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چینی کمپنیوں کو ٹکر دینے کے لیے میٹا کا نیا اوپن ویٹ اے آئی ماڈل 'میوز اسپارک اوپن' متعارف

میٹا کے چیف آف اے آئی الیگزینڈر وانگ نے کہاکہ "میوز اسپارک اوپن امریکہ کا اب تک کا سب سے طاقتور اوپن ویٹ ماڈل ہے۔"

چینی کمپنیوں کو ٹکر دینے کے لیے میٹا کا نیا اوپن ویٹ اے آئی ماڈل 'میوز اسپارک اوپن' متعارف
چینی کمپنیوں کو ٹکر دینے کے لیے میٹا کا نیا اوپن ویٹ اے آئی ماڈل 'میوز اسپارک اوپن' متعارف (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : October 16, 2026 at 3:28 PM IST

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سان فرانسسکو : ٹیکنالوجی کی دنیا کی بڑی کمپنی میٹا (Meta) نے مصنوعی ذہانت کی عالمی دوڑ میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے اپنا نیا اوپن ویٹ اے آئی ماڈل "میوز اسپارک اوپن" (Muse Spark Open) لانچ کر دیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ماڈل چین کے معروف ترین ڈویلپرز کے اوپن ماڈلز کے مساوی کارکردگی فراہم کرتا ہے اور بعض شعبوں میں ان سے آگے نکل گیا ہے۔

میٹا کے چیف آف اے آئی الیگزینڈر وانگ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ "میوز اسپارک اوپن امریکہ کا اب تک کا سب سے طاقتور اوپن ویٹ ماڈل ہے۔" اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) یا اینتھروپک کے کلاڈ (Claude) جیسے تجارتی یا "کلوزڈ ماڈلز" (Closed Models) کے برعکس، اوپن ویٹ ماڈلز کے اندرونی وزن اور پیرامیٹرز آزادانہ طور پر ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے سافٹ ویئر انجینئرز اور محققین ان پیرامیٹرز کو اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز اور اپنی مشینز پر چلا سکتے ہیں۔

گزشتہ دو برسوں کے دوران اوپن ویٹ مارکیٹ میں چینی کمپنیوں کا غلبہ نمایاں رہا ہے، جن میں علی بابا کا 'Qwen'، مون شاٹ اے آئی کا 'Kimi K3'، اور Z.ai کا 'GLM' عالمی سطح پر سرفہرست سمجھے جا رہے تھے۔ میٹا نے اب اس میدان میں امریکہ کی پوزیشن دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے یہ نیا ماڈل میدان میں اتارا ہے۔ میٹا کے مطابق، میوز اسپارک اوپن کو خصوصی طور پر کوڈنگ اور خودکار ایجنٹک نظام (Agentic tasks) کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

یہ ماڈل طویل المدتی کاموں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پیچیدہ مسائل کے حل اور مرحلہ وار منطقی سوچ میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ سخت حفاظتی فریم ورک بھی منسلک کیے گئے ہیں۔ اس لانچ کی سب سے خاص بات میٹا اور ایپل کے درمیان غیر معمولی اشتراک ہے۔ میوز اسپارک اوپن کو ایپل کے جدید ترین M5 Ultra چپس کے لیے خصوصی طور پر آپٹمائز کیا گیا ہے۔

میٹا کے سربراہ مارک زکربرگ نے ایکس پر لکھا کہ ایپل کے ساتھ اور ان کے نئے سی ای او جان ٹرنس کے تعاون کی بدولت نیا ماڈل میک اسٹوڈیو پر انتہائی روانی سے کام کرتا ہے۔ واضح رہے کہ جان ٹرنس نے ستمبر میں ٹم کک کی جگہ ایپل کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا ہے۔ جان ٹرنس نے جواب میں کہاکہ "میوز اسپارک اوپن جیسے بڑے پیمانے کے ماڈل کو اتنی کارکردگی کے ساتھ ڈیسک ٹاپ پر چلانا واقعی حیرت انگیز ہے۔ میک اسٹوڈیو آن ڈیوائس اے آئی کے دائرہ کار کو وسعت دے رہا ہے۔"

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کمپنی کا کہنا ہے کہ صارفین M5 Ultra چپس سے لیس دو میک اسٹوڈیوز کو ملا کر اپنے ڈیسک پر ہی سپر کمپیوٹر جیسی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت میٹا کی جانب سے اس کے جدید کلوزڈ ماڈلز "ونڈر" اور "ونڈر فل" کے اعلان کے چند ہی روز بعد سامنے آئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میٹا اب اوپن سورس کے ساتھ ساتھ فرنٹئیر اے آئی کی مارکیٹ میں اوپن اے آئی، اینتھروپک اور چینی حریفوں کو بیک وقت سخت مقابلہ دینے کی حکمت عملی پر گامزن ہے۔

Last Updated : October 16, 2026 at 3:28 PM IST

TAGGED:

OPEN WEIGHT AI MODEL
RIVAL CHINESE COMPETITION
میٹا کا نیا اوپن ویٹ اے آئی ماڈل
میوز اسپارک اوپن
META UNVEILS NEW AI MODEL

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