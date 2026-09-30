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میٹا نے شروع کیا انٹرپرائز پلیٹ فارم، کمپنیوں کو اے آئی سے آگے بڑھانے پر رہے گا فوکس

میٹا نے کاروباریوں کو AI کی مدد سے آگے بڑھانے کےلیے انٹرپرائز پلیٹ فارم شروع کیا، جس کی کمان سی جے دیسائی کے پاس ہے۔

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چھوٹے کاروباری اب میوز (Muse) میں اپنے بزنس اکاؤنٹ جوڑ سکیں گے، اور کینوا (Canva)، شاپی فائی (Shopify) و سلیک (Slack) جیسے ٹولز بھی ساتھ چلیں گے (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 8:03 AM IST

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حیدرآباد: میٹا نے کمپنیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آگے بڑھانے کے لیے ایک نئے بزنس ڈویژن کی شروعات کی ہے۔ اس کا نام میٹا انٹرپرائز پلیٹ فارم (Meta Enterprise Platform) ہے۔ اس کا اعلان خود میٹا کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ نے کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ ایڈوانسڈ اے آئی لوگوں اور بزنس، دونوں کے لیے بڑے مواقع لے کر آئے گا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ پلیٹ فارم کاروبار کرنے کا طریقہ بدلنے میں مدد کرے گا۔

زکربرگ نے اپنی بلاگ پوسٹ میں لکھا کہ میٹا پہلے سے اربوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور دنیا بھر کے کروڑوں بزنس مین کو ان کے گاہکوں سے جوڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اب ان کا نیا پلیٹ فارم یعنی میٹا انٹرپرائز کاروباریوں کے لیے کافی خاص ثابت ہو سکتا ہے۔ زکربرگ کے مطابق، ان کے پاس ایسی پاور ہے، جو بہت کم کمپنیوں کے پاس ہے، جس میں ایڈوانسڈ اے آئی ماڈل، بہترین اے آئی ایجنٹس، بڑے پیمانے کا انفراسٹرکچر اور کاروباریوں کے ساتھ سالوں کا کام شامل ہے۔

ٹیکنالوجی یعنی میوز ایجنٹ، میٹا بزنس ایجنٹ

میٹا سب سے پہلے اپنی پوری ٹیکنالوجی یعنی میوز ایجنٹ (Muse agent)، میٹا بزنس ایجنٹ (Meta Business Agent)، میوز اے پی آئی (Muse API) اور میوز کوڈ (Muse Code) جیسے ٹولز کو کمپنیوں اور ڈویلپرز تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ان تمام کا مقصد کاروبار کو بڑھانا ہے۔ تاہم، ابھی تک ان کی قیمتوں (Pricing) کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی ہیں۔

سی جے دیسائی کو ملی نئے ڈویژن کی کمان

میٹا انٹرپرائز پلیٹ فارم کو سنبھالنے کی ذمہ داری چرنتن سی جے دیسائی (Chirantan CJ Desai) کو دی گئی ہے۔ انہیں چیف انٹرپرائز پلیٹ فارم آفیسر (Chief Enterprise Platform Officer) بنایا گیا ہے اور وہ براہِ راست مارک زکربرگ کو رپورٹ کریں گے۔ زکربرگ کے مطابق، دیسائی ایک انتہائی تجربہ کار انٹرپرائز لیڈر ہیں۔ انہوں نے اے آئی، انفراسٹرکچر، بزنس ایپلی کیشنز اور سکیورٹی میں پورا سافٹ ویئر تیار کرنے کا ایک بہترین ریکارڈ قائم کیا ہے۔

نئے دور کے آغاز کے لیے بے حد پرجوش: مارک زکربرگ

چِرنتن سی جے دیسائی میٹا میں شمولیت سے قبل مونگو ڈی بی (MongoDB) میں خدمات انجام دے رہے تھے، جہاں وہ سی ای او (CEO) اور صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ رپورٹس کے مطابق، وہ پیر کے روز ہی اپنے اس عہدے سے دستبردار ہوئے ہیں اور کمپنی نے ڈیو اِٹیچیریا (Dev Ittycheria) کو عبوری سی ای او مقرر کیا ہے۔ اس سے پہلے دیسائی کلاؤڈ فلئیر (Cloudflare) میں پروڈکٹ اور انجینئرنگ کے سربراہ تھے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے سروس ناو (ServiceNow) میں بھی تقریباً آٹھ سال تک صدر اور چیف آپریٹنگ آفیسر (COO) کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ مارک زکربرگ نے کہا کہ وہ اس نئے دور کے آغاز کے لیے بے حد پرجوش ہیں اور دیسائی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔

چھوٹے کاروباریوں کے لیے میوز

انٹرپرائز پلیٹ فارم پروگرام کے تحت میٹا نے خاص طور پر "مئیوز فار سمال بزنسز" (Muse for Small Businesses) کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس نئی اپ ڈیٹ کی بدولت چھوٹے تاجر (بزنس مین) میٹا کے پلیٹ فارم پر اپنے پروفیشنل اکاؤنٹس کو جوڑ سکیں گے۔ میوز انہیں فیس بک اور انسٹاگرام کے بزنس اور کریئٹر اکاؤنٹس کے تمام اعداد و شمار (Analytics) اور ریکارڈز دکھائے گا۔ اس کے ذریعے اشتہاراتی اکاؤنٹس (Ad Accounts) کا ڈیٹا بھی دیکھا جا سکے گا۔

معروف پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھا سکیں گے لوگ

میٹا کے مطابق، اس سسٹم میں تھرڈ پارٹی ٹولز (Third-party tools) کا سپورٹ بھی فراہم کیا جائے گا۔ اس کے تحت کاروباری حضرات کینوا (Canva)، ڈراپ باکس (Dropbox)، فگما (Figma)، گرینولا (Granola)، ہائی لیول (HighLevel)، انٹیوٹ کوئک بکس (Intuit QuickBooks)، کلاویو (Klaviyo)، لِویبل (Lovable)، نوشن (Notion)، شاپی فائی (Shopify)، سلیک (Slack)، اسٹرائپ (Stripe) اور زوم (Zoom) جیسے معروف پلیٹ فارمز کا بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔

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