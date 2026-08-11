مارک زکربرگ کا بڑا دعویٰ، پانچ سال میں ہر شخص کے پاس ہوگا اے آئی ایجنٹ

مارک زکربرگ کا بڑا دعویٰ، پانچ سال میں ہر شخص کے پاس ہوگا اے آئی ایجنٹ
مارک زکربرگ نےکہا کہ اگلے پانچ سالوں میں اربوں لوگوں کے پاس ذاتی اے آئی ایجنٹس ہوں گے،جبکہ میٹا کےاسٹاک میں 10فیصد کمی ہوئی ہے۔
Published : August 11, 2026 at 5:28 PM IST
حیدرآباد: میٹا کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ نے اپنی کمپنی کی سہ ماہی آمدنی کال کے دوران سرمایہ کاروں سے ایک جرات مندانہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے پانچ سالوں میں دنیا بھر میں اربوں لوگوں کے پاس اپنے ذاتی اے آئی ایجنٹس ہوں گے جو ان کے مقاصد کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں۔ زکربرگ کے مطابق، یہ ایجنٹ لوگوں کو ان کے مالیات، صحت، تعلقات اور گھرانوں کے انتظام میں مدد کر سکتے ہیں۔
I believe everyone should have access to superintelligence, and I wrote a long piece about Meta's philosophy and values for building a positive future for everyone. https://t.co/2ZoNZXZ39T— Mark Zuckerberg (@finkd) August 10, 2026
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے لوگ ایک سے زیادہ اے آئی ایجنٹوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، واٹس اپ جیسے میسجنگ پلیٹ فارم کی اہمیت مزید بڑھے گی۔ درحقیقت واٹس ایپ پہلے ہی میٹا اے آئی استعمال کرنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔
میٹا واحد کمپنی نہیں ہے جو ایجنٹ اے آئی پر شرط لگا رہی ہے۔ گوگل نے بھی حسب ضرورت ایجنٹوں کو اپنی سرچ سروس کی ایک اہم اور مخصوص خصوصیت بنا دیا ہے۔ مزید برآں ایجنٹ کوڈنگ ٹولز جیسے Anthropic's Claude Code کے لیے سبسکرپشنز میں اضافہ ہوا ہے۔
Meta's Reality Labs unit lost another $4.6 billion in Q2, bringing its cumulative losses since 2020 up to $87 billion. We've never seen a public company light money on fire to this extent. $META pic.twitter.com/7TutXqTg4o— Charlie Bilello (@charliebilello) July 29, 2026
ریئلٹی لیبز کے لیے بڑے نقصانات
میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے جرات مندانہ دعوے کیے، پھر بھی کمپنی پر سرمایہ کاروں کا اعتماد خاص طور پر مضبوط نظر نہیں آیا۔ آمدنی کی رپورٹ کے بعد میٹا کے اسٹاک میں تقریباً 10% کی کمی واقع ہوئی، جس کی بڑی وجہ اس کی ریئلٹی لیبز ڈویژن ہے، جو وی آر ہیڈسیٹ اور اے آر گلاسز پر کام کرتی ہے۔ اس ڈویژن کو سہ ماہی کے لیے تقریباً 4.6 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، جس سے 2021 کے بعد سے اس کا مجموعی نقصان تقریباً 88 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔
personal superintelligence should be available to everyone, and opening access to our models is abig part of that. read more from mark: https://t.co/ij03Aubt1D https://t.co/QAZ7sr2dIP— Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 10, 2026
میٹا کا فری کیش پلے بھی اس سہ ماہی میں 91 فیصد کم ہو کر صرف 784 ملین ڈالر رہ گیا، جو گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی میں 8.55 بلین ڈالر سے کم تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ کمپنی کی اے آئی انفراسٹرکچر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری تھی۔ صرف اس ہفتے میٹا نے بلیک راک کے ساتھ شراکت میں ایل پاسو، ٹیکساس میں $14 بلین کے ایک نئے ڈیٹا سینٹر کا بھی اعلان کیا۔
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زکربرگ کا خیال ہے کہ خدمات کی فروخت کمپیوٹ کی فروخت سے زیادہ منافع بخش ثابت ہوگی، حالانکہ کمپیوٹ فروخت کرنا بھی کمپنی کے لیے ایک اہم موقع رہے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ ذاتی ایجنٹ آنے والے مہینوں اور سالوں میں میٹا کی نئی مصنوعات اور آمدنی کے سلسلے کی بنیاد بنائیں گے۔ جبکہ اس سہ ماہی میں ایک ملین سے زیادہ کاروبار پہلے ہی واٹس ایپ اور میسنجر پر شروع کیے گئے کاروباری ایجنٹوں کو اپنا چکے ہیں، عام لوگوں کو کنزیومر اے آئی ایجنٹوں کو اپنانے کے لیے قائل کرنا کمپنی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔