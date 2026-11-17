جی ٹی اے 6 کے خریداروں کا بڑا دعویٰ، سیل بند ڈبوں سے کوڈ چوری ہو گئے
جی ٹی اے 6 کے خریداروں کے ان دعوؤں کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
Published : November 17, 2026 at 10:47 AM IST
حیدرآباد: 19 نومبر 2026 کو 'گرینڈ تھیفٹ آٹو' (جی ٹی اے) فرنچائز کے سب سے زیادہ انتظار کیے جانے والے گیم، 'گرینڈ تھیفٹ آٹو 6' (جی ٹی اے 6) کے باضابطہ لانچ سے قبل، اس کا فزیکل 'کوڈ-ان-باکس' ورژن خریدنے والے کچھ صارفین کا دعویٰ ہے کہ ان کے کوڈ چوری ہو گئے ہیں۔
ویڈیو گیمز سے متعلق ایک آزاد آن لائن نیوز ویب سائٹ 'پش اسکوائر' کے مطابق، ان ڈبوں کے اندر موجود کوڈ ڈبہ کھولنے سے پہلے ہی استعمال کیے جا چکے ہیں۔
خریداروں کا کہنا ہے کہ اگر ڈبے کے کنارے پر تیز ٹارچ کی روشنی ڈالی جائے، تو پلاسٹک کی سیل ریپنگ لگی ہونے کے باوجود، کور کے آر پار اندر چھپا ہوا کوڈ پڑھا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوڈ ایک ایسی جگہ پر چھپا ہوا ہے جہاں عام طور پر نہیں ہوتا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ریڈٹ' پر ایک مقبول تبصرے میں اس مسئلے کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک صارف نے طنزیہ انداز میں کہا کہ انہیں ایسی کوئی چیز نہیں سوجھ رہی جو ڈسک کے گول دائرے میں فٹ آ سکے اور کوڈ کو چھپا سکے۔
زیادہ تر باکس والے گیمز میں ڈیجیٹل کوڈ یا تو کتابچے (مینوئل) میں، کسی الگ کاغذ پر، یا پھر خود ڈسک پر چھپا ہوتا ہے، بھلے ہی اس ڈسک میں کوئی ڈیٹا موجود نہ ہو۔ تاہم، اس معاملے میں کوڈ کور کے اندرونی حصے پر ہی چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے بقول اسے باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔
اب تک کی رپورٹس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ پلے اسٹیشن 5 (PS5) کی کاپیوں سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا ایکس باکس سیریز ایکس/ایس کی کاپیاں بھی اسی طرح متاثر ہوئی ہیں یا نہیں۔ ایکس باکس خریدنے والے صارفین کو اس وقت تک محتاط رہنا چاہیے جب تک کہ مزید تفصیلات سامنے نہ آ جائیں۔
کیا یہ ترکیب واقعی کام کرتی ہے؟
اس معاملے پر لوگوں کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سیل بند ڈبے کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہیں، کچھ دیگر افراد کا ماننا ہے کہ ڈبے کے اندر رکھا ہوا پوسٹر دیکھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگر کنارے سے روشنی ڈالی جائے، تو کوڈ کو پڑھا جا سکتا ہے۔
دنیا کے سب سے بڑے آن لائن ویڈیو گیم فورمز میں سے ایک، 'ری سیٹ ایرا' کے ایک صارف کا کہنا ہے کہ امریکہ میں دستیاب کاپیوں میں کوڈ کے ارد گرد 'کیموفلاج' سکیورٹی ہوتی ہے، جب کہ پین یورپین گیم انفارمیشن (پی ای جی آئی) ریٹنگ والی بین الاقوامی کاپیوں میں ایسی کوئی حفاظتی تہہ نہیں ہوتی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ 'کیموفلاج سکیورٹی' والی کاپیوں میں کوڈ نظر نہیں آتا، جب کہ بین الاقوامی کاپیوں میں یہ دکھائی دیتا ہے۔ تاہم، ویب سائٹ 'گیمز ریڈار' کا کہنا ہے کہ جی ٹی اے 6 کی امریکی اور بین الاقوامی، دونوں ہی کاپیوں میں باہر سے کوئی کوڈ دکھائی نہیں دیتا۔
قابل غور بات یہ ہے کہ ان تمام دعوؤں کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ فی الحال، کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ کچھ صارفین نے شکایت کی ہے کہ ان کے کوڈ کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ مسئلہ محض ایک معمولی تکنیکی خرابی ہو جو صرف چند یورپی کاپیوں تک ہی محدود ہو۔
خریداروں کو کیا کرنا چاہیے؟
جب تک 'راک اسٹار گیمز' یا 'سونی' کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آتا، اس وقت تک ان دعوؤں پر انتہائی احتیاط سے غور کریں۔ 19 نومبر کو گیم کے لانچ سے قبل، آنے والے چند دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔
گیم کی باکس والی کاپی خریدتے وقت بھی صارفین کو محتاط رہنا چاہیے۔ زیادہ تر دکانیں ڈیجیٹل گیمز کی فروخت کو حتمی تصور کرتی ہیں، اس لیے پہلے سے استعمال شدہ کوڈ کے بدلے رقم کی واپسی (ریفنڈ) ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔
اگر آپ کو کسی قسم کا شک ہے، تو 'پلے اسٹیشن اسٹور' یا 'ایکس باکس اسٹور' سے براہ راست گیم خریدنا زیادہ محفوظ متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل اسٹور سے کھلاڑی گیم کو فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس سے ڈبے کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔
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