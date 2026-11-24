این ویڈیا نے جینسن ہوانگ کو دوبارہ سی ای او مقرر کر دیا؛ شیئرز میں تینتیس فیصد زبردست اضافہ، جذباتی ویڈیوز وائرل
جینسن ہوانگ کی بطور دوبارہ صدر اور سی ای او واپسی ہوئی، کیونکہ امریکی حکومت نے انہیں قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا۔
Published : November 24, 2026 at 11:09 AM IST
سانتا کلارا / حیدرآباد: دنیا کی معروف ترین چِپ ساز اور مصنوعی ذہانت (AI) کی ٹیکنالوجی کمپنی این ویڈیا (Nvidia) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پیر کے روز ایک بڑا اور حیران کن فیصلہ لیتے ہوئے جینسن ہوانگ (Jensen Huang) کو دوبارہ کمپنی کا صدر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر (CEO) مقرر کر دیا ہے۔ محض چند روز قبل ہی بورڈ نے ان کی واپسی کی تجویز مسترد کر دی تھی۔
تاہم، امریکی حکومت کی جانب سے قومی سلامتی کے حوالے سے کلیئرنس ملنے کے بعد بورڈ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ جینسن ہوانگ کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی این ویڈیا کے حصص (شیئرز) میں 30 فیصد سے زائد کا زبردست اچھال ریکارڈ کیا گیا۔
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
برطرفی کا پس منظر اور بورڈ چیئرمین کا بیان
واضح رہے کہ جینسن ہوانگ نے حال ہی میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان کے ایک خاتون، ایلس ہوانگ (Alice Huang)، کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، جن پر چین کی مبینہ جاسوس ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اس انکشاف کے بعد این ویڈیا کے کارپوریٹ حلقوں میں شدید ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا، جس کے پیشِ نظر کمپنی کے بورڈ نے جینسن ہوانگ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر چیف فنانشل آفیسر کولیٹ کریس (Colette Kress) کو عبوری سی ای او مقرر کر دیا تھا۔
Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything. Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board, everyone on the board who fought for him, everyone. This is why America is the greatest country on earth. Every part of Jensen’s story would have only been possible in America. And remember that Gandalf the White was even better than Gandalf the Grey in every way. “Let’s get to work.” 🇺🇸— Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026
تاہم، این ویڈیا کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی پریس ریلیز کے مطابق اب بورڈ نے متفقہ طور پر جینسن ہوانگ کو واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ کے چیئرمین ہاروے سی جونز (Harvey C. Jones) نے کہا کہ جینسن ہی این ویڈیا کو مستقبل میں آگے لے جانے کے لیے سب سے موزوں اور باصلاحیت شخصیت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز، ملازمین، کاروباری شراکت داروں اور صارفین کے وسیع تر مفادات میں ہے، اسی لیے بورڈ نے اتفاقِ رائے سے ان کی بحالی کی منظوری دی۔
ہیڈ کوارٹر میں جذباتی مناظر، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل
جینسن ہوانگ کی بحالی کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی اور این ویڈیا ہیڈ کوارٹر میں ملازمین کے والہانہ استقبال کی کئی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ ان ویڈیوز میں جینسن ہوانگ واپسی کے بعد اپنے ملازمین سے خطاب کرتے اور ان کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، جب کہ اسی دوران ایک خاتون ملازم آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ جاتی ہیں اور انتہائی جذباتی ہو جاتی ہیں۔
“The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO… Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!” - President DONALD J. TRUMP https://t.co/bKAxuMr9aA— The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت اور وفاقی حکومت کا مؤقف
اس معاملے میں امریکی حکومت کا کردار بھی نہایت اہم رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جینسن ہوانگ سے بات کی اور کہا کہ انہوں نے اس معاملے میں مداخلت کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق، وفاقی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ جینسن ہوانگ کی این ویڈیا میں واپسی سے امریکہ کی قومی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔
امریکی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ (Todd Blanche) نے بھی تصدیق کی کہ تفتیش کے دوران جینسن ہوانگ کے خلاف کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکی معیشت اور ٹیکنالوجی کی برتری کے لیے جینسن ہوانگ کی قیادت ناگزیر ہے، تاہم انہوں نے این ویڈیا کو داخلی سطح پر تحقیقات جاری رکھنے کا مشورہ بھی دیا۔
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
اسٹاک مارکیٹ میں تیزی اور کمپنی کی نئی اصلاحات
جینسن ہوانگ کی واپسی کا باضابطہ اعلان ہوتے ہی امریکی اسٹاک مارکیٹ میں این ویڈیا کے شیئرز آسمان چھونے لگے۔ صبح مارکیٹ کھلتے ہی کمپنی کے حصص میں 33 فیصد کا غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا اور فی شیئر قیمت 165.57 ڈالر تک پہنچ گئی، تاہم یہ اب بھی گزشتہ ماہ کی ریکارڈ بلند ترین سطح 239.24 ڈالر سے کم ہے۔
اپنی بحالی پر ردعمل دیتے ہوئے جینسن ہوانگ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ خود کو انتہائی باعزت محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز، عبوری سی ای او کولیٹ کریس اور کمپنی کے پورے عملے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری عاجزی اور نئے عزم کے ساتھ نبھائیں گے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے خاندان کی محبت اور حمایت پر بھی ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔
دوسری جانب، کمپنی نے واضح کیا ہے کہ اس معاملے کی داخلی تحقیقات اب بھی جاری رہیں گی۔ مستقبل میں ایسے کسی بھی بحران سے بچنے کے لیے بورڈ نے قومی سلامتی اور برآمدی کنٹرول (ایکسپورٹ کنٹرول) کے امور کی نگرانی کے لیے ایک الگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جب کہ کمپنی میں ایک نئے چیف کمپلائنس آفیسر (CCO) کی تلاش اور تقرری کا عمل بھی جلد شروع کیا جائے گا۔