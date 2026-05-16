آدھار ایپ ہونے والا ہے بند، شناختی اتھارٹی نے صارفین سے نئی آدھار ایپ کو اپنانے کی تاکید کی

آدھار ایپ ہونے والا ہے بند، شناختی اتھارٹی نے صارفین سے نئی آدھار ایپ کو اپنانے کی تاکید کی
UIDAI کے مطابق mAadhaar ایپ کو بند کیا جارہا ہے۔ صارفین کو اب اس کی جگہ نیا آدھار ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔
Published : May 16, 2026 at 2:52 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) نے بدھ کو ایک اہم اعلان کیا۔ UIDAI نے سرکاری طور پر کہا کہ mAadhaar ایپ کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ نتیجتاً، UIDAI نے سبھی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حال ہی میں شروع کی گئی 'Aadhaar' ایپ کو استعمال کریں۔ صارفین اس ایپ کو ایپل ایپ اسٹور اور گوگل پلے اسٹور دونوں سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔ آدھار نمبر کو تمام پلیٹ فارمز اور اداروں میں حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک درست تصویری ID کے طور پر عالمی طور پر قبول کیا جاتا ہے۔
لہٰذا، تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے آدھار نمبر کا ہونا ضروری ہے۔ مختلف مقاصد کے لیے آدھار کارڈ کی فزیکل کاپی ساتھ رکھنا بھی اکثر ضروری ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک اہم تصویری شناختی دستاویز کے طور پر کام کرتا ہے، کسی کے آدھار کارڈ کی تفصیلات کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
یہی وجہ تھی کہ UIDAI نے 28 جنوری 2026 کو 'آدھار' ایپ کا مکمل ورژن لانچ کیا۔ اس ایپ کے ذریعے صارفین کسی بھی وقت اپنے آدھار کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، دوسروں کے ساتھ آدھار کی معلومات کا اشتراک - جب بھی ضرورت پیش آئے - اب ایک بہت آسان عمل بن گیا ہے۔
اس کے برعکس، mAadhaar ایپ — پیشرو — اصل میں صرف اور صرف کسی کے آدھار کارڈ کو ڈیجیٹل طور پر ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ تاہم، اس نے ایپلیکیشن کے ذریعے ہی کسی بھی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کی فعالیت پیش نہیں کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' (سابقہ ٹویٹر) پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں، UIDAI نے تصدیق کی کہ mAadhaar ایپ کو واقعی مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔
اہم تفصیلات پوسٹ میں شیئر کی گئی ہیں
اپنی پوسٹ میں، UIDAI نے کہا: "mAadhaar ایپ کو بند کیا جا رہا ہے۔ نئی 'Aadhaar' ایپ ایک بہتر، تیز، اور زیادہ محفوظ صارف کا تجربہ پیش کرتی ہے۔ اس میں QR کوڈ پر مبنی آپشن آدھار کی تفصیلات کا اشتراک کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ بہتر پرائیویسی کنٹرولز کو یقینی بناتا ہے اور مختلف ہندوستانی زبانوں میں دستیاب Aadhaar 1 خدمات کے مختلف فوائد تک رسائی کے لیے ایک ہموار تجربہ فراہم کرتا ہے۔"
اس نئی ایپلیکیشن کا سب سے اہم فائدہ اس کا QR پر مبنی شناخت کی تصدیق کا طریقہ کار ہے۔ آدھار نمبر، فون نمبر، تاریخ پیدائش، یا پتہ ظاہر کیے بغیر، صرف QR کوڈ کو اسکین کرکے آدھار کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔
ایپ کیسے کام کرتی ہے؟
فرض کریں کہ آپ کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں جسمانی آدھار کارڈ پیش کرنا لازمی ہے۔ تاہم، کسی کو کارڈ دکھانا آپ کی ذاتی معلومات کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ ایسے میں، تصدیق کا عمل مکمل طور پر نئے آدھار ایپ پر کیو آر کوڈ کو اسکین کرکے مکمل کیا جاسکتا ہے۔ پرانے mAadhaar ایپ کو مکمل طور پر کب بند کیا جائے گا اس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔