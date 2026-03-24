مہندرا کی ہندوستان پیٹرولیم کے ساتھ شراکت داری، پورے بھارت میں بنائے گی انڈیا ای وی چارجنگ نیٹ ورک
مہندرا ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کے ساتھ شراکت داری کر کے اپنے فاسٹ چارجنگ نیٹ ورک کو پورے ملک میں پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔
Published : March 24, 2026 at 12:19 PM IST
حیدرآباد: گھریلو ایس یو وی بنانے والی کمپنی مہندرا اینڈ مہندرا ملک بھر میں اپنے فاسٹ چارجنگ نیٹ ورک کو وسعت دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مہندرا نے ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔ اس شراکت داری کے تحت، مہندرا پورے ملک میں ایچ پی سی ایل آؤٹ لیٹس پر چارجنگ پوائنٹس لگا کر اپنے فاسٹ چارجنگ نیٹ ورک 'چارج_ان' (Charge_iN) کو وسعت دے گی۔
واضح رہے کہ ایچ پی سی ایل اس وقت ملک بھر میں 24,400 سے زیادہ فیول اسٹیشنز کے ساتھ ساتھ اپنے ان ہاؤس برانڈ 'ای-چارج' کے تحت 5,400 سے زیادہ ای وی چارجنگ اسٹیشن چلا رہی ہے۔
دونوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ یہ شراکت داری الیکٹرک گاڑیوں کی طرف لوگوں کی منتقلی کو تیز کرنے میں مدد دے گی۔ اس شراکت داری کے تحت نصب چارجرز 180 کلو واٹ تک کی پیک چارجنگ کی سہولت فراہم کریں گے۔
یہ چارجرز مہندرا کے پہلے سے قائم 'چارج_ان' چارجنگ اسٹیشنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کار مینوفیکچرر نے گذشتہ سال کے آخر میں اپنے 'چارج_ان' فاسٹ چارجنگ اسٹیشنز کا افتتاح کیا تھا، اور سال 2027 تک پورے بھارت میں 1000 چارجنگ پوائنٹس لگانے کا منصوبہ بنایا تھا۔
مہندرا بھارتی مارکیٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس مہینے کے شروع میں، مہندرا نے 'مہیندرا ایکس ای وی 9 ای' کا نیا سینالکس ایڈیشن لانچ کیا۔ ایس یو وی کی قیمت 29.35 لاکھ روپے (ایکس شو روم) ہے۔
