نابینا افراد کے لیے ایک نعمت! رانچی آئی ٹی آئی کے طالب علم نے نابینا افراد کے لیے 700 روپے میں اسمارٹ چشمہ بنایا
رانچی میں ہیہل آئی ٹی آئی کے ایک طالب علم نے بصارت سے محروم افراد کے لیے سمارٹ چشمے بنائے ہیں۔ چندن بھٹاچاریہ کی رپورٹ۔
Published : July 3, 2026 at 4:33 PM IST
رانچی: اکثر کہا جاتا ہے کہ صرف تبدیلی کی خواہش سے کچھ نہیں بدلتا۔ یہ فوری کارروائی کرنے کا فیصلہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ 17 سالہ بابولال کرمالی نے اپنی محنت اور لگن سے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ معمولی پس منظر سے آنے والے اس طالب علم نے اپنی منفرد ایجاد سے سب کی توجہ مبذول کر لی ہے۔ رانچی میں گورنمنٹ آئی ٹی آئی ہیہل میں الیکٹرانکس اور مکینکس کے طالب علم بابولال نے صرف 700 روپئے میں سمارٹ چشمے بنائے ہیں، جو بصارت سے محروم لوگوں کو محفوظ طریقے سے گھومنے پھرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
بابولال کی ایجاد کے بارے میں سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کی تحریک کسی تجربہ گاہ یا کتاب سے نہیں بلکہ ان کے اپنے خاندان سے ملی ہے۔ ان کا بڑا بھائی بینائی سے محروم ہے۔ اپنے بھائی کو ٹھوکریں کھاتے، رکاوٹوں کا سامنا، اور روزمرہ کی زندگی میں دوسروں پر انحصار کرتے دیکھ کر بابولال کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے فوری طور پر ایک ایسا آلہ بنانے کا فیصلہ کیا جو نابینا افراد کے لیے سفر کو آسان اور محفوظ بنائے۔
اساتذہ کی رہنمائی
الیکٹرانکس اور مکینکس کے شعبہ میں ایک طالب علم کے طور پر، بابولال نے اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں اس خیال کو تیار کرنا شروع کیا۔ متعدد تجربات اور مسلسل کوششوں کے بعد انہوں نے ایک سمارٹ چشمہ تیار کیا جس میں سینسرز لگے تھے۔ جیسے ہی پہننے والا کسی دیوار، کھمبے، گاڑی یا کسی دوسری چیز کے قریب پہنچتا ہے، چشمیں فوراً انہیں صوتی سگنل اور سائرن سے خبردار کر دیتا ہے۔ یہ ایک نابینا شخص کو وقت پر سمت بدلنے اور حادثے سے بچنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کم قیمت ڈیوائس مستقبل میں ہزاروں معذور افراد کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔
آئی ٹی آئی ہیہل کے پرنسپل پرمانند راجک نے بابولال کی کامیابی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے طلباء کسی بھی ادارے کی پہچان ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بابولال نے اپنی قابلیت، محنت اور سماجی سوچ کے ذریعے نہ صرف ادارے بلکہ پوری ریاست کا نام روشن کیا ہے۔ اس طرح کی اختراعات ثابت کرتی ہیں کہ سرکاری اداروں میں پڑھنے والے طلبہ بھی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔
پڑھائی کے لیے 20 روپے فیس
بابولال نے بتایا کہ ان کے خاندان کی مالی حالت مضبوط نہیں ہے۔ انہوں نے داخلہ فیس کے طور پر محض 500 روپے میں سرکاری آئی ٹی آئی میں داخلہ لیا اور صرف 20 روپے ماہانہ ادا کر کے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ محدود وسائل کے باوجود انہوں نے اپنے خوابوں کو کبھی ماند نہیں ہونے دیا۔
انسٹی ٹیوٹ کی فیکلٹی نے بھی بابولال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی میں ہمیشہ اختراعی رہے ہیں۔ جب انہوں نے سمارٹ چشمہ بنانے کا آئیڈیا پیش کیا تو فیکلٹی نے دل سے ان کی حمایت کی۔ آج ان کی اختراع اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیلنٹ کبھی وسائل سے محدود نہیں ہوتا۔
یہ پہلا ماڈل ہے
بابولال کا کہنا ہے کہ یہ سمارٹ چشمہ ان کا پہلا ماڈل ہے۔ انہوں نے محدود وسائل کے ساتھ اور صرف 700 روپئے کی لاگت سے تیار کیا، لیکن بابو لال کا خواب اس چشمے کو مزید جدید، سمارٹ اور مفید بنانا ہے۔
وہ چشموں کے ڈیزائن کو ہلکا، پرکشش اور صارف دوست بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسے ہر عمر کے لوگ پہن سکیں۔ بابولال کا خیال ہے کہ اگر ان کے پروجیکٹ کو صحیح پلیٹ فارم اور تعاون حاصل ہو جائے تو یہ کم لاگت والا آلہ ملک بھر میں لاکھوں بصارت سے محروم افراد کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
بابولال کرمالی کی کامیابی صرف ایک طالب علم کی کامیابی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام بھی ہے کہ بڑی تبدیلیوں کے لیے ہمیشہ بڑے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثبت سوچ، مضبوط ارادے اور معاشرے کو واپس دینے کے جذبے کے ساتھ، 20 روپے ماہانہ فیس ادا کرنے والا طالب علم بھی ایسی اختراعات پیدا کرسکتا ہے جو ہزاروں زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔