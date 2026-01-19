لاوا بلیز ڈیو تھری اسمارٹ فون بھارت میں لانچ: بیک سائیڈ پر اضافی ڈسپلے، جانیں قیمت اور خصوصیات
Lava نے بھارت میں ایک نیا فون Lava Blaze Duo 3 لانچ کیا ہے، جس سے آپ بیک کیمرہ سے سیلفی کلک کر سکتے ہیں۔
Published : January 19, 2026 at 2:40 PM IST
حیدرآباد: لاوا نے ہندوستان میں ایک نیا اسمارٹ فون لاوا بلیز ڈیو تھری لانچ کیا ہے۔اس فون کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا ڈوئل ڈسپلے ہے۔ لاوا نے پہلے بھی ایک ڈوئل ڈسپلے والا فون لانچ کیا تھا جس کا نام لاوا اگنی تھری تھا اور اب کمپنی نے دوسرا ڈوئل ڈسپلے کے ساتھ ایک فون لانچ کیا ہے جس کا نام لاوا بلیز ڈیو تھری ہے۔ دوسرا ڈسپلے فون کے پچھلے حصے میں کیمرے کے قریب واقع ہے۔ پرائمری ڈسپلے صارفین کے روزمرہ کے کاموں کو ہینڈل کرتا ہے، جب کہ بیک سائیڈ والا دوسرا ڈسپلے نوٹیفیکیشن جیسے فوری کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔
لاوا بلیز ڈیو تھری: تفصیلات
لاوا بلیز ڈیو تھری میں 6.67 انچ کا امولڈ ڈسپلے فرنٹ پر ہے، جس میں مکمل ایچ ڈی پلس ریزولوشن اور 120Hz ریفریش ریٹ ہے۔ فون کی اسکرین میں ایک فلیٹ ڈیزائن ہے، جس میں سیلفی کیمرہ کے لیے ہول پنچ کٹ آؤٹ ہے۔ پچھلے حصے میں دوسرا ڈسپلے، 1.6 انچ کا امولڈ پینل ہے جس میں 320x360 پکسل ریزولوشن اور 18Hz ریفریش ریٹ سپورٹ ہے۔
یہ نیا لاوا فون 6nm MediaTek Dimensity 7060 چپ سیٹ سے تقویت یافتہ ہے، جو 6GB LPDDR5 RAM اور 128GB UFS 3.1 اسٹوریج کے ساتھ ہے۔ فون اینڈرائیڈ 15 آؤٹ آف دی باکس کے ساتھ آتا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسے دو سال کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس ملیں گے۔
لاوا بلیز ڈیو تھری میں ایک ڈوئل ریئر کیمرہ سیٹ اپ ہے، جس میں پرائمری کیمرہ 50 میگا پکسلز سونی IMX752 سینسر اور سیکنڈری کیمرہ کیو وی جی اے (QVGA) سینسر پر مشتمل ہے۔ فون میں 8 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ بھی ہے۔ اس میں ڈوئل ڈسپلے بھی ہے، جس سے صارفین بیک سائیڈ کیمرے سے سیلفی لے سکیں گے۔ یہ 30fps پر 2K ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہے۔
فون میں 5000mAh Li-Polymer بیٹری ہے، جس کا کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ 33 گھنٹے تک کا ٹاک ٹائم اور 615 منٹ تک یوٹیوب پلے بیک فراہم کرتا ہے۔ یہ 33W فاسٹ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ صفر سے 100 فیصد تک چارج ہونے میں 95 منٹ لگتے ہیں۔ تاہم کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف 35 منٹ میں 50 فیصد چارج کر سکتی ہے۔
لاوا بلیز ڈیو تھری: قیمت، رنگ، اور پیشکشیں
لاوا بلیز ڈیو تھری کو سنگل ویرینٹ میں لانچ کیا گیا ہے، جو 6GB RAM + 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے اور اس کی قیمت 16,999 روپے ہے۔ یہ فون امپیریل بلیو اور مون لائٹ بلیک رنگوں میں دستیاب ہے۔ اسے ایمیزون انڈیا سے خریدا جا سکتا ہے۔ صارفین مختلف بینک کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے 1,000 روپے تک کی رعایت بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے فون صرف 15,999 روپے میں دستیاب ہو گا۔
