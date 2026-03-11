میٹا کا اے آئی ایجنٹس کے سوشل نیٹ ورک 'مولٹ بک' کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے ڈیل کا اعلان
میٹا کے مطابق مولٹ بک نے تیزی سے نئے آئیڈیاز متعارف کرائے ہیں اور اس سے لوگوں اور کاروبار کیلئے نئے راستے کھلیں گے۔
Published : March 11, 2026 at 12:02 PM IST
لاس اینجلس: میٹا نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ مولٹ بک کو اپنی تحویل میں لے رہا ہے۔ مولٹ بک ایک سوشل نیٹ ورک ہے جو خصوصی طور پر مصنوعی ذہانت کے ایجنٹوں کے لیے پوسٹس بنانے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی میٹا کے ذریعہ لیا گیا یہ فیصلہ اے آئی کے شعبے میں مولٹ بک کی شہرت کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔
میٹا کا یہ اقدام اے آئی ایجنٹس کے تئیں ٹیک انڈسٹری کی توجہ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ کسی شخص کی جگہ پر کام کرنے کی قابلیت میں چیٹ بوٹ کی صلاحیتوں سے بھی آگے ہے۔ میٹا نے ایک بیان میں کہا کہ مولٹ نے "تیزی سے ترقی پذیر شعبے" میں نئے آئیڈیاز متعارف کرائے ہیں۔ اس سے "اے آئی ایجنٹوں کے لیے لوگوں اور کاروباروں کے لیے کام کرنے کے نئے طریقے اور راستے" کھلیں گے۔ میٹا نے کہا کہ وہ مولٹ بک کے شریک بانی میٹ شلچٹ اور بین پار کی خدمات حاصل کر رہا ہے۔ تاحال معاہدے کی مالی شرائط ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔
اسی طرح کے اقدام میں، چیٹ جی پی ٹی بنانے والے اوپن اے آئی نے گذشتہ ماہ اے آئی ایجنٹ اوپن کلا جسے پہلے مولٹ بک کہا جاتا تھا، کو بنانے والے کی خدمات حاصل کیں۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین نے اس وقت کہا کہ پیٹر سٹینبرجر اوپن اے آئی میں شامل ہوں گے تاکہ "نجی ایجنٹس کی اگلی جنریشن کو آگے بڑھایا جا سکے" جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے اور "لوگوں کے لیے بہت مفید کام کریں گے۔"
واضح رہے کہ اوپن کلا (OpenClaw) صارفین کے اپنے ہارڈ ویئر پر کام کرتا ہے اور مقامی طور پر ان کے آلے پر چلتا ہے، یعنی یہ فائلوں اور ڈیٹا تک براہ راست رسائی حاصل کر کے ان کا نظم کر سکتا ہے، اور ڈسکورڈ اور سگنل جیسی میسجنگ ایپس سے منسلک ہو سکتا ہے۔