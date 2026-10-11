ٹریفک مینجمنٹ اور ریسکیو مشنز کے لیے کیرالہ پولیس میں دیسی ساختہ روبوٹس شامل کرنے کی تیاری
روبوٹ ہاتھ کے اشاروں اور بصری سگنلز کے ذریعہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھے گا اور ٹریفک خلاف ورزیوں کی نشاندہی بھی کرے گا۔
Published : October 11, 2026 at 3:05 PM IST
ایرناکلم : کیرالہ پولیس نے روایتی پولیسنگ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے دیسی ساختہ روبوٹک سسٹمز تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ روبوٹس ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے، قدرتی آفات کے دوران امدادی کارروائیوں اور عوامی رہنمائی کے شعبوں میں پولیس فورس کی مدد کریں گے۔ اس منصوبے کا باقاعدہ اعلان کیرالہ کے وزیر داخلہ رمیش چنیتھلا نے پولیس کے زیر اہتمام منعقدہ 19 ویں "کوکون" سکیورٹی اینڈ ہیکنگ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر کیا۔
انہوں نے بتایا کہ کیرالہ پولیس، ایرناکلم کی روبوٹکس کمپنی "آئی ہب ریسرچ اینڈ روبوٹکس" کے تعاون سے یہ خصوصی روبوٹس تیار کر رہی ہے تاکہ کٹھن حالات میں ڈیوٹی انجام دینے والے اہلکاروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر کام کا دباؤ کم کیا جا سکے۔ یہ روبوٹ خصوصی طور پر ٹریفک کنٹرول کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ہاتھ کے اشاروں اور بصری سگنلز کے ذریعے ٹریفک کی روانی برقرار رکھے گا، ٹریفک ڈائیورژن میں مدد دے گا اور خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرے گا۔
اس سے شدید گرمی، بارش اور فضائی آلودگی میں گھنٹوں کھڑے رہنے والے ٹریفک اہلکاروں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ کمپنی کے مطابق، آئندہ 6 ماہ میں یہ روبوٹ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد کیرالہ روبوٹک ٹریفک سسٹم نافذ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن جائے گا۔ قدرتی آفات اور مشکل جغرافیائی خطوں میں امدادی کاموں کے لیے تیار کی گئی یہ ایک بغیر ڈرائیور کی گراؤنڈ گاڑی ہے۔ یہ LiDAR سینسرز سے لیس ہے اور مشکل ترین راستوں پر 2,000 کلوگرام تک وزنی امدادی سامان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: OnePlus16 اور OnePlus 16R بھارت میں کب ہوں گے لانچ، فیچرز میں کیا ہوگا خاص؟
یہ ایک کثیر لسانی سروس روبوٹ ہے جو 100 سے زائد زبانوں میں عوام سے بات چیت کر سکتا ہے۔ اسے تھانوں، ریلوے اسٹیشنوں اور عوامی مراکز پر شہریوں کی رہنمائی اور معلومات فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ کمپنی دفاعی مقاصد کے لیے دو ٹانگوں پر چلنے والا ہیومنائیڈ روبوٹ 'کرن' اور خطرناک کام کی جگہوں پر 25 کلوگرام تک وزن اٹھانے والے صنعتی روبوٹس بھی تیار کر رہی ہے۔