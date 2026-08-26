ایم جی ہیكٹر ٹوماہاک لانچ: گاڑی میں پہلی بار ای ٹی وی بھارت کی ان بلٹ نیوز اسٹریمنگ ایپ
منیش نے کہاکہ گاڑیوں میں موسیقی اور دیگر مواد پہلے ہی دستیاب ہیں، لیکن صارف کو روزانہ کی خبروں سے بھی باخبر رہنا چاہئے۔
Published : August 26, 2026 at 9:50 PM IST
ممبئی : جے ایس ڈبلیو ایم جی انڈیا نے اپنی نئی گاڑی ایم جی ہیكٹر ٹوماہاک بھارتی مارکیٹ میں متعارف کرادی ہے۔ یہ کمپنی کی نئی اے ڈی اے پی ٹی ٹیکنالوجی پر تیار کی جانے والی پہلی گاڑی ہے اور اسے الیکٹرک اور پلگ اِن ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل یعنی پی ایچ ای وی پاور ٹرین کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس گاڑی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ای ٹی وی بھارت کی نیوز اسٹریمنگ ایپ پہلے سے نصب ہوگی، جس کے ذریعے مسافر گاڑی میں رہتے ہوئے مختلف ہندوستانی زبانوں میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہ سکیں گے۔
ایم جی انڈیا کے ایک سینئر مینیجر منیش نے کہا کہ آج کی گاڑیوں میں انفوٹینمنٹ سسٹم کے ذریعے موسیقی، پوڈکاسٹ اور دیگر مواد پہلے ہی دستیاب ہے، لیکن صارف روزانہ کی خبروں سے بھی باخبر رہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے اپنی گاڑیوں میں ایک مخصوص نیوز ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا اور اسی سلسلے میں ای ٹی وی بھارت ایپ کو گاڑی میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق صارفین کے ردعمل اور ترجیحات کی بنیاد پر مستقبل میں ایسی سہولیات دیگر ماڈلز میں بھی شامل کرنے پر غور کیا جائے گا۔
جے ایس ڈبلیو ایم جی موٹر انڈیا کے ڈائریکٹر پرتھ جندال نے کہا کہ گزشتہ ماہ اے ڈی اے پی ٹی پلیٹ فارم متعارف کرائے جانے کے بعد یہ توقع کی جارہی تھی کہ کمپنی صرف بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک گاڑیاں پیش کرے گی، لیکن کمپنی نے پلگ اِن ہائبرڈ گاڑی متعارف کرا کے مارکیٹ کو حیران کیا۔ اے ڈی اے پی ٹی یعنی Advanced Drive Architecture Platform Technology کمپنی کا ماڈیولر پلیٹ فارم ہے، جسے بھارتی مارکیٹ کے لیے مختلف نئی توانائی والی گاڑیوں، بشمول پی ایچ ای وی، ایچ ای وی، ای وی اور آر ای ای وی کی تیاری کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
جندال کے مطابق اگر صارف 500 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج والی خالص الیکٹرک گاڑی چاہتا ہے تو ہیكٹر ٹوماہاک ای وی ایک آپشن ہے، جبکہ پہلی بار ای وی خریدنے والے یا چارجنگ اور رینج سے متعلق خدشات رکھنے والے صارفین کے لیے پی ایچ ای وی ورژن موزوں ہوسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کا مقصد ہندوستان میں نئی توانائی والی گاڑیوں کے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کرنا ہے۔
ہیكٹر ٹوماہاک ای وی کی قیمت بیٹری اونرشپ کے بغیر باس (BaaS) منصوبے کے تحت 13.99 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے۔ اس منصوبے میں صارف بیٹری خریدنے کے بجائے اس کے استعمال کے لیے فی کلومیٹر اضافی رقم ادا کرتا ہے۔ بیٹری کی مکمل ملکیت کے ساتھ ای وی کی ابتدائی قیمت 19.49 لاکھ روپے ہے۔ پی ایچ ای وی ورژن کی قیمت بیٹری رینٹل منصوبے کے تحت 21.79 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے، جبکہ بیٹری کی مکمل ملکیت کے ساتھ اس کی قیمت 25.69 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے۔
کمپنی کے مطابق بکنگ شروع ہوچکی ہے، جبکہ ای وی کی ڈیلیوری ستمبر 2026 سے اور پی ایچ ای وی کی ٹیسٹ ڈرائیو اور ڈیلیوری نومبر 2026 سے شروع ہوگی۔
| ورژن | سیٹنگ/ماڈل | ایکس شوروم قیمت |
| الیکٹرک | Excite، 7 سیٹر | 19,49,800 روپے |
| الیکٹرک | Exclusive، 7 سیٹر| 21,99,800 روپے |
| الیکٹرک | Essence، 7 سیٹر | 23,49,800 روپے |
| الیکٹرک | Essence، 5 سیٹر | 22,99,800 روپے |
| PHEV | Exclusive، 7 سیٹر | 25,69,800 روپے |
| PHEV | Essence، 7 سیٹر | 27,79,800 روپے |
Electric when you want it.— Morris Garages India (@MGMotorIn) August 26, 2026
More freedom when you need it.
India’s first Plug-in Hybrid EV from MG is here.
A new way to experience electrified mobility is on its way, starting at ₹21.79 lakh* with BaaS + battery rental at ₹3.2/km.*
MG Hector Tomahawk PHEV.
Plug-In To The… pic.twitter.com/jKutySQq99
ہیكٹر ٹوماہاک ای وی میں 69.2 کلو واٹ آور کی بیٹری دی گئی ہے، جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک مرتبہ چارج ہونے پر 517 کلومیٹر تک کی رینج فراہم کرسکتی ہے۔ گاڑی کو 90 کلو واٹ کے فاسٹ چارجر سے بھی چارج کیا جاسکتا ہے۔ پی ایچ ای وی ورژن میں 1.5 لیٹر پٹرول انجن کے ساتھ 20.5 کلو واٹ آور بیٹری دی گئی ہے، جو صرف بجلی پر 115 کلومیٹر سے زیادہ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پٹرول انجن اور مکمل چارج کے امتزاج سے کمپنی کے مطابق گاڑی 1,100 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرسکتی ہے۔
گاڑی صفر سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تقریباً 9 سیکنڈ میں حاصل کرسکتی ہے اور سڑک کے حالات کے مطابق چار مختلف ڈرائیونگ موڈز کے درمیان خودکار طور پر تبدیل ہوسکتی ہے۔ ہیكٹر ٹوماہاک کی ایک اہم خصوصیت Vehicle-to-Home یعنی وی ٹو ایچ ٹیکنالوجی ہے، جسے کمپنی ہندوستان میں پہلی بار متعارف کرانے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے گاڑی کی بیٹری کو بجلی کی بندش یا بیرونی سرگرمیوں کے دوران گھریلو آلات اور دیگر سامان کو بجلی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
دونوں ورژنز میں پہلے مالک کے لیے لائف ٹائم بیٹری وارنٹی بھی فراہم کی جارہی ہے۔ کمپنی کے مطابق بیٹری کو آگ لگنے کے خطرے، انتہائی درجہ حرارت اور جسمانی نقصان سمیت متعدد حفاظتی ٹیسٹوں سے گزارا گیا ہے۔ ہیكٹر ٹوماہاک کی لمبائی 4,745 ملی میٹر اور وہیل بیس 2,810 ملی میٹر ہے۔ گاڑی کے اندر 15.6 انچ کی ٹچ اسکرین، وینٹی لیٹڈ فرنٹ سیٹس، پینورامک سن روف اور 10 اسپیکرز پر مشتمل پریمیم ساؤنڈ سسٹم دیا گیا ہے۔
Plug into a whole new experience.— Morris Garages India (@MGMotorIn) August 26, 2026
Bold design.
Intelligent technology.
Immersive interiors.
And an electric heart.
BaaS Range Starts at ₹13.99 lakh* with Battery Rental at ₹4.9/km*.
MG Hector Tomahawk EV.
Plug-In To The Future.
*T&C Apply.#MGHectorTomahawkEV… pic.twitter.com/OdD7LvSEAa
پانچ سیٹر ورژن میں بوٹ اسپیس 610 لیٹر تک ہے، جبکہ سات سیٹر ورژن میں پچھلی نشستیں فولڈ کرنے کے بعد مزید سامان رکھنے کی گنجائش حاصل کی جاسکتی ہے۔ گاڑی کے بڑے ڈسپلے کے ذریعے صارفین ای ٹی وی بھارت کی ان بلٹ ایپ سے متعدد ہندوستانی زبانوں میں علاقائی اور بین الاقوامی خبریں دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ Jio کی خدمات، شاپنگ، سوشل میڈیا، کوئک کامرس اور گیمنگ ایپس بھی ایم جی ایپ اسٹور کے ذریعے دستیاب ہوں گی۔
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حفاظت کے لیے گاڑی میں معیاری طور پر چھ ایئر بیگز، الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول، ہِل ہولڈ اسسٹ اور 360 ڈگری کیمرا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خودکار ایمرجنسی بریکنگ، لین کیپنگ اسسٹ اور اڈاپٹو کروز کنٹرول سمیت متعدد ڈرائیور اسسٹنس فیچرز بھی شامل ہیں۔