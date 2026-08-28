Lava Bold N4 Lite لانچ: 10 ہزار سے کم قیمت والا ایک نیا اسمارٹ فون
Lava نے بھارت میں اپنا نیا بجٹ اسمارٹ فون لانچ کیا ہے، جس کی قیمت 10,000 روپے سے کم ہے۔
Published : August 28, 2026 at 11:56 AM IST
حیدرآباد: ہندوستانی اسمارٹ فون کمپنی لاوا نے لاوا بولڈ این فور لائٹ (Lava Bold N4 Lite ) کے نام سے ایک نیا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے۔ یہ ایک بجٹ فرینڈلی ڈیوائس ہے جس کی قیمت دس ہزار روپے سے کم ہے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ آج کل زیادہ تر کمپنیاں فون کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں اور زیادہ قیمتوں پر نئے ماڈلز لانچ کر رہی ہیں۔ ایسے میں لاوا کا نیا بجٹ اسمارٹ فون صارفین کے لیے ایک بہترین آپشن ثابت ہوسکتا ہے۔
فون 5000mAh بیٹری، 8 میگا پکسل کیمرہ، Android 16 Go او ایس، کیمرہ سیٹ اپ، اور کنیکٹیویٹی کی مختلف فیچرز سے لیس ہے۔ اس میں ایک اسپیکر بھی شامل ہے۔ یہاں جانیں اس کے فیچرز کے بارے میں تفصیلات۔۔۔
خصوصیات اور قیمت
Lava Bold N4 Lite میں 6.56 انچ اسکرین، Unisoc 9863A چپ سیٹ، اور 3GB ریم ہے، جسے ورچوئل ریم کے ذریعے 6GB تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ 32GB انٹرنل سٹوریج پیش کرتا ہے، اسے 64GB تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ڈیوائس Android 16 Go Edition او ایس پر چلتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ فون غیر ضروری ایپس سے پاک ہے اور اسے دو سال تک سیکیورٹی اپ ڈیٹس ملیں گے۔
اس کا بیک کیمرہ 8MP اور 5MP کا فرنٹ کیمرہ ہے۔ ڈیوائس 10W وائرڈ چارجنگ کے لیے سپورٹ کے ساتھ 5000mAh بیٹری پیش کرتا ہے اور اس میں سائیڈ ماونٹڈ فنگر پرنٹ سینسر بھی شامل ہے۔ مزید برآں، کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ MIL-STD-810H ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے، جو سخت حالات میں پائیداری کو یقینی بناتا ہے۔
Lava Bold N4 Lite کی قیمت 8,099 روپے ہے جس میں 3GB RAM اور 32GB سٹوریج ملے گا۔ یہ فون ایمیزون پر 3 ستمبر کی رات 12 بجے سے فروخت کے لیے دستیاب ہوگا۔ یہ دو رنگوں میں آئے گا: ایمپائر گولڈ اور گھوسٹ سلور۔
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