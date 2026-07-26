کرناٹک کا بڑا اعلان، اے آئی فریم ورک جلد متعارف ہوگا: پریانک کھرگے سے خصوصی بات چیت
ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں پریانک کھرگے نے کہا کہ حکومت ایک جامع اے آئی فریم ورک تیار کر رہی ہے۔
Published : July 26, 2026 at 5:34 PM IST
بنگلور : کرناٹک حکومت نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں عالمی قیادت حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ریاست کا پہلا جامع آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) فریم ورک آئندہ چند دنوں میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے اگلے دس برسوں کو "ڈیپ ٹیک دہائی" قرار دیتے ہوئے اسٹارٹ اپس کے لیے گرانٹس میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے جمعہ کو بنگلورو میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران بنگلور ٹیک سمٹ (بی ٹی ایس) 2026 کا اعلان کیا، جو 17 سے 19 نومبر تک بنگلور انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں "AI and Beyond" کے موضوع پر منعقد ہوگی۔
اس موقع پر کرناٹک کے وزیر برائے الیکٹرانکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بائیوٹیکنالوجی اور ای گورننس پریانک کھرگے نے کہا کہ اس سال ٹیک سمٹ کی نمایاں خصوصیت "فیوچر میکرز پروگرام" ہوگا، جس میں جدید اسٹارٹ اپس، اختراعات اور پائیدار ٹیکنالوجی کو عالمی سرمایہ کاروں، ماہرین اور بین الاقوامی منڈیوں سے جوڑا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اسٹارٹ اپس کو دی جانے والی مالی معاونت بڑھا کر ایک کروڑ روپے تک کر دی ہے تاکہ نوجوان اختراع کاروں کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں پریانک کھرگے نے کہا کہ حکومت ایک جامع اے آئی فریم ورک تیار کر رہی ہے، جس کا مسودہ آئندہ چند دنوں میں تیار ہو جائے گا۔
ان کے مطابق یہ فریم ورک مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال، ڈیٹا پرائیویسی، ڈیٹا گورننس، اخلاقی اصولوں اور سرکاری شعبے میں اے آئی کے محفوظ استعمال سے متعلق رہنما اصول فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت منتخب سرکاری ڈیٹا سیٹس تحقیق، اختراعات اور اسٹارٹ اپس کے لیے دستیاب کرانے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے تاکہ نوجوان نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے حکومتی مسائل کے حل تلاش کر سکیں۔
پریانک کھرگے نے بتایا کہ حکومت بڑے پیمانے پر نوجوانوں اور ملازمین کو اے آئی کی تربیت اور ری اسکلنگ فراہم کرے گی کیونکہ آنے والے برسوں میں مصنوعی ذہانت روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں اے آئی یونیورسٹی قائم کرنے کی منصوبہ بندی بھی جاری ہے، جبکہ نئی ڈیپ ٹیک پالیسی میں مصنوعی ذہانت کو مرکزی حیثیت دی جائے گی تاکہ ریاست نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر بھی اے آئی کے میدان میں قیادت کر سکے۔
وزیر نے کہا کہ کرناٹک پہلے ہی عالمی صلاحیتی مراکز (جی سی سیز)، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بائیوٹیکنالوجی، خلائی تحقیق اور کوانٹم ٹیکنالوجی کا اہم مرکز بن چکا ہے اور حکومت اس برتری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے صنعت، جامعات، سرمایہ کاروں اور تحقیقی اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لا رہی ہے۔
کوانٹم کمپیوٹنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ حکومت پہلے ہی کوانٹم وژن اینڈ روڈ میپ جاری کر چکی ہے۔ منصوبے کے تحت تقریباً دو لاکھ افراد کو کوانٹم ٹیکنالوجی کی تربیت دی جائے گی، جبکہ 6.5 ایکڑ پر مشتمل کوانٹم سٹی بھی قائم کی جائے گی، جس پر آئندہ چند ماہ میں کام شروع ہونے کی توقع ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کرناٹک میں اس وقت آئی آئی آئی ٹی دھارواڑ، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس بنگلور اور الائنس یونیورسٹی میں فعال کوانٹم کمپیوٹرز موجود ہیں، جبکہ حکومت تحقیقی اداروں، جامعات اور صنعتوں کے اشتراک سے ریاست کو کوانٹم ٹیکنالوجی کا عالمی مرکز بنانے کے لیے کوشاں ہے۔
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پریانک کھرگے نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ تحقیقی اداروں میں ہونے والی جدید تحقیق کو تجارتی مصنوعات اور عالمی معیار کے ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپس میں تبدیل کیا جائے تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں اور ریاست کی معیشت مزید مضبوط ہو۔