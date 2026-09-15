میٹا نے بچوں کی آن لائن حفاظت پر لیا بڑا فیصلہ، براہ راست بھارتی ایجنسیوں کو رپورٹ کرے گا
میٹا نے اب بچوں کی حفاظت کے معاملات کو براہ راست بھارتی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
Published : September 15, 2026 at 4:02 PM IST
حیدرآباد: میٹا نے بچوں کے تحفظ کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اب بچوں سے متعلق مسائل کی معلومات براہ راست بھارتی پولیس اور ایجنسیوں کو فراہم کی جائیں گی۔ ہندوستانی حکومت ایک طویل عرصے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کر رہی ہے اور خاص طور پر بچوں کی آن لائن حفاظت کے بارے میں فکر مند ہے۔
منگل کو، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ میٹا اب بچوں کی حفاظت کے مسائل کی اطلاع مناسب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے گا۔ اس میں بچوں کے جنسی استحصال کے مقدمات بھی شامل ہوں گے۔
Protecting children on our platforms is a priority for us, and we’re committed to working with the government to ensure that the perpetrators of these crimes are held responsible. To collectively strengthen our efforts to combat this harm, Meta will now report child safety matters directly to the Cybercrime portal managed by the Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C): Meta Spokesperson— ANI (@ANI) September 15, 2026
ہندوستانی حکومت نے متعدد بار اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم صرف اسی صورت میں کام کر سکتے ہیں جب وہ بچوں کی آن لائن حفاظت کو ترجیح دیں اور اسے سنجیدگی سے لیں۔ حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ بچوں کی حفاظت پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
تنازعہ کیسے شروع ہوا؟
جولائی 2026 میں بی بی سی کی تحقیقات میں ایک بڑا انکشاف ہوا۔ تحقیقات میں انسٹاگرام پر تقریباً 30 مختلف اشتہارات ملے۔ ان اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق اصطلاحات استعمال کی گئیں اور صارفین کو ٹیلیگرام چینلز کی طرف ہدایت کی گئی جہاں نامناسب مواد دستیاب ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔
تحقیقات کے بعد الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو نوٹس جاری کیا۔ وزارت نے میٹا کو حکم دیا کہ وہ ایسے اشتہارات اور مواد کو فوری طور پر ہٹائے اور تفصیل سے بتائے کہ یہ اشتہارات پلیٹ فارم تک کیسے پہنچے۔
میٹا نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ کچھ اشتہارات نے اس کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن کمپنی نے واضح طور پر کسی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی تردید کی۔ میٹا نے بعد میں اشتہارات کو ہٹا دیا، متعلقہ اکاؤنٹس کو معطل کر دیا، اور لنکس کو بلاک کر دیا۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے سسٹمز پہلے ہی ایسے کئی اشتہارات اور اکاؤنٹس کا پتہ لگا چکے ہیں۔ میٹا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس بچوں کے استحصال کے خلاف صفر رواداری کی پالیسی ہے اور وہ اس طرح کے مواد کا پتہ لگانے کے لیے مصنوعی ذہانت سمیت مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتی ہے۔
نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس بھی اس معاملے میں سرگرم ہوگیا۔ کمیشن نے میٹا انڈیا کے عہدیداروں کو طلب کیا۔ 9 ستمبر کو میٹا حکام کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ مزید برآں، قومی انسانی حقوق کمیشن (این ایچ آر سی) نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا۔ کمیشن نے وزارت اطلاعات و نشریات اور دہلی پولیس سے اس معاملے میں ان کی کارروائیوں کے بارے میں رپورٹ طلب کی۔
حکومتی ذرائع کے مطابق میٹا کا یہ فیصلہ بچوں کے تحفظ کی جانب صرف پہلا قدم ہے۔ مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے تاکہ ان کے پلیٹ فارمز سے ایسے نامناسب مواد کی فعال طور پر شناخت اور اسے ہٹایا جا سکے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو پلیٹ فارم بچوں کی حفاظت کے لیے فعال اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
آگے کیا ہو سکتا ہے؟
اب تک میٹا نے بنیادی طور پر امریکہ میں قائم نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلوئٹڈ چلڈرن کو رپورٹیں بھیجی تھیں، جس کے بعد یہ معلومات ہندوستانی ایجنسیوں تک پہنچائی گئی تھیں۔ اب، معلومات براہ راست ہندوستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچنے سے، کارروائی میں تیزی لائی جا سکتی ہے۔
حکومت نے مسلسل کہا ہے کہ بچوں کی آن لائن حفاظت کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک شرط ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو اپنے نظام کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ اشتہارات کا آڈٹ کرنا، نامناسب مواد کو فوری طور پر ہٹانا، اور مجرموں کی فوری اطلاع دینا اور بھی اہم ہو گیا ہے۔
یہ بچوں کی حفاظت کے لیے ایک اہم قدم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نامناسب مواد پھیلانا آسان ہو گیا ہے۔ بچوں کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا موقف واضح ہے: تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہئیں۔