یکم جولائی سے کِیا کاریں ہو جائیں گی مزید مہنگی، کمپنی قیمت میں کتنا اضافہ کرے گی؟
کیا انڈیا ملک میں اپنی تمام کاروں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ یکم جولائی 2026 سے قیمتیں بڑھ جائیں گی۔
Published : June 19, 2026 at 3:26 PM IST
حیدرآباد: کار بنانے والی کمپنی کیا انڈیا نے ملک میں اپنی تمام کاروں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یکم جولائی 2026 سے ہندوستان میں فروخت ہونے والی تمام کِیا کاروں کی قیمتوں میں 2 فیصد تک اضافہ کیا جائے گا۔
جنوبی کوریا کی کار ساز کمپنی نے کہا ہے کہ قیمتوں میں یہ اضافہ ان پٹ لاگت اور آپریشنل اخراجات میں مجموعی اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قیمت میں اضافہ ماڈل اور مختلف قسم کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ تاہم کِیا انڈیا نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہر کار کی مجموعی قیمت برقرار رہے۔
آپ کی معلومات کے لیے کِیا انڈیا اس وقت ملک میں تقریباً آٹھ مختلف ماڈلز فروخت کرتا ہے، جن میں کِیا کارنیول، ای وی سِکس، اور کِیا ای وی نائن کو مکمل طور پر تعمیر شدہ یونٹس کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ ماڈلز میں کِیا سونیٹ، سائروز، سیلتوس، کیرن کلیوز، اور کیرنس کلیوز ای وی شامل ہیں۔
فی الحال ان ماڈلز کی قیمتیں انٹری لیول کیا سونیٹ کے لیے 7.33 لاکھ روپئے سے شروع ہوتی ہیں اور ٹاپ اسپیک کیو کلیوز ای وی کے لیے 25 لاکھ روپئے تک جاتی ہیں۔
کیا سونیٹ نے کریش ٹیسٹ میں 1-اسٹار سیفٹی ریٹنگ حاصل کی
گلوبل این سی اے پی نے حال ہی میں ہندوستانی ساختہ کِیا سونیٹ کا کریش ٹیسٹ کیا، جس نے مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اسے 1 اسٹار سیفٹی ریٹنگ ملی۔ یہ کمپیکٹ ایس یو وی، جو ہندوستان میں تیار کی گئی ہے اور جنوبی افریقہ سمیت متعدد بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کی گئی ہے، نے بالغ افراد کے تحفظ کے لیے 34 میں سے 21.29 اور بچوں کے مکینوں کے تحفظ کے لیے 49 میں سے 28.57 اسکور کیے ہیں۔