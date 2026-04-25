جی آئی ٹی اے ایم کے محقق کونڈا وینکٹ سائی پی ایم فیلو شپ سے سرفراز، ہارٹ اٹیک کا پتہ لگانے والا کم قیمت کا آلہ کر رہے ہیں تیار

جی آئی ٹی اے ایم کے محقق کونڈا وینکٹ سائی پی ایم فیلو شپ سے سرفراز، ہارٹ اٹیک کا پتہ لگانے والا کم قیمت کا آلہ کر رہے ہیں تیار
موجودہ وقت میں بہت سےلوگ دل کے دورے کاشکار ہو رہے ہیں ایسےمیں یہ ایجاد مشکل چیلنج کے حل کے طور پر سامنے آئی ہے۔
Published : April 25, 2026 at 4:57 PM IST
وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): گاندھی انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ (جی آئی ٹی اے ایم) ڈیمڈ یونیورسٹی کے ایک نوجوان محقق کو باوقار پی ایم فیلوشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ کونڈا وینکٹ سائی ملک بھر سے منتخب ہونے والے صرف 51 محققین میں سے ایک ہیں، جو انسٹی ٹیوٹ اور علاقے کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔
وینکٹ سائی، ڈاکٹر راہول کمار کی رہنمائی میں، مایو ٹریک کے نام سے ایک کم قیمت والا پورٹیبل ڈیوائس تیار کر رہے ہیں۔ اسے دل کے دورے کی ابتدائی علامات کا پتہ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس اختراع کا مقصد تشخیص کو تیز تر، زیادہ قابل رسائی، اور نمایاں طور پر سستا بنانا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جدید طبی ڈھانچہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا، مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ دل کے کسی سنگین واقعے کا اس کے پیش آنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے۔ ڈیوائس کو ایمبولینسوں، دیہی صحت کے مراکز اور بنیادی صحت کے کلینکوں میں استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں فوری فیصلے جانیں بچا سکتے ہیں۔
مایو ٹریک کا ایک اہم فائدہ اس کی کفایتی قیمت ہے۔ وینکٹ سائی نے وضاحت کی کہ روایتی تشخیصی نظام کے برعکس جو مہنگے لیبارٹری سیٹ اپ پر انحصار کرتے ہیں، ڈیوائس کو انتہائی کم قیمت پر موثر طریقے سے چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے یہ ہندوستان کے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں وسیع پیمانے پر استعمال کے لیے انتہائی موزوں ہے۔
یہ فیلوشپ نہ صرف اس کی تحقیق کے ممکنہ اثرات کو تسلیم کرتی ہے بلکہ خاطر خواہ مالی مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ اس پروگرام کے تحت، وینکٹ سائی کو چار سالوں کے لیے 90,000 روپئے کا ماہانہ وظیفہ ملے گا، ساتھ ہی اس پروجیکٹ کے لیے مکمل فنڈنگ بھی۔
انہوں نے کہا، "اس اعزاز نے مجھے ایسے حل پر کام جاری رکھنے کے لیے بہت زیادہ ترغیب دی ہے جو لوگوں کو براہ راست فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔"
ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کی ایجادات دل کی بیماری کا دیر سے پتہ چلنے سے ہونے والی اموات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ دل کے دورے کی صورت میں بروقت علاج بہت ضروری ہے، اس لیے مایو ٹریک جیسی پورٹیبل اور سستی ٹیکنالوجی ہنگامی صحت کی دیکھ بھال میں ایک بڑے خلا کو پر کر سکتی ہے۔
یہ مطالعہ جدت کا استعمال کرتے ہوئے جان بچانے کی جانب ایک امید افزا قدم ہے، کیونکہ ہندوستان قابل رسائی صحت کی دیکھ بھال کے حل کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔