصل کیا، 1.5₹ لاکھ کا انعام جیت کر یونیورسٹی کو قومی شناخت دلائی۔ انہوں نے مقابلے میں ٹیم نے ایسا سافٹ ویئر بنایا جو آج کے اے آئی اور ڈیجیٹل دور میں بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ یہ دیگر خصوصیات بھی پیش کرتا ہے۔
کتنی ٹیموں نے حصہ لیا
مقابلے کا فائنل IIT (ISM)، دھنباد میں منعقد ہوا۔ قومی سطح پر 500 سے زائد ٹیموں نے انٹری حاصل کی۔ ان میں سے صرف پانچ ٹیموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور ایک کو انتظار کی فہرست (ویٹنگ لسٹ) میں رکھا گیا۔ اس طرح کی سخت دوڑ میں ٹیم نونرمان نے سرفہرست مقام حاصل کیا۔
جعلی ڈگریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایپ تیار کی
ٹیم نے "ستیہ سیتو" کے نام سے ایک سافٹ ویئر تیار کیا، جو اس کی جڑ میں تعلیمی فراڈ کے مسئلے سے نمٹتا ہے۔ یہ AI کا استعمال کرتے ہوئے تعلیمی سرٹیفکیٹس میں چھیڑ چھاڑ یا تبدیلی کا پتہ لگاتا ہے اور اصل دستاویز کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے۔
مزید برآں، ستیہ سیتو کالجوں کو نئے سرٹیفکیٹ بنانے کا آسان اور محفوظ طریقہ فراہم کرتا ہے۔ ان سرٹیفیکیٹس کی فوری طور پر، کہیں بھی، ایک مضبوط نظام کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔
تیار کرنے میں کس کس نے کی محنت
امرتیا پانڈے، سکشم شرما، آلوک مشرا، انوراگ بنرجی، پشکر جیسوال اور شریا پانڈے کا یہ تیار کردہ ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر آشیش سریواستو (اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ آئی ٹی اور کمپیوٹر ایپلی کیشنز) اور سابق طالب علم خوابیل گپتا سے رہنمائی حاصل کی۔ ٹیم کو وائس چانسلر پروفیسر جے پی سینی سے بھی حوصلہ ملا۔ طلباء کی سرگرمیاں کونسل (CSA) کے چیئرمین پروفیسر بی کے۔ پانڈے اور ایم ایم ایم یو ٹی ریجو ٹیم نے بھی تعاون کیا۔ واضح رہے کہ یونیورسٹی کے انٹرنل ایس آئی ایچ میں 118 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پہلے راؤنڈ میں پچاس ٹیموں کا انتخاب کیا گیا اور پھر قومی سطح کے لیے دو ٹیموں کا انتخاب کیا گیا۔
یونیورسٹی طلباء کو سہولت فراہم کرنے کے لیے سرپرست فراہم کرتی ہے۔ جس کے نتیجے میں یونیورسٹی کی ٹیم نے قومی مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی جس میں 500 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مستقبل میں بھی اسی طرح کے نتائج کی توقع ہے، اور متعدد کوششیں جاری ہیں۔:- پروفیسر بی کے پانڈے، مدن موہن مالویہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی