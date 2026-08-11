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مارک زکربرگ کا بڑا دعویٰ، پانچ سال میں ہر شخص کے پاس ہوگا اے آئی ایجنٹ

مارک زکربرگ نےکہا کہ اگلے پانچ سالوں میں اربوں لوگوں کے پاس ذاتی اے آئی ایجنٹس ہوں گے،جبکہ میٹا کےاسٹاک میں 10فیصد کمی ہوئی ہے۔

مارک زکربرگ کا بڑا دعویٰ، پانچ سال میں ہر شخص کے پاس ہوگا اے آئی ایجنٹ
مارک زکربرگ کا بڑا دعویٰ، پانچ سال میں ہر شخص کے پاس ہوگا اے آئی ایجنٹ ((Image Credit: AP))
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2026 at 5:28 PM IST

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حیدرآباد: میٹا کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ نے اپنی کمپنی کی سہ ماہی آمدنی کال کے دوران سرمایہ کاروں سے ایک جرات مندانہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے پانچ سالوں میں دنیا بھر میں اربوں لوگوں کے پاس اپنے ذاتی اے آئی ایجنٹس ہوں گے جو ان کے مقاصد کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں۔ زکربرگ کے مطابق، یہ ایجنٹ لوگوں کو ان کے مالیات، صحت، تعلقات اور گھرانوں کے انتظام میں مدد کر سکتے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے لوگ ایک سے زیادہ اے آئی ایجنٹوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، واٹس اپ جیسے میسجنگ پلیٹ فارم کی اہمیت مزید بڑھے گی۔ درحقیقت واٹس ایپ پہلے ہی میٹا اے آئی استعمال کرنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔

میٹا واحد کمپنی نہیں ہے جو ایجنٹ اے آئی پر شرط لگا رہی ہے۔ گوگل نے بھی حسب ضرورت ایجنٹوں کو اپنی سرچ سروس کی ایک اہم اور مخصوص خصوصیت بنا دیا ہے۔ مزید برآں ایجنٹ کوڈنگ ٹولز جیسے Anthropic's Claude Code کے لیے سبسکرپشنز میں اضافہ ہوا ہے۔

ریئلٹی لیبز کے لیے بڑے نقصانات

میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے جرات مندانہ دعوے کیے، پھر بھی کمپنی پر سرمایہ کاروں کا اعتماد خاص طور پر مضبوط نظر نہیں آیا۔ آمدنی کی رپورٹ کے بعد میٹا کے اسٹاک میں تقریباً 10% کی کمی واقع ہوئی، جس کی بڑی وجہ اس کی ریئلٹی لیبز ڈویژن ہے، جو وی آر ہیڈسیٹ اور اے آر گلاسز پر کام کرتی ہے۔ اس ڈویژن کو سہ ماہی کے لیے تقریباً 4.6 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، جس سے 2021 کے بعد سے اس کا مجموعی نقصان تقریباً 88 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔

میٹا کا فری کیش پلے بھی اس سہ ماہی میں 91 فیصد کم ہو کر صرف 784 ملین ڈالر رہ گیا، جو گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی میں 8.55 بلین ڈالر سے کم تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ کمپنی کی اے آئی انفراسٹرکچر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری تھی۔ صرف اس ہفتے میٹا نے بلیک راک کے ساتھ شراکت میں ایل پاسو، ٹیکساس میں $14 بلین کے ایک نئے ڈیٹا سینٹر کا بھی اعلان کیا۔

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زکربرگ کا خیال ہے کہ خدمات کی فروخت کمپیوٹ کی فروخت سے زیادہ منافع بخش ثابت ہوگی، حالانکہ کمپیوٹ فروخت کرنا بھی کمپنی کے لیے ایک اہم موقع رہے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ ذاتی ایجنٹ آنے والے مہینوں اور سالوں میں میٹا کی نئی مصنوعات اور آمدنی کے سلسلے کی بنیاد بنائیں گے۔ جبکہ اس سہ ماہی میں ایک ملین سے زیادہ کاروبار پہلے ہی واٹس ایپ اور میسنجر پر شروع کیے گئے کاروباری ایجنٹوں کو اپنا چکے ہیں، عام لوگوں کو کنزیومر اے آئی ایجنٹوں کو اپنانے کے لیے قائل کرنا کمپنی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔

TAGGED:

MARK ZUCKERBERG
META EARNINGS 2026
REALITY LABS LOSSES
مارک زکربرگ
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