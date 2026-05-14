واٹس ایپ پر حساس مواد کو پرائیویٹ رکھنے کے لیے میٹا اے آئی کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ کا آغاز
میٹا اے آئی فیچر کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ میٹا اے آئی کے ساتھ صارف کی بات چیت کو پرائیویٹ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔
Published : May 14, 2026 at 1:19 PM IST
حیدرآباد: میٹا نے اپنے مقبول انسٹنٹ میسجنگ پلیٹ فارم واٹس ایپ پر ایک نیا فیچر، میٹا اے آئی کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ فیچر میٹا اے آئی کے ساتھ مکمل طور پر نجی بات چیت کرنے کا ایک نیا طریقہ پیش کرتا ہے۔ وہاٹس ایپ کی پرائیویٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی پر بنایا گیا، میٹا اے آئی کے ساتھ کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ کا مقصد ان لوگوں کو پرائیویسی فراہم کرنا ہے جو گہرے حساس موضوعات یا حالات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، بشمول نجی مالیات، ذاتی، صحت، یا کام کے ڈیٹا سے متعلق جانکاری لینا چاہتے ہیں۔
میٹا نے بتایا کہ، انکوگنیٹو موڈ کے ساتھ دیگر اے آئی ایپس کے برعکس، صارفین کی ذاتی معلومات اے آئی ٹریننگ کے لیے استعمال نہیں کی جاتی ہیں، کیونکہ "میٹا اے آئی کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ واقعی نجی ہے — کوئی بھی آپ کی گفتگو نہیں پڑھ سکتا، یہاں تک کہ ہم بھی نہیں۔"
today we're launching Incognito Chat with Meta AI, a new way to have completely private conversations with AI. built on top of our Private Processing technology, Incognito Chat lets you talk to Meta AI in a way that is invisible to anyone else.— WhatsApp (@WhatsApp) May 13, 2026
یہ فیچر کیسے کام کرتا ہے؟
میٹا اے آئی فیچر کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ ایک نجی، عارضی گفتگو تخلیق کرتا ہے جسے صرف صارف ہی دیکھ سکتا ہے۔ میٹا کا کہنا ہے کہ پیغامات کو محفوظ ماحول میں پروسیس کیا جاتا ہے جس تک کمپنی بھی پرائیویٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔
سیاق و سباق کے لیے، پرائیویٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی اے آئی درخواستوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹرسٹڈ ایگزیکیوشن انوائرنمنٹس (TEE) کا استعمال کرتی ہے اور رازداری کو محفوظ رکھتی ہے جیسا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن (E2EE) یا ان کیسز کے لیے آن ڈیوائس پروسیسنگ جہاں یہ ممکن نہیں ہے۔
میٹا کے مطابق صارفین کی گفتگو کو محفوظ نہیں کیا جاتا ہے، اور ان کے پیغامات بطور ڈیفالٹ غائب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی نے اسے کسی کے دیکھے بغیر سوچنے اور خیالات کو دریافت کرنے کی جگہ فراہم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ کمپنی نے ذکر کیا ہے کہ میٹا اے آئی کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ میں یہ صلاحیت ہے کہ لوگ وہائس ایپ پر اے آئی کے ساتھ کیسے چیٹ کرتے ہیں۔
سائیڈ چیٹ کی خصوصیت
میٹا اے آئی کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ کے آغاز کے ساتھ ساتھ، ٹیک کمپنی آنے والے مہینوں میں سائیڈ چیٹ متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ آنے والا فیچر صارفین کو مرکزی گفتگو میں خلل ڈالے بغیر کسی بھی چیٹ میں متعلقہ نجی مدد حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔
میٹا اے آئی کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ کی دستیابی
میٹا اے آئی فیچر کے ساتھ انکگنیٹو چیٹ آنے والے مہینوں میں وہاٹس ایپ اور میٹا اے آئی ایپ پر جلد متعارف کرایا جائے گا۔ میٹا نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ آنے والی سائیڈ چیٹ کی خصوصیت آئندہ مہینوں میں شروع کی جائے گی۔
اس کے علاوہ میٹا نے حال ہی میں واٹس ایپ بزنس ایپ کے لیے ایک نیا فیچر بزنس اے آئی متعارف کرایا ہے۔ یہ میٹا اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے کسٹمر سپورٹ کی پیشکش کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
