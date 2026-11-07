میٹا میوز کا نیا 'اسپیسز' فیچر متعارف، خریداری سے لے کر شادی کی منصوبہ بندی تک، ہر کام آسان ہوگا
میٹا کے 'میوز 'اسپیسز' کے ذریعے، روزمرہ کے کاموں کو آسان اور زیادہ منظم بنانے میں انتہائی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔
Published : November 7, 2026 at 12:29 PM IST
حیدرآباد: میٹا نے حال ہی میں اپنے 'میوز' ایجنٹس کا آغاز کیا، ذاتی نوعیت کے دلکش اور مددگار اے آئی معاونین جو صارفین کے لیے ان کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ کمپنی نے اب 'اسپیسز' کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے، جو اس بات کو بہتر بناتا ہے کہ کس طرح صارفین اپنے میوز کے ساتھ بات چیت اور تعاون کرتے ہیں۔
اسپیسز کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟
'اسپیسز' بنیادی طور پر مخصوص موضوعات پر مرکوز گفتگو ہوتی ہیں، میٹا نے اسے ’کسٹم تجربہ‘ قرار دیا ہے ۔ یہ میوز ایجنٹ انٹرفیس کے سائڈبار میں ظاہر ہوتے ہیں۔ 'اسپیس' پر کلک کرنے سے وہ مخصوص گفتگو کھل جاتی ہے، جہاں آپ کا میوز آپ کے مقرر کردہ اہداف کے لیے کام کرتا ہے۔
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
مثال کے طور پر، اگر آپ چھٹیوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے ایک نئی 'اسپیس' بنا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اس پراجیکٹ پر کام کرنا چاہیں، بس اس ٹیب پر کلک کریں۔ آپ خاندانی تقریب کے لیے ترکیبیں جمع کرنے کے لیے الگ جگہ بھی بنا سکتے میٹا نے اس خصوصیت کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی کئی دوسری مثالیں فراہم کی ہیں- مثال کے طور پر میٹا کو چھٹیوں کے تحفوں سے باخبر رہنے یا شادی کی منصوبہ بندی جیسے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
میٹا نے وضاحت کی کہ جب کوئی صارف چیٹ میں کسی آئیڈیا کا تذکرہ کرتا ہے، تو 'میوز' خود بخود اس کے لیے ایک جگہ بنا دے گا۔ یہ ٹریکر، منصوبہ ساز، یا پروجیکٹ بورڈ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسپیسز کو تھرڈ پارٹی ایپس اور بیرونی معلومات کے ساتھ آسانی سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ تفصیلات کی اجازت دیتا ، جیسے کنسرٹ کی تاریخیں، قیمت میں تبدیلی، بچت، یا پروجیکٹ کی پیش رفت پس منظر میں خود بخود اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے۔
آپ اسپیسز کے ساتھ کیا بنا سکتے ہیں:
شاپنگ ہب: یہ چھٹیوں اور سالگرہ کے تحفے کے آئیڈیاز، آپ کے انسٹاگرام سیو سے تیار کردہ خواہش کی فہرستیں، بازار کی فہرستیں، اور بیچنے والوں کے پیغامات جیسے آئٹمز کو اکٹھا کرتا ہے۔
اسکول کا ڈیش بورڈ: یہ آپ کے ای میلز سے اسکول سے متعلق واقعات کو نکالتا ہے اور انہیں آپ کے کیلنڈر میں شامل کرتا ہے۔
میوزک ٹریکر: یہ آپ کو اپنے پسندیدہ فنکاروں، آنے والے شوز، اور مزید کی نئی ریلیز پر اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے۔
ویڈنگ پلانر: یہ آپ کی شادی سے متعلق ہر چیز کو منظم کرتا ہے، بشمول RSVP فہرستیں، وینڈر انوائسز، کرنے کی فہرستیں، اور دیگر ضروری منصوبہ بندی کی معلومات اور کام۔
ٹریویا گیم: اس میں آپ کی پسندیدہ فلموں، موسیقی یا کھیلوں کی ٹیموں کے بارے میں سوالات شامل ہو سکتے ہیں۔
Design the Muse app that’s perfect for you. Build spaces for whatever you want, pick what lives in your tabs, and even set when they show up. Here are a few we’ve made so far ↓ https://t.co/vsaqc86NRh— Muse (@Muse) November 6, 2026
پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو: یہ ایپی سوڈ آئیڈیاز، تحقیق اور اسکرپٹس کو ایک جگہ رکھتا ہے۔
آرڈر ٹریکر: چھوٹے کاروباروں کے لیے کارآمد، یہ نئے آرڈرز، کسٹمر کے پیغامات، اور آج شپمنٹ کے لیے مقرر کردہ اشیاء کو ٹریک کرتا ہے۔
کلائنٹ ہب (فری لانس): فری لانس کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا، یہ پروجیکٹس، ڈیڈ لائنز اور رسیدوں کا انتظام کرتا ہے۔
ٹرپ پلانر: اس میں پرواز کی تفصیلات، ہوٹل کی معلومات، ریزرویشنز، اور روزانہ کا سفر نامہ شامل ہے۔
مارک زکربرگ نے کیا کہا
جمعہ 6 نومبر کو میٹا کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ نے ایکس پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ میوز میں 'اسپیس ' کے ساتھ تجربہ کر رہے ہیں۔ آپ صرف میوز کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، اور یہ آپ کے لیے تخلیق کرتا ہے۔ اس نے پہلے ہی ایک BBQ بی بی کیو گیم، ایک ایونٹ ٹریکر، اور ہوم کنٹرول ڈیش بورڈ بنایا ہے۔
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'میوز ایجنٹس' کو مثبت ردعمل ملا ہے۔ اکتوبر میں ہونے والی 'ارننگز کال'کے دوران، زکربرگ نے انکشاف کیا کہ امریکہ اور کینیڈا میں ان کے صارفین کی تعداد 10 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ 'اسپیسز' دوسرا نیا فیچر ہے جسے گزشتہ ہفتے متعارف کرایا گیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو، میٹا نے 'میوز وائس' بھی متعارف کرایا، جو ویڈیو چیٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے اور اس کے ذریعے آواز کے ذریعے احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ میٹا اب اوپن اے آئی کی پیشکشوں اور ایکس اے آئی کے 'گروک بوٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔