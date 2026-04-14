میٹا تیار کر رہا ہے مارک زاکربرگ کا اے آئی کلون، جو ملازمین کے ساتھ کرے گا بات چیت
میٹا کمپنی فی الحال اپنی افرادی قوت کو مارک زاکربرگ کے AI اوتار سے جوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔
Published : April 14, 2026 at 12:43 PM IST
حیدرآباد: میٹا کے سی ای او مارک زاکربرگ جلد ہی اپنے ایک اے آئی کلون کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے، جو کمپنی کے ملازمین کو فیڈ بیک فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ "فائنانشل ٹائمز" کی ایک رپورٹ کے مطابق، میٹا اس زاکربرگ کے اے آئی اوتار کو زاکربرگ کی آواز، انداز بیان، لہجہ اور عوامی بیانات کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ اس کا مقصد ملازمین اور کمپنی کے بانی کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا جا سکے- چاہے وہ زاکربرگ سے ذاتی طور پر ملنے سے قاصر ہوں پھر بھی۔
یہ منصوبہ اس وقت اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میٹا اپنے تخلیق کاروں کو اپنے اے آئی اوتار تیار کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ 2024 میں، کمپنی نے ایک لائیو مظاہرہ پیش کیا تھا جس میں یہ دکھایا گیا کہ تخلیق کاروں کے اے آئی شخصیات کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، انسٹاگرام پر تخلیق کار پہلے سے ہی اپنے اے آئی ورژن تیار کر سکتے ہیں جو ان کے فالوورس کے کمنٹس کا جواب دیتے ہیں۔ تاہم، کمپنی نے حال ہی میں نوجوانوں کے لیے اس خصوصیت تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ صارفین اپنی مرضی کے مطابق اے آئی چیٹ بوٹس بھی بنا سکتے ہیں، حالانکہ سکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کچھ تبدیلیاں لاگو کی گئی ہیں۔
زاکربرگ کے اے آئی اوتار کی ٹریننگ
زاکربرگ خود اس اے آئی اوتار کی ٹریننگ کے عمل میں سرگرم عمل ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اب وہ میٹا پر دوسرے اے آئی پروجیکٹس کے لیے کوڈنگ اور تکنیکی جائزوں میں حصہ لینے کے لیے فی ہفتہ پانچ سے دس گھنٹے وقت نکال رہے ہیں۔ یہ اے آئی کو کمپنی کی ریڑھ کی ہڈی بنانے کے لیے ان کے عزم کو واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ مارچ میں، دی وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ نے انکشاف کیا کہ تھا کہ، زاکربرگ اپنے لیے ایک علیحدہ، ذاتی اے آئی ایجنٹ تیار کر رہے ہیں۔ جو ان کے کام کاج میں مدد کرے گا۔ یہ پروجیکٹ ملازمین سے بات چیت کے لیے بنائے جانے والے اوتار سے الگ ہے۔
یہ اقدام میٹا کی وسیع تر اے آئی حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ معلوم ہوتا ہے، جس کے تحت کمپنی فعال طور پر فوٹو ریئلسٹک 3D کرداروں کو تیار کر رہی ہے۔ ایسے اوتاروں رئیل ٹائم میں بات چیت کر سکیں گے۔ اس سے ایگزیکٹوز کی رسائی بڑھ سکتی ہے۔ لیکن سیکورٹی اور رازداری کے خطرات کو بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اگر ملازمین اس اے آئی سے زکربرگ جیسا فیڈ بیک حاصل کر لیں گے تو تنظیمی بات چیت تیز اور زیادہ موثر ہو سکتی ہے۔
نتیجتاً، یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ بڑے ٹیک لیڈرز اب ڈیجیٹل طور پر دہرانے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ مستقبل میں، شاید ہر تخلیق کار یا رہنما کے پاس اپنا اے آئی جڑواں ہوگا جو اپنے مخصوص انداز میں بات چیت کرنے کے قابل ہوگا۔ یہ رجحان میٹا جیسے پلیٹ فارمز پر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تاہم، اس میدان بھی متعدد چیلنجز بھی ہیں۔
