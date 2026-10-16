چینی کمپنیوں کو ٹکر دینے کے لیے میٹا کا نیا اوپن ویٹ اے آئی ماڈل 'میوز اسپارک اوپن' متعارف
میٹا کے چیف آف اے آئی الیگزینڈر وانگ نے کہاکہ "میوز اسپارک اوپن امریکہ کا اب تک کا سب سے طاقتور اوپن ویٹ ماڈل ہے۔"
Published : October 16, 2026 at 2:46 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 3:28 PM IST
سان فرانسسکو : ٹیکنالوجی کی دنیا کی بڑی کمپنی میٹا (Meta) نے مصنوعی ذہانت کی عالمی دوڑ میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے اپنا نیا اوپن ویٹ اے آئی ماڈل "میوز اسپارک اوپن" (Muse Spark Open) لانچ کر دیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ماڈل چین کے معروف ترین ڈویلپرز کے اوپن ماڈلز کے مساوی کارکردگی فراہم کرتا ہے اور بعض شعبوں میں ان سے آگے نکل گیا ہے۔
میٹا کے چیف آف اے آئی الیگزینڈر وانگ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ "میوز اسپارک اوپن امریکہ کا اب تک کا سب سے طاقتور اوپن ویٹ ماڈل ہے۔" اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) یا اینتھروپک کے کلاڈ (Claude) جیسے تجارتی یا "کلوزڈ ماڈلز" (Closed Models) کے برعکس، اوپن ویٹ ماڈلز کے اندرونی وزن اور پیرامیٹرز آزادانہ طور پر ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے سافٹ ویئر انجینئرز اور محققین ان پیرامیٹرز کو اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز اور اپنی مشینز پر چلا سکتے ہیں۔
1/ muse spark open is the most capable US open-weight model to date. 816B total params, 42B active. 1M-token context. natively multimodal. built for coding and agentic work like long-horizon tasks, hard software engineering, multi-step reasoning. america! 🇺🇲 https://t.co/NjtOB7aY9D— Alexandr Wang (@alexandr_wang) October 15, 2026
گزشتہ دو برسوں کے دوران اوپن ویٹ مارکیٹ میں چینی کمپنیوں کا غلبہ نمایاں رہا ہے، جن میں علی بابا کا 'Qwen'، مون شاٹ اے آئی کا 'Kimi K3'، اور Z.ai کا 'GLM' عالمی سطح پر سرفہرست سمجھے جا رہے تھے۔ میٹا نے اب اس میدان میں امریکہ کی پوزیشن دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے یہ نیا ماڈل میدان میں اتارا ہے۔ میٹا کے مطابق، میوز اسپارک اوپن کو خصوصی طور پر کوڈنگ اور خودکار ایجنٹک نظام (Agentic tasks) کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
یہ ماڈل طویل المدتی کاموں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پیچیدہ مسائل کے حل اور مرحلہ وار منطقی سوچ میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ سخت حفاظتی فریم ورک بھی منسلک کیے گئے ہیں۔ اس لانچ کی سب سے خاص بات میٹا اور ایپل کے درمیان غیر معمولی اشتراک ہے۔ میوز اسپارک اوپن کو ایپل کے جدید ترین M5 Ultra چپس کے لیے خصوصی طور پر آپٹمائز کیا گیا ہے۔
Muse Spark Open -- weights releasing today -- runs great on new Mac Studios thanks to work with @johnternus and Apple. https://t.co/U2wJNrKBOg— Mark Zuckerberg (@finkd) October 15, 2026
میٹا کے سربراہ مارک زکربرگ نے ایکس پر لکھا کہ ایپل کے ساتھ اور ان کے نئے سی ای او جان ٹرنس کے تعاون کی بدولت نیا ماڈل میک اسٹوڈیو پر انتہائی روانی سے کام کرتا ہے۔ واضح رہے کہ جان ٹرنس نے ستمبر میں ٹم کک کی جگہ ایپل کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا ہے۔ جان ٹرنس نے جواب میں کہاکہ "میوز اسپارک اوپن جیسے بڑے پیمانے کے ماڈل کو اتنی کارکردگی کے ساتھ ڈیسک ٹاپ پر چلانا واقعی حیرت انگیز ہے۔ میک اسٹوڈیو آن ڈیوائس اے آئی کے دائرہ کار کو وسعت دے رہا ہے۔"
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کمپنی کا کہنا ہے کہ صارفین M5 Ultra چپس سے لیس دو میک اسٹوڈیوز کو ملا کر اپنے ڈیسک پر ہی سپر کمپیوٹر جیسی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت میٹا کی جانب سے اس کے جدید کلوزڈ ماڈلز "ونڈر" اور "ونڈر فل" کے اعلان کے چند ہی روز بعد سامنے آئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میٹا اب اوپن سورس کے ساتھ ساتھ فرنٹئیر اے آئی کی مارکیٹ میں اوپن اے آئی، اینتھروپک اور چینی حریفوں کو بیک وقت سخت مقابلہ دینے کی حکمت عملی پر گامزن ہے۔